Украинка вдохновила американца создать клип на украиноязычную песню

 
Ексклюзивы
1/5
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
1 Просмотров: 1989
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Просмотров: 1935
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Просмотров: 972
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Просмотров: 1449
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 1233
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1890
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1620
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Просмотров: 3609
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 2439
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
1 Просмотров: 1071
Фото
Все фото
6
3
7
7
20
Бизнес-костюм на голое тело: Эмили Ратажковски взбудоражила фантазии соблазнительными фото
Бизнес-костюм на голое тело: Эмили Ратажковски взбудоражила фантазии соблазнительными фото
Джамала будет учить вокалу своих подписчиков
Джамала будет учить вокалу своих подписчиков
Настя Каменских в нежной белом платье поделилась самым главным в жизни
Настя Каменских в нежной белом платье поделилась самым главным в жизни
После операции на сердце олимпийская чемпионка снялась в откровенной фотосессии
После операции на сердце олимпийская чемпионка снялась в откровенной фотосессии
Самая красивая девушка Instagram снялась полностью обнаженной
Самая красивая девушка Instagram снялась полностью обнаженной
Видео
Все видео
Украинка вдохновила американца создать клип на украиноязычную песню
Украинка вдохновила американца создать клип на украиноязычную песню
Netflix заказал продолжение фильма "Эвакуация" с Хемсворт
Netflix заказал продолжение фильма "Эвакуация" с Хемсворт
Певица Marcelle объявила войну хейтерам
Певица Marcelle объявила войну хейтерам
Избили друг друга: кинозвезды устроили драку на карантине
Избили друг друга: кинозвезды устроили драку на карантине
Умер основатель группы "Ласковый май"
Умер основатель группы "Ласковый май"
Интервью
1/5
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
Просмотров: 1566
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
Просмотров: 1179
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 3753
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 2637
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1602
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
07 мая 2020
Просмотров: 108
Останні листи
Я мало розуміюся в сільському господарстві, але коли весною довго немає дощу — починаю непокоїтися. — У вас не було дощу? — ...
четверг, 07 мая 2020 18:54

Украинка вдохновила американца создать клип на украиноязычную песню

  Комментировать
Украинка вдохновила американца создать клип на украиноязычную песню
Съемки клипа проходили в Чикаго Фото: предоставлено пиар-службой

Американский актер, бодибилдер и певец Алекс Громаковский, известный под сценическим именем GREMO, снял душевное видео на украинозычную песню "В далекой стороне".

В основу клипа и песни легла жизненная философия Алекса: нелегко начинать все сначала, в "далёкой стороне", но человеку под силу все, если его сопровождает любовь. На написание этой композиции звезду вдохновила его любимая жена - украинка Лана.

"Идея этой песни возникла после того, как я переехал в США. Четыре года назад я почувствовал, что хочу рассказать свою историю. Здесь рассказывается о главном: несмотря на расстояния, проблемы и трудности, любви побеждает все. Любовь - это бесценный дар. Берегите эти чувства ", - комментирует песню GREMO.

Съемки клипа проходили в Чикаго. Невероятные пейзажи Города Ветров привлекают своей одухотворенностью, неповторимым шармом и красотой архитектуры. Они гармонично влились в общую композицию клипа. Кстати, режиссером клипа стал Генри Липатов, известный своим сотрудничеством с Дженнифер Лопес.

Алекс Громаковский родился в Беларуси, но призвание нашел в Киеве. В Украине он занимался спортивной и актерской деятельностью. В частности, Алекс снимался в комедии "8 первых свиданий". Переехав в Штаты, Громаковский снялся в сериале The Natural и шпионском триллере LIE. Летом 2019-го исполнил одну из главных ролей в голливудском боевике The Match-Stick Flame известного режиссера Крейга Роберта Брусса.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинка вдохновила американца создать клип на украиноязычную песню». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
мая

Торпедой утопили лайнер - 1198 пассажиров оказались на дне

В самом дорогом французском фильме снялась актриса с украинскими корнями

В доме серийного убийцы нашли останки 200 жертв

Подписали документ, который изменил жизнь Европы

Миллионер-украинец погиб на российском вокзале

Открыли первый в мире памятник Ивану Мазепе

Город накрыло раскаленным пеплом

Националистов судили на показательном процессе

Шедевр похитили за 50 секунд

В Украине появились 200 000 одной монетой

Поляки и украинцы провели в Киеве военный парад

Россия и Япония обменялись территориями

На звание изобретателя радио посягнул еще один ученый

Начали изготавливать новый вид взрывчатки

Самое читаемое
Самая красивая девушка Instagram снялась полностью обнаженной
Самая красивая девушка Instagram снялась полностью обнаженной
20
 Просмотров: 37269
Легко преодолевает грязь и потребляет 50 л горючего на 100 км - выпустили новый КрАЗ
Легко преодолевает грязь и потребляет 50 л горючего на 100 км - выпустили новый КрАЗ
9
 Просмотров: 15984
Золотые лестницы и подземные ходы: показали новые фото поместья Ахметова под Киевом
Золотые лестницы и подземные ходы: показали новые фото поместья Ахметова под Киевом
4
 Просмотров: 9828
Фермер рассказал, как зарабатывает 2 тысячи гривен ежедневно
Фермер рассказал, как зарабатывает 2 тысячи гривен ежедневно
7
 Просмотров: 9504
Задержали банду, которая похищала людей
Задержали банду, которая похищала людей Просмотров: 9162
Знаменитости
Макс Барских передал интимное послание поклонницам и запустил "секретный" челлендж
Макс Барских передал интимное послание поклонницам и запустил "секретный" челлендж Просмотров: 54
Бизнес-костюм на голое тело: Эмили Ратажковски взбудоражила фантазии соблазнительными фото
Бизнес-костюм на голое тело: Эмили Ратажковски взбудоражила фантазии соблазнительными фото
6
 Просмотров: 1593
Джамала будет учить вокалу своих подписчиков
Джамала будет учить вокалу своих подписчиков
3
 Просмотров: 126
Настя Каменских в нежной белом платье поделилась самым главным в жизни
Настя Каменских в нежной белом платье поделилась самым главным в жизни
7
 Просмотров: 3429
Илон Маск не сможет назвать сына причудливым именем
Илон Маск не сможет назвать сына причудливым именем Просмотров: 891
Больше всего комментируют
7
Усик и Ломаченко поучаствовали в российской пропаганде
6
В ОП рассказали об "оружии" Зеленского, которое он часто использует
5
Почему в Зеленского держится высокий рейтинг
3
На Рябошапку завели дело
2
В окружении президента Зеленского слишком мало патриотов - Дубровский
Голосов: 40431
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua