Украинка вдохновила американца создать клип на украиноязычную песню

Съемки клипа проходили в Чикаго Фото: предоставлено пиар-службой

Американский актер, бодибилдер и певец Алекс Громаковский, известный под сценическим именем GREMO, снял душевное видео на украинозычную песню "В далекой стороне".

В основу клипа и песни легла жизненная философия Алекса: нелегко начинать все сначала, в "далёкой стороне", но человеку под силу все, если его сопровождает любовь. На написание этой композиции звезду вдохновила его любимая жена - украинка Лана.

"Идея этой песни возникла после того, как я переехал в США. Четыре года назад я почувствовал, что хочу рассказать свою историю. Здесь рассказывается о главном: несмотря на расстояния, проблемы и трудности, любви побеждает все. Любовь - это бесценный дар. Берегите эти чувства ", - комментирует песню GREMO.

Съемки клипа проходили в Чикаго. Невероятные пейзажи Города Ветров привлекают своей одухотворенностью, неповторимым шармом и красотой архитектуры. Они гармонично влились в общую композицию клипа. Кстати, режиссером клипа стал Генри Липатов, известный своим сотрудничеством с Дженнифер Лопес.

Алекс Громаковский родился в Беларуси, но призвание нашел в Киеве. В Украине он занимался спортивной и актерской деятельностью. В частности, Алекс снимался в комедии "8 первых свиданий". Переехав в Штаты, Громаковский снялся в сериале The Natural и шпионском триллере LIE. Летом 2019-го исполнил одну из главных ролей в голливудском боевике The Match-Stick Flame известного режиссера Крейга Роберта Брусса.