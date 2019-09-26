Мы поклоняемся насилию - индийская писательница

Автор: facebook.com Я ищу красоту в разбитых, несчастных, нищих местах

Главной звездой 26-го Book Forum во Львове стала индийская писательница и общественная активистка, лауреатка Букеровской премии Арундати Рой. Представила украинский перевод своего второго романа "Министерство наивысшего счастья" 2017 года. Вышел во львовском "Видавництві Старого Лева".

Главная героиня произведения - гиджра. Этим термином в странах Индийского субконтинента обозначают гермафродитов, кастратов и трансгендерных лиц. В Пакистане, Индии и Бангладеш гиджры объединяются в сообщества, признанные третьим полом. Героиня покидает семью и селится в коммуне гиджр, а впоследствии - на кладбище. Создает там импровизированный отель для обездоленных, по сюжету.

"Индия - это целый континент, - рассказывает Арундати Рой. - Более разнообразный, чем Европа. Много религий и этнических групп. Более 300 официальных и 3000 неофициальных языков. Есть миф, что Индия - это йога, Ганди, Болливуд и философия ненасилия. На самом деле это полная ерунда. Индия - жестокое место. Мы поклоняемся насилию - грубому, прямолинейному. Здесь очень расслоенное общество - кастовая система с жесткой иерархией. Способ удерживать положение вещей неизменным - превращая мифологию в историю и наоборот. Индия получила независимость от Великобритании в 1947-м. С тех пор не было ни одного дня, когда бы армия не воевала внутри своей страны. Все мое художественное и публицистическое творчество - о том, как работает власть.

Мой дебютный роман "Бог мелочей" стал популярным во всем мире благодаря своей узнаваемости. В центре повествования - семья с разбитым сердцем. После выхода книги мне предложили подписать контракт на миллионов долларов на следующее произведение. Я отказала. Такой роман невозможно написать в контракте. Это риск, эксперимент, дискомфорт.

"Министерство наивысшего счастья" ставит под сомнение понятие семьи, вопросы идентичности.

Главную героиню Анджум в английском мире назвали бы трансгендером. Родилась мусульманским мальчиком Афтабом, но становится женщиной. В Индии к таким, как она, используют термин гиджра. Они занимают одно из самых низких мест в иерархии каст.

На заброшенном мусульманском кладбище в Старом Дели Анджум создает гостевой дом "Джаннат". В переводе с урду - "Рай". Сюда приходят все обездоленные. Здесь размываются границы между живыми и мертвыми, мужчинам и женщинами, представителями разных наций, людьми и животными.

Как-то меня спросили: "Это вы гостевой дом "Джаннат"? Я ответила строкой Боба Дилана: "Я дам тебе укрытие от бури". Для меня источник счастья - это написание историй. Осознание того, что могу создать место, где кому-то будет уютно. Я ищу красоту в разбитых, несчастных, нищих местах. В людях, мимо которых вы проходите, даже не зная их историю.

Иногда я просыпаюсь, и мне не хватает кислорода. Потому что не знаю, где найти надежду. Есть она или нет, должны продолжать делать свое дело и мечтать. Или хотя бы думать о прекрасных похоронах и жизни после них.

Я наблюдаю то, что можно описать только как нацификация общества. Это касается не только действий полиции, армии, власти, которая цензурирует и арестовывает, телеканалов, пропагандирующих ненависть круглосуточно. Люди друг друга линчуют.

Лучший способ противостоять несправедливости и насилию, акт неповиновения - создавать что-то прекрасное. Это не вопрос надежды или отчаяния. А того, что мы делаем".

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20 лет прошло между выходом первого и второго романов Арундати Рой. Полуавтобиографический литературный дебют "Бог мелочей" о близнецах в богатой индийской семье на фоне кастовой системы получил Букеровскую премию 1997 года и вошел в "200 лучших книг по версии BBC". Тираж более 8 млн экземпляров. В публицистике Рой разоблачает коррумпированность индийских властей, выступает против ядерного оружия, преступности, плохой системы образования, насилия, безработицы. 26-й Львовский форум издателей длился 18-22 сентября. В 40 локациях города состоялось 750 презентаций, дискуссий, творческих встреч.