"Самое важное в конце": презентовали новый роман Галины Вдовиченко

Фото: Мар'яна Чорнієвич

На Форуме издателей во Львове презентовали новый роман украинской писательницы Галины Вдовиченко "Самое важное в конце".

Кроме модератора встречи - адвоката и писательницы Ларисы Денисенко - на презентации присутствовала и переводчица языка жестов - Наталья. Чтобы к разговору присоединились все желающие и смогли понять о чем идет речь.

"Впервые в моей практике общения с читателями синхронно со мной работает сурдопереводчица", - говорит автор.

В библиографии романа говорится, что это книга об умении прощать и сострадать. Не мелочиться и быть внимательными друг к другу и к себе, ценя каждое мгновение этого неистово быстротекущей жизни.

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"Тема всегда сама выбирает меня. Выбирает и говорит: "Ты обо мне будешь писать". Эта презентация, пожалуй, самая сложная и самая тяжелая из всех, которые у меня были. Ведь книга написана от пережитого опыта. Когда в моем жизни произошла трагедия, возникла потребность подумать о том, что же это было вообще и вернуться к своей жизни на много лет назад", - говорит Галина Вдовиченко.

Этот текст рассказывает историю героини романа "Пол яблока" с которым писательница дебютировала в 2008 году. Первый тираж той книги разошелся в течение месяца.

"Самое интересное для меня - человек. Что мы чувствуем, особенно в сложных ситуаций. Я начинала писать о себе. Не знаю была ли это терапия, что ли. Думала, что никогда никому этого не покажу. Но не выписать этого я не могла.

Я хочу, чтобы тот, кто прочтет эту книгу, подумал, как важно беречь друг друга, ценить

Казалось бы до чего банальная вещь, но так есть.

Никому этого не избежать. Каждый второй, кто жил в паре, пережил эту потерю. Поэтому стоит беречь. Ведь мы чужому человеку иногда больше раскрываемся, чем своему. Ведь как бы близкому это и так само собой понятно. А как начинаешь выяснять, то оказывается: почти все выглядит на самом деле не так, как оно выглядит", - резюмирует автор.