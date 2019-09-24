"Писательство было связано с ощущением стыда" - американская литератор впервые посетила Украину

Элиф Батуман впервые приехала в Украину. Фото: РБК

В этом году впервые в Украину приехала американская писательница и журналистка - Элиф Батуман. Она является автором двух книг: автобиографической книги "Бесы: приключения русских книг и людей, которые их читают" и романа "Идиотка". С этим романом вошла в короткий список Пулитцеровской премии 2018-го.

Элиф читает лекции, курсы, проводит воркшопы, посвященные креативному письму. В частности, такой воркшоп состоялся в Киеве для студентов. Постоянно останавливается на правиле для любого писателя: "Любить себя и не стесняться".

"Для меня писательство было связано с ощущением стыда и мне казалось что я могла заработать что-то лучше и более практичное в своей жизни", - говорит писательница.

Элиф во взрослом студенческом возрасте изучала русскую литературу. Но еще в подростковые годы было два таких тексты, которые определили его выбор профессии и даже желание стать писательницей. Это "Анна Каренина" и "Евгений Онегин".

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"Когда мне было 18 лет - я училась в колледже. Создала свою первую электронную почту в 1995-м. И для чего же я использовала ее? Я начала писать письма старшему студенту, который ездил на мотоцикле, хорошо разбирался в математике. Он был старше меня и выглядел очень романтичным. и у нас действительно с ним началась романтическая история, которая привела к тому, что я даже поехала в Венгрию и там преподавала в селе английский. Хотя эта история и закончилась несчастливо, но для меня это была также приключение, которое повлияла на мое отношение как к любви, так и в литературе", - рассказывает Элиф.

В следующей книге, над которой работает, собирается исследовать связь между литературой и политикой.

18-22 сентября во Львове состоялся 26-й Book Forum.