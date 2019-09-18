820 событий, 1000 участников и 40 локаций - стартовал 26 Book Forum

Фото: Анна-Лілія КОКОРА

18 сентября во Львове стартовало крупнейшее книжное событие Украины 26 Book Forum.

В этом году фестиваль представит более 800 событий в 30-ти локациях Львова. Участие в Форуме примут 1000 участников.

"Это авторы, издатели, иллюстраторы, переводчики, журналисты, культурные менеджеры, активисты и спикеры. В этом году почти сотня авторов приедут к нам за рубежа. Это те имена, о которых я думать боялась год назад. Арундати Рой - индийская екофеминистская писательница, активистка по вопросам социальной справедливости и экономического неравенства. Азербайджанский писатель и журналист Ельчин Сафари, лауреат международных премий. Марьям Петросян - армянская писательница, работающая в жанре магического реализма. Входит в топ-10 оппозиционных к власти Кремля русскоязычных писателей. И конечно, самый важный и ожидаемый гость, о присутствии которого на Форуме мы не могли мечтать 10 дней назад - Олег Сенцов ", - рассказывает организаторка София Челяк.

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"Впервые я буду наблюдать за Book Forum извне, а не из среды, но убеждена, что все те ценности, которые были заложены мной на протяжении 25 лет будут сохраняться всегда. Это - свобода, гуманизм, толерантность. Команда работает над развитием книжного рынка, развитием человеческого капитала благодаря всему тому¸ что делают издатели, авторы и библиотекари. Очень рада, что эту инициативу ежегодно поддерживает все больше и больше людей", - сказала основательница Book Forum, директор Украинского института книги Александра Коваль.

Автор: Анна-Лілія КОКОРА Стартовал 26 Book Forum.

В частности, рамках Форума состоится презентация короткого списка премии Города литературы ЮНЕСКО 2019, вторая после Шевченковской литературной премии в Украине. Она присуждается автору или переводчику за оригинальный или переводной художественное произведение, впервые опубликованный на украинском языке в предыдущем году. Основана Львовским горсоветом прошлого года.

"В 2015-м Львов получил очень важный статус Города литературы ЮНЕСКО. В большой степени он получил этот статус благодаря Форуму издателей. В рамках этого статуса в нынешнем Book Forum будут представлены 5 городов литературы ЮНЕСКО. Это будут 3 города из Великобритании, один из них в Шотландии, одно из Польши, еще одно Германии. Таким образом выстраивается очень сильная сеть, которая имеет крайне важное значение. Премию размером в 150 тысяч гривен, наибольшую городскую литературную премию вручать уже этой осенью. А короткий список претендентов, которые будут соперничать за ​​премию объявим в это воскресенье, в последний день Book Forum", - отметил заместитель председателя Львова Андрей Москаленко.

В этом году 26 Book Forum продлится с 18 по 22 сентября. Организаторы - ОО "Форум видавцив", Украинский институт книги, Львовский горсовет, Львовская облсовет, Львовская облгосадминистрация, Украинская ассоциация издателей и книгораспространителей, Украинская библиотечная ассоциация. Форум поддерживает Украинский культурный фонд.

20 сентября во Львовском театре им. Марии Заньковецкой состоится музыкально-поэтически симфо арт-концерт "Life. Украина. Любовь", а также презентация нового проекта и альбома-книги Соломии Чубай POETY.