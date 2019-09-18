 
Ексклюзивы
1/5
Рассказали о рисках полного разведения войск на Донбассе
Рассказали о рисках полного разведения войск на Донбассе
Просмотров: 711
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 1449
Здоровье неопытому человеку не доверяем, а государство доверили - Виктор Терен
Здоровье неопытому человеку не доверяем, а государство доверили - Виктор Терен
Просмотров: 261
Разминка, "Сплин" и кофе: как нардепы бегают возле Верховной Рады
Разминка, "Сплин" и кофе: как нардепы бегают возле Верховной Рады
Просмотров: 909
Украина исчезает с радаров Совета Безопасности ООН - Безсмертный
Украина исчезает с радаров Совета Безопасности ООН - Безсмертный
Просмотров: 1998
Назвали семь вызовов, которые будут влиять на Украину в ближайшие годы
Назвали семь вызовов, которые будут влиять на Украину в ближайшие годы
Просмотров: 720
Живем в российском нарративе - Безсмертный про обмен пленными
Живем в российском нарративе - Безсмертный про обмен пленными
Просмотров: 756
Покатились в пропасть непрофессионализма - Виктор Терен о действующем парламенте
Покатились в пропасть непрофессионализма - Виктор Терен о действующем парламенте
Просмотров: 342
Зеленский раскачивает популярность, пока начнутся договоренности с Россией - политтехнолог
Зеленский раскачивает популярность, пока начнутся договоренности с Россией - политтехнолог
1 Просмотров: 1359
"Нельзя быть человеком и не уважать другую жизнь" - о чем говорили на марше за животных
"Нельзя быть человеком и не уважать другую жизнь" - о чем говорили на марше за животных
Просмотров: 531
Фото
Все фото
5
12
13
5
15
820 событий, 1000 участников и 40 локаций - стартовал 26 Book Forum
820 событий, 1000 участников и 40 локаций - стартовал 26 Book Forum
ВСУ и американские военные &quot;уничтожили&quot; врага на совместных тренировках
ВСУ и американские военные "уничтожили" врага на совместных тренировках
Кофе с каннабисом, чемпионат бариста и искусство помола кофе: продолжается Lviv Coffee Festival
Кофе с каннабисом, чемпионат бариста и искусство помола кофе: продолжается Lviv Coffee Festival
Кофейный фестиваль пройдет в трамвайном депо
Кофейный фестиваль пройдет в трамвайном депо
Кто жил во Львове в XIX в. - подборка фото
Кто жил во Львове в XIX в. - подборка фото
Видео
Все видео
В пятый раз пройдет LVIV ECO FORUM
В пятый раз пройдет LVIV ECO FORUM
"Кто здесь сирота?" - женщина напала на квартиранток, когда те захотели съехать
"Кто здесь сирота?" - женщина напала на квартиранток, когда те захотели съехать
Взрыв в Дрогобыче: что известно о причинах
Взрыв в Дрогобыче: что известно о причинах
От взрыва в Дрогобыче погибли уже 2 человека: видео трагедии
От взрыва в Дрогобыче погибли уже 2 человека: видео трагедии
Победитель самого масштабного проекта украинского шоу-бизнеса приглашает на сольный концерт
Победитель самого масштабного проекта украинского шоу-бизнеса приглашает на сольный концерт
Интервью
1/5
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 1458
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 4941
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1683
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 31113
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6777
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 сентября 2019
1 Просмотров: 1026
Кавуни
За сезон я можу не скуштувати жодної дині. Але кавун у хаті має бути щодня. Це почалося з материних оповідань про педагогічну практику. Студенткою її ...
среда, 18 сентября 2019 19:05

820 событий, 1000 участников и 40 локаций - стартовал 26 Book Forum
5

  Комментировать

Стартовал 26 Book Forum.
Фото: Анна-Лілія КОКОРА
Заместитель председателя горсовета Львова Андрей Москаленко.
Проектный менеджер фестиваля София Челяк
Основательница Book Forum, директор Украинского института книги Александра Коваль.
Стартовал 26 Book Forum.

18 сентября во Львове стартовало крупнейшее книжное событие Украины 26 Book Forum.

В этом году фестиваль представит более 800 событий в 30-ти локациях Львова. Участие в Форуме примут 1000 участников.

"Это авторы, издатели, иллюстраторы, переводчики, журналисты, культурные менеджеры, активисты и спикеры. В этом году почти сотня авторов приедут к нам за рубежа. Это те имена, о которых я думать боялась год назад. Арундати Рой - индийская екофеминистская писательница, активистка по вопросам социальной справедливости и экономического неравенства. Азербайджанский писатель и журналист Ельчин Сафари, лауреат международных премий. Марьям Петросян - армянская писательница, работающая в жанре магического реализма. Входит в топ-10 оппозиционных к власти Кремля русскоязычных писателей. И конечно, самый важный и ожидаемый гость, о присутствии которого на Форуме мы не могли мечтать 10 дней назад - Олег Сенцов ", - рассказывает организаторка София Челяк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кофе с каннабисом, чемпионат бариста и искусство помола кофе: продолжается Lviv Coffee Festival

"Впервые я буду наблюдать за Book Forum извне, а не из среды, но убеждена, что все те ценности, которые были заложены мной на протяжении 25 лет будут сохраняться всегда. Это - свобода, гуманизм, толерантность. Команда работает над развитием книжного рынка, развитием человеческого капитала благодаря всему тому¸ что делают издатели, авторы и библиотекари. Очень рада, что эту инициативу ежегодно поддерживает все больше и больше людей", - сказала основательница Book Forum, директор Украинского института книги Александра Коваль.

Автор: Анна-Лілія КОКОРА
  Стартовал 26 Book Forum.
Стартовал 26 Book Forum.

В частности, рамках Форума состоится презентация короткого списка премии Города литературы ЮНЕСКО 2019, вторая после Шевченковской литературной премии в Украине. Она присуждается автору или переводчику за оригинальный или переводной художественное произведение, впервые опубликованный на украинском языке в предыдущем году. Основана Львовским горсоветом прошлого года.

"В 2015-м Львов получил очень важный статус Города литературы ЮНЕСКО. В большой степени он получил этот статус благодаря Форуму издателей. В рамках этого статуса в нынешнем Book Forum будут представлены 5 городов литературы ЮНЕСКО. Это будут 3 города из Великобритании, один из них в Шотландии, одно из Польши, еще одно Германии. Таким образом выстраивается очень сильная сеть, которая имеет крайне важное значение. Премию размером в 150 тысяч гривен, наибольшую городскую литературную премию вручать уже этой осенью. А короткий список претендентов, которые будут соперничать за ​​премию объявим в это воскресенье, в последний день Book Forum", - отметил заместитель председателя Львова Андрей Москаленко.

В этом году 26 Book Forum продлится с 18 по 22 сентября. Организаторы - ОО "Форум видавцив", Украинский институт книги, Львовский горсовет, Львовская облсовет, Львовская облгосадминистрация, Украинская ассоциация издателей и книгораспространителей, Украинская библиотечная ассоциация. Форум поддерживает Украинский культурный фонд.

20 сентября во Львовском театре им. Марии Заньковецкой состоится музыкально-поэтически симфо арт-концерт "Life. Украина. Любовь", а также презентация нового проекта и альбома-книги Соломии Чубай POETY.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «820 событий, 1000 участников и 40 локаций - стартовал 26 Book Forum». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
сентября

Вышла последняя серия самой длинной мыльной оперы

Художницу нашли мертвой в доме свекра

Приказали убираться из Крыма

Французы услужили Москве

Издали учебник для христиан

В воздушный шар посадили барана, петуха и утку

Грета Гарбо: "Моя постель узкая, холодная и целомудренная"

Самое читаемое
Пожар в имении Гонтаревой: вид дома до и после
Пожар в имении Гонтаревой: вид дома до и после
8
 Просмотров: 59550
Вышла из комы и самостоятельно дышит: новые подробности о Заворотнюк
Вышла из комы и самостоятельно дышит: новые подробности о Заворотнюк Просмотров: 29052
Дед сдает: в сети высмеяли Путина
Дед сдает: в сети высмеяли Путина 1 Просмотров: 21207
Трепанация черепа и инъекции гормонов: страшные подробности болезни Заворотнюк
Трепанация черепа и инъекции гормонов: страшные подробности болезни Заворотнюк Просмотров: 19954
Неделя моды в Лондоне: как стильно и тепло одеваться осенью
Неделя моды в Лондоне: как стильно и тепло одеваться осенью
12
 Просмотров: 15654
Львов
"Lviv Eco Week" собрал тысячи посетителей
"Lviv Eco Week" собрал тысячи посетителей Просмотров: 207
Маршрутка с пассажирами врезалась в легковушку, есть жертвы
Маршрутка с пассажирами врезалась в легковушку, есть жертвы Просмотров: 270
ВСУ и американские военные "уничтожили" врага на совместных тренировках
ВСУ и американские военные "уничтожили" врага на совместных тренировках
12
 Просмотров: 702
Среди посетителей свадьбы произошло массовое отравление
Среди посетителей свадьбы произошло массовое отравление Просмотров: 522
Военного врача спасли от самоубийства
Военного врача спасли от самоубийства Просмотров: 1440
Больше всего комментируют
9
Озвучили "формулу Зеленского" по освобождению Донбасса
9
"Не понимаю политического курса новой власти" - журналист отказался работать у Зеленского
6
Одну из самых сильных санкций мы еще не применяли и Россия это хорошо знает – поверенный США в Украине
3
Под Киевом сожгли дом Гонтаревой
3
Порошенко снова не пришел на допрос
Голосов: 1198
Голосование Сколько времени Алексей Михайличенко продержится на посту главного тренера киевского "Динамо"?
  • 1) до зимы
  • 2) до лета
  • 3) два года
  • 4) полностью отработает трёхлетний контракт
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua