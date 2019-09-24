Критик рассказал, чего не хватает современной украинской литературе

Автор: facebook.com Иногда появляются "большие" романы, но не стоит их путать с "великими"

Наши писатели плохо генерируют смыслы и не успевают за жизнью.

Так считает литературный критик Юрий Володарский. Высказался о состоянии украинской литературы сегодняшнего дня во время дискуссии "Сумерки интеллекта, панихида по смыслами. Сучукрлит в эпоху постправды" на 26-м Book Forum во Львове, пишет журнал "Країна".

"Нам катастрофически не хватает реалистической литературы, - говорит Володарский. - Нет великих романов. Иногда появляются "большие" романы, но не стоит их путать с "великими". Когда к последним относят "Музей заброшенных секретов" Оксаны Забужко, мне становится не по себе. Да, объемное произведение, там какие-то важные вещи, но литература это посредственная. Впрочем, в канон все равно попадет.

Насыщенный смыслами роман - редкость в украинской литературе сегодняшнего дня.

Появился феномен - "Хорошие новости с Аральского моря" Ирены Карпы. История четырех украинок в Париже. Я его прочитал и задался вопросом: а где здесь вообще хоть какие-то смыслы? Чтобы рассказать, о чем эта книга, мне пришлось бы пересказывать сюжет. Литературы там нет. В одной фразе Владимира Рафеенка красоты и смысла больше, чем во всем 600-страничном произведении Карпы. У нас беда в неспособности создавать книги, посвященные какой-то теме, а не рассказыванию историй. Не то, чтобы роман должен продвигать какие-то идеи. Но когда там говорится только о том, что поели и поносили и как потрахались, - пожалуй, этого несколько маловато".

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26-й литературный фестиваль-ярмарка Book Forum проходил в Львове 18-22 сентября. 820 презентаций, дискуссий, творческих встреч состоялось в более чем 30-ти локациях города. Мероприятие собрало более 1000 украинских и иностранных спикеров - писателей, ученых, деятелей культуры.