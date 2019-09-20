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суббота, 21 сентября 2019 11:37

Хорошая вещ,ь надо брать - Карпа рассказала о своем романе

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Хорошая вещ,ь надо брать - Карпа рассказала о своем романе
Писательница Ирэна Капкпа презентовала свой новый роман "Хорошие новости из Аральского моря" на Meridian Czernowitz

- Александр Бойченко - это звезда. Ему надо иметь свою телепрограмму. Чтобы вести ее вдвоем с Тарасом Прохасько. Кто хочет спать блаженно, слушал бы Прохасько. Кто хочет ржать все время - Бойченко, - говорит писательница Ирэна Карпа на сцене 10-го Международного поэтического фестиваля Meridian Czernowitz.

Презентует свой новый роман "Хорошие новости из Аральского моря". Героини - четыре украински, живущие в Париже.

- Самая молодая - белокурая бестия Богдана, ей 19. Мажорка, дочь коррумпированного чиновника, просирает все деньги, которые он откладывал пять лет. Отец угрожает, что вернет ее из Европы в Дрогобычский пединститут. Это ее самый большой страх. Убегает, чуть ли не через порностудии в Будапеште, оказывается в любовницах у каталонского фермера, переезжает в Париж. Всем известно, что у Карпы с фантазией проблемы. Иногда, я конечно, привираю. Но уверена, что у вас у каждого есть крутые истории в загашнике. Но я придумала Богдану раньше, чем познакомилась с ней. Если вам интересно, где тусуется парижская золота молодежь, то персонаж Богдана - для вас.

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Писала эту книгу без претензий, просто чтобы людям было классно. Этот роман о нетуристическом Париже. Узнаете, как себя прокормить на 5 евро в день. Хорошая вещ, надо брать.

Полную версию материала читайте в журнале "Країна" №36 от 19 сентября.

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