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четверг, 25 февраля 2021 09:59

Леся Украинка научила нас не быть провинцией: самое интересное в журнале "Країна"

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"150 лет со дня рождения Леси Украинки побуждают нас не только думать о ней и вместе с ней сейчас - но и иметь привычку делать это регулярно. Потому что Леся дала в своем творчестве то, в чем Украина нуждается до сих пор: глобальный, универсальный горизонт, - пишет в колонке для свежего номера журнала "Країна" философ Владимир Ермоленко. - Леся научила нас думать о себе в терминах мира, видеть в мире зеркало нас самих. Научила нас не быть провинцией. Российская и советская империи мечтали превратить Украину в "окраину" . Но Украина была не провинцией: время от времени становилась центром определенных процессов, порой была большим приграничьем, где из-за столкновения культур создавалось что-то принципиально новое. Это был боевой рубеж - Европы с не-Европой".

 

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Подробности читайте в "Країна" №8 (561) от 25 февраля 2021 года. Печатную версию можно приобрести в точках продажи прессы или подписаться. Подписной индекс - 37278. Ваши впечатления о журнале присылайте по адресу: [email protected] или пишите на странице журнала в социальных сетях http://www.facebook.com/kraina.journal.

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25
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