Казаки называли луковицей женский половой орган

Выставку 2011-го года посвятили графику Георгию Нарбуту. Создал проект герба и печати, эскизы мундиров армии Украины, дизайн банкнот и почтовых марок. Фото: 2000.ua

1 декабря 2011 года в киевской галерее "М-17" открыли выставку графического искусства "Брама дизайна". Посвятили 125-летию со дня рождения графика Георгия Нарбута.

- Сквозь нашу "Браму" дизайнер входит в профессиональный мир. Также она должна закрываться перед некачественной графикой, - объясняет замысел организатор фестиваля Виталий Шостя. - Нарбута мы призвали как мирило. Чтобы показал, как можно быть авангардистом, углубленным в традицию.

Работы предоставили 98 дизайнеров. Больше всего харьковчан. Посвященные Нарбуту работы разместили на центральной стене галереи. Посредине — инсталляция, склеенная из квадратов, кругов и треугольников. На ней надпись: "Наша наследственная ответственность". Перечислены достижения художника: проект герба и печати, эскизы мундиров армии Украины, дизайн банкнот и почтовых марок.

- Проект делала три месяца, а вынашивала в голове целый год. Сегодня к шестой утра собственноручно развешивали свои работы, ни часу не спала, - говорит киевлянка Ольга Бандура. - Квадрат, круг и треугольник, — это базовые фигуры в дизайне. В работах Нарбута главным является треугольник.

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Жюри выбрало лучшие логотипы и шрифты. Среди них календарь "Без еды и вол не потянет". На странице месяца декабря поговорка: "Пошла водка по животу, как ложь по селу". Больше всего зрителей у стен с плакатами.

- Перед тем как рисовать афишу фестиваля казацкой песни, я переслушала массу ансамблей. Если не знаешь, что ты анонсируешь, ничего не выйдет, - говорит киевлянка Дарья Ковтун. - Наконец, нарисовала бандуру в форме луковицы. Это намек на то, что будут петь срамные песни. Луковицей казаки иногда называли женский половой орган.

В Национальном художественном музее Украины открылась выставка: "Знак Соборности. Большой герб Украины: от Нарбута до Якутовича". Экспозиция насчитывает 60 артефактов. Треть из которых показывают в целом впервые.