Казаки называли луковицей женский половой орган

 
Ексклюзивы
1/5
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
1 Просмотров: 1548
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 486
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 243
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
Просмотров: 162
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Просмотров: 243
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Просмотров: 2007
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 801
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 819
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2673
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 738
Фото
Все фото
5
7
3
7
8
Составили список величайших актеров XXI в.
Составили список величайших актеров XXI в.
Именем украинки Майи Дерен назвали кинотеатр на Манхэттене
Именем украинки Майи Дерен назвали кинотеатр на Манхэттене
Настоящая украинка может все - драться, любить, лечить - актриса сериала &quot;Казаки. Абсолютно лживая история&quot;
Настоящая украинка может все - драться, любить, лечить - актриса сериала "Казаки. Абсолютно лживая история"
Общение с ним вдохновляло музыкантов, когда в них никто не верил - легендарный журналист нуждается в помощи
Общение с ним вдохновляло музыкантов, когда в них никто не верил - легендарный журналист нуждается в помощи
Повесть &quot;Кайдашева семья&quot; перевели на турецкий язык без цензуры
Повесть "Кайдашева семья" перевели на турецкий язык без цензуры
Видео
Все видео
Тизер фильма "Клондайк" о катастрофе МН17 выложили в сеть
Тизер фильма "Клондайк" о катастрофе МН17 выложили в сеть
Писательница назвала топ-5 украинских YouTube-каналов
Писательница назвала топ-5 украинских YouTube-каналов
Потапа упрекнули, что он собирается петь с фанаткой Путина, которая топчется в оккупированном Крыму. Он попытался отшутиться
Потапа упрекнули, что он собирается петь с фанаткой Путина, которая топчется в оккупированном Крыму. Он попытался отшутиться
Святослав Вакарчук презентовал клип на дебютную песню нового проекта
Святослав Вакарчук презентовал клип на дебютную песню нового проекта
Без цензуры и стереотипов: режиссер фильма "Мои мысли тихие" снял онлайн-сериал
Без цензуры и стереотипов: режиссер фильма "Мои мысли тихие" снял онлайн-сериал
Интервью
1/5
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
1 Просмотров: 1539
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 486
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Просмотров: 1485
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
Просмотров: 1107
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Александр Фразе-Фразенко
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Александр Фразе-Фразенко
Просмотров: 180
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
29 ноября 2020
2 Просмотров: 1008
Підлаштувався
– Жизнь сложилась так, что пришлось перейти на русский, – говорить В'ячеслав. Два роки тому знайомий із невеликого села на ...
вторник, 01 декабря 2020 15:02

Казаки называли луковицей женский половой орган

  Комментировать
Казаки называли луковицей женский половой орган
Выставку 2011-го года посвятили графику Георгию Нарбуту. Создал проект герба и печати, эскизы мундиров армии Украины, дизайн банкнот и почтовых марок. Фото: 2000.ua

1 декабря 2011 года в киевской галерее "М-17" открыли выставку графического искусства "Брама дизайна". Посвятили 125-летию со дня рождения графика Георгия Нарбута.

- Сквозь нашу "Браму" дизайнер входит в профессиональный мир. Также она должна закрываться перед некачественной графикой, - объясняет замысел организатор фестиваля Виталий Шостя. - Нарбута мы призвали как мирило. Чтобы показал, как можно быть авангардистом, углубленным в традицию.

Работы предоставили 98 дизайнеров. Больше всего харьковчан. Посвященные Нарбуту работы разместили на центральной стене галереи. Посредине — инсталляция, склеенная из квадратов, кругов и треугольников. На ней надпись: "Наша наследственная ответственность". Перечислены достижения художника: проект герба и печати, эскизы мундиров армии Украины, дизайн банкнот и почтовых марок.

- Проект делала три месяца, а вынашивала в голове целый год. Сегодня к шестой утра собственноручно развешивали свои работы, ни часу не спала, - говорит киевлянка Ольга Бандура. - Квадрат, круг и треугольник, — это базовые фигуры в дизайне. В работах Нарбута главным является треугольник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сын был уверен, что все, кто остался на оккупированной территории, - враги Украины

Жюри выбрало лучшие логотипы и шрифты. Среди них календарь "Без еды и вол не потянет". На странице месяца декабря поговорка: "Пошла водка по животу, как ложь по селу". Больше всего зрителей у стен с плакатами.

- Перед тем как рисовать афишу фестиваля казацкой песни, я переслушала массу ансамблей. Если не знаешь, что ты анонсируешь, ничего не выйдет, - говорит киевлянка Дарья Ковтун. - Наконец, нарисовала бандуру в форме луковицы. Это намек на то, что будут петь срамные песни. Луковицей казаки иногда называли женский половой орган.

В Национальном художественном музее Украины открылась выставка: "Знак Соборности. Большой герб Украины: от Нарбута до Якутовича". Экспозиция насчитывает 60 артефактов. Треть из которых показывают в целом впервые.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Казаки называли луковицей женский половой орган». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
декабря

Казаки называли луковицей женский половой орган

Самое читаемое
Врач рассказал, почему важно сбивать температуру 37ºС
Врач рассказал, почему важно сбивать температуру 37ºС Просмотров: 34965
Отказ от президентства и переговоры с Лукашенком: Тихановская поделилась планами
Отказ от президентства и переговоры с Лукашенком: Тихановская поделилась планами Просмотров: 18495
Украинка рассказала, сколько можно заработать няней в Польше
Украинка рассказала, сколько можно заработать няней в Польше
 Просмотров: 14886
&quot;На острове пришлось полюбить то, чего никогда не любила&quot; - о переезде на Шри-Ланку
"На острове пришлось полюбить то, чего никогда не любила" - о переезде на Шри-Ланку
6
 Просмотров: 11376
&quot;Долбодятлы, я научу вас любить страну&quot; - Потап записал 5-минутное видео о сотрудничестве с кремлевским шоу-бизом
"Долбодятлы, я научу вас любить страну" - Потап записал 5-минутное видео о сотрудничестве с кремлевским шоу-бизом
 6 Просмотров: 6804
Культура
"В Америке я нашел родину, которой никогда не знал" - Александр Фразе-Фразенко
"В Америке я нашел родину, которой никогда не знал" - Александр Фразе-Фразенко
 Просмотров: 225
Книга Жадана вышла на итальянском
Книга Жадана вышла на итальянском Просмотров: 54
Сын был уверен, что все, кто остался на оккупированной территории, - враги Украины
Сын был уверен, что все, кто остался на оккупированной территории, - враги Украины
 Просмотров: 2295
Тизер фильма "Клондайк" о катастрофе МН17 выложили в сеть
Тизер фильма "Клондайк" о катастрофе МН17 выложили в сеть
 Просмотров: 225
Писательница назвала топ-5 украинских YouTube-каналов
Писательница назвала топ-5 украинских YouTube-каналов
 Просмотров: 459
Больше всего комментируют
20
В Украине самая высокая цена на электроэнергию в Европе – Еврокомиссия
6
"Долбодятлы, я научу вас любить страну" - Потап записал 5-минутное видео о сотрудничестве с кремлевским шоу-бизом
4
"Новая проукраинская партия появиться до следующих выборов" - Игорь Лапин
4
"Убивать без всякого милосердия'' - в России армию настроили идти на Киев
2
Підлаштувався
Голосов: 424
Голосование По какому перенесенному культурному событию вы больше всего скучаете?
  • Книжный Арсенал
  • Кинофестиваль "Молодость"
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Leopolis Jazz Fest
  • Kyiv Comic Con
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть