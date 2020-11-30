Сын был уверен, что все, кто остался на оккупированной территории, - враги Украины

3 декабря в прокат выходит военная драма "Мать апостолов" режиссера Зазы Буадзе. Фильм победил на конкурсе патриотического кино Министерства культуры.

Июль 2014. В Краснодонском районе Луганской области российские наемники сбили украинский транспортный самолет Ан-26. Мать командира экипажа отправляется на Донбасс искать сына или его тело, по сюжету. Главную роль этнографа Софии Кулик из Винницы сыграла Наталья Половинка.

Автор: кадр из фильма "Мать апостолов" Главная героиня фильма "Мать апостолов" София, которую сыграла Наталья Половинка, приезжает на Луганщину, где русские сбили самолет с ее сыном

"Идея фильма родилась после просмотра документальных лент о наших летчиках. Погибли в начале войны. Поразило, что их сбили на своей территории и каждый отвечал за свою жизнь и спасался сам, - рассказывает сценаристка картины Ратха Макеенкова. - Сначала написала историю из новелл, посвященных каждому из летчиков, которые выживали в зоне АТО. Далее было 9 вариантов сценария. Победила моя внутренняя мать, я сама переживаю за будущее сына. Создала историю о женщине, которая ищет своего сына. В основу фильма положены несколько реальных историй, которые рассказали сами летчики. Один из них спасся из сепаратистского госпиталя. Другого приютила семья местных староверов, прятала и не выдавала бандитам. Чтобы достоверно изобразить жизнь на оккупированной территории, общалась с переселенцами. Женщина с Песок рассказала, как должна была оставить свой новый дом, как на БТР-ах разбивали заборы и грабили. Она с такой болью все это пересказывала, что я будто пережила это лично, в воображении появились картинки, что люди чувствовали и как там все происходило".

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"Тема войны преследует меня. Живу с ней более 20 лет, начиная с русского вторжения в Абхазию, - говорит режиссер Заза Буадзе. - Помню классный грузинский фильм "Отец солдата". Это кино моего детства. Не представлял, что придется снимать о матери солдата. У меня есть и личная история, когда на первой абхазской войне в начале 1990-х искал брата, который пропал. Перед съемками мне показали документальные кадры, где мать летчика ходит вокруг обломков разбитого самолета. Их было невозможно забыть. На ее лице не было слез или эмоций, только глубокая боль и трагедия от потери. Хронику отсняли ДНРовцы в 2014-м году, когда военно-транспортный самолет, летевший из Винницы с гуманитарным грузом, сбила российская ракета. На главную роль я сразу предложил певицу Наталью Половинку. И поэтому мать София в нашем фильме стала музыкантом. Богдан Бенюк у нас сыграл колоритного местного жителя Федора Мельника, который помогает героине. После смерти жены он остался один на оккупированной территории. Актер Александр Пожарский прекрасно воплотил бандита Койота. В фильме есть несколько дебютов. Специально ездили по театрам разных городов и искали актеров".

Автор: кадр из фильма "Мать апостолов" В военной драме "Мать апостолов" Богдан Бенюк сыграл жителя Луганщины Федора Мельника, который помогает главной героине Софии, которую воплотила Наталья Половинка, искать сына

Все натурные съемки Донбасса снимались в Киевской и Житомирской областях. Находили села, где большинство домов заброшены. Сбитый военно-транспортный самолет АН-26 стал самым декорацией в Европе. Создавалась более месяца в чистом поле под Киевом. Для строительства задействовали авиаремонтные заводы и музеи.

"Накануне премьеры показали фильм в 10 городах Украины. Я сам смотрел его много раз, думал, что эмоционально адаптировался. Но невозможно привыкнуть к боли, которая показывается, - говорит продюсер фильма Дмитрий Овечкин. - В Черновцах женщина рассказывала, что ее сын был уверен, что все, кто остался на оккупированной территории - враги Украины. После просмотра фильма изменил точку зрения. Понял, что у людей, которые остались на Донбассе, могут быть обстоятельства, из-за которых они не могут уехать. В фильме мы раскрываем характеры тех, кто стал заложниками российской пропаганды ".

Музыку к картине написали Роман Григорьев и Илья Разумейко из проекта "Новая опера". Фильм пришлось сократить с 3,5 до 2 часов. В следующем году планируют сделать четырехсерийного ленту, куда войдут все отснятые кадры.

"Лента хоть и о войне, но объединяет. События показаны с тыла врага, на той стороне есть много разбитых судеб, неопределенность людей, - поделился впечатлениями зритель Олег Дурмасенко, председатель ОО "Славные эпохи Украина". - Мне понравилось игра актера, воплотившего сепаратиста Койота. В картине раскрыта тема оккупации Донбасса ФСБ, показано, кто там руководит. Плохо, что в финале фильма один из героев, местный житель Коля не убежал вместе с Софией. Его убили. Иначе это был бы месседж другим, чтобы они убегали. Что это не их война и надо возвращаться в Украину".





3 декабря в прокат выходит документальный фильм "ЮКИ". Так называют в Северной Америке выходцев из Украины. Лента Владимира Мулы рассказывает о хоккеистах украинского происхождения, которые формировали известную хоккейную лигу мира - НХЛ. Героями ленты стали многократные обладатели Кубка Стэнли: Киндрачук, Иван Буцик, Кен Данейко, Джефф Чикрун, Эрик Нестеренко, Брюс Драйвер, Эдди Шах, Руслан Федотенко, а еще лучший хоккеист всех времен Уэйн Греческий. Зрители также увидят Джерри Савчука, сына вратаря Терри Савчука и хоккейного аналитика Келли Груди.