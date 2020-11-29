Санта в защитной маске, гигантская панда и пушечный лафет - интересные фото за неделю

Уходящая неделя была богатой на события в Украине и мире. Gazeta.ua предлагает самые интересные фото за последние 7 дней.

СОБЫТИЯ В УКРАИНЕ:

Врач в защитном костюме смотрит рентгеновские снимки пациента в столичной больнице. Сюда госпитализируют людей с Covid-19.

Автор: REUTERS/Глеб Гаранич

Артисты Василий Садовский и Екатерина Миколайко играют на сцене Львовского Национального Академического театра оперы и балета им. Соломии Крушельницкой во время премьеры оперы "Турандот" Джакомо Пуччини по сюжету одноименной пьесы Гоцци "Турандот", 24 ноября.

Автор: Кравс Евгений/УНИАН

Люди прощаются с режиссером, народным артистом Украины Романом Виктюком во Львове 23 листопада. Он умер в возрасте 85 лет от осложнений коронавируса. Завещал, чтобы его похоронили в семейном склепе на Лычаковском кладбище. Роман Виктюк был родом из Львова. Ставил спектакли в Вильнюсе, Одессе, Таллинне, Киеве, Риге, Москве. 1991 года в российской столице создал театр своего имени. Срежиссировал более 250 спектаклей.

Автор: Николай Тыса/SOPA Images / LightRocket через Getty Images



В Запорожье археологи подняли со дна реки Днепр пушечный лафет времен казачества, 24 ноября. Он хорошо сохранился, потому что был погружен в ил. Изготовлен из дуба, обрамленный железом.

Автор: Укринформ/Barcroft Media через Getty Images

Люди рассматривают арт-объект "Пиксельная стена" в Днепре, 24 ноября.

Автор: Укринформ / Barcroft Studios / Future Publishing Getty Images



В Национальном художественном музее Украины открылась выставка: "Знак Соборности. Большой герб Украины: от Нарбута до Якутовича". Экспозиция насчитывает 60 артефактов. Треть из которых показывают в целом впервые.

Автор: Геннадий Минченко /Укриформ/ Barcroft Media через Getty Images



СОБЫТИЯ В МИРЕ:

Работник кондитерской "Condit", что в Немецком Франкфурте, упаковывает шоколадного Санта-Клауса. Изделие - ручной работы. На лице Санты - защитная маска, что соответствует требованиям времени из-за распространения в мире коронавирусной болезни Covid-19.

Автор: REUTERS



Люди зажгли лампадки напротив клубного стадиона "Наполи" в итальянском Сан-Паоло. На нем прикреплен баннер с изображением легенды мирового футбола Диего Марадоны. Он умер 25 ноября на 61-м году за сердечного приступа.

Автор: REUTERS



Во время отлова осетровых каждую взрослую рыбу с помощью ультразвука обследуют специалисты. Проверяют, созрела ли в ней икра. Если нет - возвращают в водоем. Мекленбург-Западная Померания, Германия, 19 ноября.

Автор: Getty Images

В Потсдаме, что в восточной Германии, во внутреннем дворике местного представительного законодательного органа Ландтага поставили 117 пар красной женской обуви. Сделали это в "Международный день борьбы с насилием в отношении женщин" 25 ноября. Выбранное количество обуви соответствует 117 жертвам фемицидов, которые зафиксировали в прошлом года. Акция является частью кампании ООН-женщин "Оранжевый мир - покрась мир оранжевым".

Автор: Getty Images



Женщина бежит радужным мостом в китайской провинции Шаньдун, 24 ноября.

Автор: Getty Images

В шотландском Данбаре продолжается сбор урожая ростков брюссельской капусты. Ежегодно их выращивают на поле площадью 210 га. Сажают с апреля по май. Собирают с конца августа до начала апреля.

Автор: Getty Images

Гигантская панда лежит в спальной корзине в зоопарке Пекина, Китай, 26 ноября.

Автор: Getty Images