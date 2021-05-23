Хопкинс убедительно сыграл больного пенсионера

Автор: rottentomatoes.com Британский актер Энтони Хопкинс в фильме "Отец" исполнил роль мужчины с деменцией - поражением мозга. За эту роль в этом году получил свой второй "Оскар". Дочь героя воплотила Оливия Колман

Месяц назад объявили лауреатов 93-й премии Американской киноакадемии. Церемония вручения состоялась 25 апреля во Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Собрала наименьшую аудиторию за всю историю награды - 10,4 млн зрителей.

"Оскар" за лучшую женскую роль получила американка Фрэнсис Мак-Дорманд. В драме "Земля кочевников" сыграла вдову Ферн, которая потеряла работу и жилье из-за закрытия предприятия. В своем фургоне путешествует по Соединенным Штатам. Перебивается временными заработками. Знакомится с сообществом современных кочевников, по сюжету.

Лента также победила в номинациях "лучший фильм" и "режиссура".

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За лучшую мужскую роль отметили британца Энтони Хопкинса. В драме "Отец" воплотил лондонского пенсионера Энтони, страдающего от деменции. Имеет провалы в памяти. Не понимает, где реальность, а где галлюцинация. Теряется в пространстве и не узнает близких. Отца посещает дочь Анна. Пытается найти ему сиделку, но Энтони прогоняет их. Однажды Анна говорит, что выходит замуж и переезжает в другую страну, по сюжету.

Картину также наградили за адаптированный сценарий.

Фильм попал в болевой нерв современной цивилизации

Об актерах и их премированных работах Gazeta.ua рассказал кинокритик Александр Гусев.

Почему главным триумфатором стала "Земля кочевников"?

- Ее триумф можно назвать соответствием духу времени. Шаткому, полному неуверенности и с ощущением, что крах является началом чего-то нового.

Фильм попал в болевой нерв современной цивилизации. Снят до пандемии, но оказался еще более актуальным сейчас. Показывает людей, чей привычный уклад изменился вследствие неблагоприятных социальных и экономических процессов. Потеря дома и постоянной работы для героев казалась временным решением. Но привела к другому образу жизни, который постепенно оброс правилам выживания, кодексом взаимопомощи.

Многие живут не так, как учат ценности западного общества. И им это подходит

"Земля кочевников" - невероятно американское кино. Дом американца - фургон, который стал на колеса, как это было со времен покорения Запада и вообще любых неосвоенных земель. Лента показывает: есть интересная жизнь за пределами того, что большинство привыкли считать нормой - упорядоченности и стабильности, к которой мы якобы должны стремиться. Многие живут не так, как учат ценности западного общества. И им это подходит.

Чем поразила исполнительница главной роли?

- Фрэнсис Мак-Дорманд подтвердила свое мастерство в фильме, который является образцовым смешением игрового и документального. Большинство исполнителей - непрофессиональные актеры. Современные американские номады воплощают самих себя. Голливудской звезде удается вписаться в это окружение. При подготовке к съемкам жила в кемпинге, общалась с кочевниками, с которыми потом взаимодействовала в кадре. Хотя даже такая своеобразная репетиция второстепенна. Главное - талант. Это могло бы быть просто документальное кино. Но не произвело бы такого впечатления, как с Мак-Дорманд.

Думаю, общение с персонажами больше дало им, чем актрисе. Почувствовали себя в своей тарелке, благодаря чему выглядели на экране органично.

Китаянка Хлои Чжао сумела точно отразить американскую действительность

Мак-Дорманд - ключевая фигура не только потому, что исполнила центральную роль. Была инициатором и сопродюсером ленты. Это пример, как исполнители с авторитетом, которые не имеют режиссерских амбиций - выступают двигателями проектов, поверив в талант одаренных постановщиков.

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Не меньшую роль сыграла режиссер. Китаянка Хлои Чжао сумела точно отразить американскую действительность. В этом нет ничего парадоксального. Стало типичным, когда представители вроде бы национальных меньшинств создают произведения, которые становятся эталоном американскости. Можно вспомнить работы итальянцев Фрэнсиса Форда Копполы, Мартина Скорсезе или Брайана Де Пальмы, режиссеров ирландского, французского, немецкого происхождения. В истории искусства такие примеры всегда были, но в наше время глобализации становятся обыденными.

Лента чисто американская или может быть интересна в других странах?

- Картина является ярким образцом американской культуры. Образ кочевых разнорабочих памятен нам со времен романов Джона Стейнбека и других произведений о Великой депрессии. При этом оказалась успешной на киносмотрах по обе стороны Атлантики. Как любое выдающееся произведение - отражает универсальную проблематику. Переживания человечества из-за пандемии одинаковые и в Соединенных Штатах, и в других уголках планеты.

Фрэнсис Мак-Дорманд является очевидной величиной для всех, кто интересуется американским кинематографом, который не исчерпывается стандартной студийной продукцией

Главная героиня олицетворяет не только американскую предприимчивость, но и душевную стойкость. Она не опускает рук, когда теряет все. Не соглашается с обстоятельствами и движется вперед.

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Лента работает на репрезентацию различных групп. Убирает момент маргинальности с кочевников как социального слоя. Показывает их образ жизни как самодостаточный и ценный. Чьи преимущества могут быть очевидны для американских граждан, и не только.

Какое место актрисы в современном кинематографе?

- Фрэнсис Мак-Дорманд является очевидной величиной для всех, кто интересуется американским кинематографом, который не исчерпывается стандартной студийной продукцией. Одна из самых титулованных актрис. Это ее третий "Оскар". Предыдущие получила за ленты "Фарго" братьев Коэнов 1996-го и "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" Мартина Макдоны 2017-го.

Оптика человека с деменцией представлена ​​в жанровых координатах триллера, почти хоррора

Также стоит отметить работу в фильмах "Просто кровь" и "После прочтения сжечь" тех самых Коэнов. Можно провести линию, объединяющую ее знаковые проекты. В них предстает образ маленького человека с его маленькими, но на самом деле универсальными для всех нас проблемами, переживаниями, страхами, надеждами и способностью их утвердить. Актриса в своих ролях обращает внимание на значимость и достоинство таких персонажей. Способность проявлять героические черты благодаря умению преодолевать препятствия в повседневности.

Какая самая сильная работа Мак-Дорманд?

- Моя любимая - следователь Мардж Гандерсон из "Фарго". Как представитель правоохранительной системы вроде бы по роду службы должна видеть разные проявления порока. Однако такой возможности вроде нет, когда речь идет о тихой, спокойной провинциальной жизни. Но героиня сталкивается с настоящим злом, ужасными преступлениями. И хотя растеряна и потрясена событиями вокруг, она достойно исполняет профессиональный и человеческий долг. Это соответствует положительной харизме исполнительницы.

В чем особенность фильма "Отец"?

- Показывает старшее поколение именно с его точки зрения. Поставленное по одноименной пьесе французского режиссера и драматурга Флориана Зеллера произведение является предельно субъективным взглядом на человека, которого старческие немощи отодвинули на обочину социума. Герой находится в тишине замкнутого мира квартиры, который выстраивал в течение жизни. И вдруг обнаруживает, что этот мир ему не принадлежит.

Герой Хопкинса оказывается на маргинесах общества, в изоляции

Оптика человека с деменцией представлена ​​в жанровых координатах триллера, почти хоррора. Когда мы, как и персонаж, не понимаем, что происходит. Это ощущение замечательно изображает Энтони Хопкинс со своей естественной пластикой уже немолодого мужчины. При этом видим растерянность, страх и горе его дочери. Вынуждена наблюдать за разрушением личности дорогого человека.

Находят ли авторы оптимизм так же, как создатели "Земли кочевников"?

- Как и персонажи "Земли кочевников", герой Хопкинса оказывается на маргинесах общества, в изоляции, хотя и в результате других обстоятельств. Но из-за проблематики этому фильму сложнее быть оптимистичным. Потому повествует о финале жизни, который рано или поздно ждет каждого из нас.

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Однако есть жизнеутверждающий элемент. В способности окружения проявить сочувствие к герою. Разделяем чувство его дочери, которая вынужденно оставляет отца, однако продолжает любить и пытается помочь. Видим заботу и искреннюю симпатию со стороны работников дома престарелых.

Сложно ожидать, чтобы персонаж за 80 был движущей силой сюжета. Тем интереснее "Отец"

Каждый человек умирает в одиночестве. Но мы способны проявить сопереживание и милосердие к ближним. Независимо от того, связаны ли с ними родственными или дружескими узами, или нет. Можем облегчить друг другу уход. И существование вообще на любом этапе жизни.

Почему отметили Хопкинса?

- Проблема актеров, которые достигают почтенного возраста: чаще всего для них не оказывается предложений, кроме совсем третьестепенных. Вынужденно играют незначительные роли. Сложно ожидать, чтобы персонаж за 80 был движущей силой сюжета.

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Тем интереснее "Отец". Нужен был актер масштаба Энтони Хопкинса, чтобы предоставить надлежащую убедительность образу и дать возможность аудитории проникнуться личной трагедией. Независимо от того, делает ли что-то герой, или просто сидит в своей комнате и слушает музыку, нужен ли он кому-то. Нам показывают его человеческое достоинство, одиночество, боль, желание комфорта, эгоистическое стремление удержать близких людей, чтобы они продолжали вокруг него крутиться.

Можно сравнить актерские работы центральных исполнителей "Земли кочевников" и "Отца"?

- Хопкинс, как и Мак-Дорманд в "Земле кочевников", органический и выразительный. При этом без всякой аффектации. Это могли бы взять на вооружение отечественные исполнители.

Правда, метод британца отличается. С одной стороны, достиг возраста, в котором может реалистично изобразить героя. В то же время отмечает, что не имеет подобного личного или семейного опыта и не исследовал темы. Ему удается без дополнительных усилий выглядеть естественно. Согласно сюжету и собственным актерским установкам, играет не сумасшедшего. А мужчину, с которым что-то происходит. Который обнаруживает, что дочь меняет внешность, а в квартире появляются незнакомцы. Убежден, что никакой болезни нет, а стал жертвой какого-то заговора.

Обладает и творческим зарядом, и вкусом к выбору проектов, и просто физической бодростью, чтобы участвовать в качественных фильмах

Искусство знает по большому счету один критерий - убедительность. Речь не идет о непременном реализме - просто в рамках представленного произведения ты или веришь тому, что происходит, или нет. Какими средствами это достигнуто - не то чтобы совсем неважно. Приветствую привлечение в любые проекты представителей меньшинств, в том числе людей с инвалидностью. Но никоим образом не считаю нужным этого требовать. Говорить о том, что опыт актера должен каким-то образом соответствовать опыту персонажа - это противоречит всей истории искусства. Несомненно, есть соответствие между проблематикой произведения и жизненным опытом и интересами автора, но не настолько прямое. И главное, не является обязательным. Тем более нельзя это распространять на актеров.

Не все исполнители в возрасте Хопкинса сохраняют такую ​​активность.

- Художники вообще часто после определенного возраста выходят за пределы искусства, которое может быть по-настоящему интересное. С Хопкинсом этого не произошло. Он обладает и творческим зарядом, и вкусом к выбору проектов, и просто физической бодростью, чтобы участвовать в качественных фильмах. В этом году стал самым возрастным в истории актером, который получил "Оскар". А буквально в прошлом году номинировался за роль в фильме "Два Папы".

В течение карьеры Хопкинс преимущественно играл сложных персонажей. Как солидный исполнитель стал раскрываться в середине творческого пути

Хопкинс имеет статус одного из наиболее авторитетных актеров нашего времени и символа Голливуда. При том, что сам британец. Это еще одно свидетельство того, насколько повезло искусству и Соединенных Штатов, и Великобритании. Две страны высокой культуры с замечательным кинематографом одно одну подпитывают.

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В течение карьеры Хопкинс преимущественно играл сложных персонажей. Как солидный исполнитель стал раскрываться в середине творческого пути. Мало можем вспомнить его актерских удач из первых картин. Хотя уже тогда были заметные появления вроде фильма "Лев зимой" 1968-го. Но действительно известные роли начались в 1990-х. Свидетельствовали не только о его умении выбирать или развитии таланта, но и об удаче, которая много значит в таком коллективном виде искусства.

Как бы охарактеризовали амплуа Хопкинса?

- В меньшей степени, чем у Мак-Дорманд, его роли можно назвать воплощением достоинства и благородства маленького человека. Амплуа больше соответствует образу интеллектуала, аристократа с червоточиной. В частности, в картине "Отец". Несмотря на то, что фактически является жертвой, мы чувствуем его почти инфантильный эгоизм, готовность обвинять других в своих бедах. Это человек, склонный замыкаться в комфортных условиях, служении своему вкусу и своей высокой культуре.

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Эти черты присущи и другим знаковым ролям. Самая известная - судебного психиатра и убийцы-каннибала Ганнибала Лектера в триллере "Молчание ягнят" 1991-го, за который получил свой первый из двух "Оскаров". Впоследствии вернулся к роли в "Ганнибале" и "Красном драконе".

Какая роль запомнилась больше всего?

- В экранизации романа Филипа Рота "Запятнанная репутация". В драме 2003 года Хопкинс сыграл светлокожего афроамериканца. В этой роли тоже воплощал интеллектуала - профессора колледжа, который вынужденно предал свою идентификацию. Чтобы избежать дискриминации и выбиться в люди, более полувека скрывал свое происхождение. Проявил малодушие, за которое сложно осуждать, и был вынужден расплачиваться. Это похоже на "Отца" - история одиночества и расплаты, возможно, не за личные грехи, а вследствие первородного греха.

Полный список лауреатов нынешнего "Оскара": Лучший фильм – "Земля кочевников" Лучший режиссер – Хлоя Чжао, "Земля кочевников" Лучший актер – Энтони Хопкинс, "Отец" Лучший актер второго плана – Дэниел Калуя, "Иуда и Черный мессия" Лучшая актриса – Френсис Макдорманд, "Земля кочевников" Лучшая актриса второго плана – Юн Ю Чжун, "Минари" Лучший полнометражный мультфильм – "Душа" Лучший короткометражный мультфильм – "Если что-то случится, я люблю вас" Лучшая операторская работа – Эрик Мессершмидт, "Манк" Лучший адаптированный сценарий – Кристофер Хэмптон и Флориан Зеллер, "Отец" Лучший оригинальный сценарий – Эмеральд Феннел, "Перспективная девушка" Лучший дизайн костюмов –"Ма Рейни: Мать блюза" Лучший полнометражный документальный фильм – "Мой учитель осьминог" Лучший короткометражный документальный фильм – "Колетт" Лучший монтаж – "Звук металла" Лучший иностранный фильм – "Еще по одной" Лучшие грим и прически – "Ма Рейни: Мать блюза" Лучшая музыка – "Душа" Лучшая песня к фильму – Fight For You, "Иуда и Черный мессия" Лучшая работа художника – "Манк" Лучший игровой короткометражный фильм – "Двое далеких незнакомцев" Лучший звук – "Звук металла" Лучшие визуальные эффекты – "Тенет"