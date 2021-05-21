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суббота, 22 мая 2021 00:45

Шедевр с Джеком Николсоном покажут в Украине

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Шедевр с Джеком Николсоном покажут в Украине
Американский актер Джек Николсон в фильме "Пролетая над гнездом кукушки" сыграл преступника, который решил спастись от заключения в психиатрической клинике. За эту роль получил свой первый из трех "Оскаров". Ленту будут показывать в украинских кинотеатрах с 10 июня. Фото: Arthouse Traffic

Драма "Пролетая над гнездом кукушки" выйдет в украинский прокат 10 июня. Ленту снял в 1975-м чешский и американский режиссер Милош Форман.

Чтобы избежать заключения, преступник Рэндл Патрик МакМерфи имитирует безумие. Таким образом оказывается в психиатрической больнице, где сталкивается со строгими правилами, которые установила жестокая старшая медсестра Милдред Рэтчед. Не желая с ними мириться, решается на бунт, по сюжету.

В основе сценария - бестселлер американского писателя Кена Кизи. Вдохновлялся своим опытом работы в психиатрическом учреждении и употреблением психотропных веществ. Изданная в 1962-м книга стала одним из главных произведений эпохи битников и хиппи.

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Экранизацию снимали в настоящей больнице. В качестве статистов задействовали пациентов и персонал. Чтобы вжиться в роли, актеры проводили время с больными и врачами. Ближе к концу съемок почти поселились в отделении. Продюсеры начали волноваться о психическом состоянии исполнителей.

Эта лента - одна из трех в истории премии "Оскар", которые получили "Большую пятерку" основных наград. За лучший фильм, режиссера, актера, актрису и сценарий.

Картина занимает 18-е место в списке "250 самых рейтинговых фильмов на IMDb". Также присутствует в рейтингах "1000 фильмов, которые нужно посмотреть, прежде чем умереть" по версии The Guardian и "500 лучших фильмов" по версии Empire.

Пятое место в рейтинге лучших злодеев по версии Американского института киноискусства заняла медсестра-садистка Милдред Рэтчед. В фильме "Пролетая над гнездом кукушки" ее воплотила Луиза Флетчер. До нее шесть голливудских звезд отказались от роли жестокой женщины, которая злоупотребляет властью.

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