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вторник, 24 ноября 2020 00:45

Фредди Крюгер появится в сериале "Очень странные дела"

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Фредди Крюгер появится в сериале &quot;Очень странные дела&quot;
С 1984-го Роберт Инглунд исполняет роль маньяка Фредди Крюгера, который убивает во сне. В сериале "Очень странные дела" воплотит пациента психбольницы, осужденного за убийство в 1950-х годах. Фото: Pinterest

Американский актер Роберт Инглунд подтвердил участие в четвертом сезоне научно-фантастического сериала "Очень странные дела". Наиболее известный по роли Фредди Крюгера в серии хоррор-фильмов "Кошмар на улице Вязов".

Подростки американского городка Гоукинс штата Индиана борются с монстрами из параллельного мира. Тройка ребят отправляется на поиски друга. Вместо него встречают странную девочку, которая называет себя Одиннадцатой. Может двигать предметы силой мысли и видеть будущее, по сюжету.

Инглунд сыграет Виктора Крыла. Персонажа описали как страшного и тревожного пациента психиатрической больницы, который осужден за убийство в 1950-х годах.

Также к актерскому составу присоединился Джейми Кэмпбелл Бауэр. Воплотит санитара психбольницы, который "устал каждый день наблюдать за жестокостью этого мира". Ранее снимался в "Сумерках", седьмой части "Гарри Поттера", "Суини Тодд: демон-парикмахер с Флит-стрит" и "Фантастические твари: Преступления Гриндельвальда".

Действие четвертого сезона будет происходить в России 1980-х. В частности герои мистическим способом переместятся на Камчатку. Тизер сериала вышел под названием "Из России с любовью". Актер из "Игры престолов" Том Влашига получил роль российского охранника тюрьмы.

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В проект вернутся Милли Бобби Браун, Финн Вулфард, Ноа Шнапп, Майя Хоук, а также Вайнона Райдер и Дэвид Харбор.

Съемки приостановили из-за пандемии COVID-19, возобновили в начале октября в штате Джорджия. Дату премьеры не сообщают.

"Очень странные дела" вошли в перечень самых популярных фильмов и сериалов 2019-го от Netflix.

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