Французская провинция 1990-х напоминает Украину - переводчица романа "Дети их"

В частично автобиографическом романе "Дети их" французский писатель Николя Матье описал провинциальный городок шахтеров и металлургов в 1990-х. Украинский перевод вышел во львовском "Видавництві Старого Лева". Фото: facebook.com

С первых страниц мне показалось, что такой книги в Украине очень не хватало.

Так говорит переводчица Ирина Славинская о романе "Дети их" французского писателя Николя Матье. Онлайн-трансляция презентации велась на странице львовского "Видавництва Старого Лева" в Facebook.

Действие произведения происходит в 1990-х в Аянже - рабочем городке на северо-востоке Франции. Вся тамошняя жизнь центрировалась вокруг крупного металлургического завода. После его закрытия царит безработица. Взрослые познают "корпоративную этику" и работу "третьего сектора", ездят на заработки в соседний Люксембург. Главные герои - подростки, дети бывших рабочих. Пьют водку за гаражами, курят и приторговывают травкой, занимаются любовью, караулят голых девушек на пляже, гоняют на мотоциклах.

Современный французский роман предлагает очень понятное нашим читателям поле

"Название романа является цитатой из Библии. Означает разрушение мира бесследно, - говорит Ирина Славинская. - Завершилась эпоха тяжелой промышленности, происходит деиндустриализация в регионе и стране. Целый рабочий класс исчезает.

Это также измерение эпоса. Судьбы героев разворачиваются на фоне гораздо больших изменений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Много алкоголя, наркотиков и секса - гостем BookForum станет звезда французской литературы

"Дети их" - редкий случай: современный французский роман предлагает очень понятное нашим читателям поле. Депрессивная европейская провинция начала 1990-х напоминает украинские реалии. Потому что это было время глобализированных опытов. Общая атмосфера - дух свободы, бедность и безумное желание жить.

Роман Николя Матье - это ода французскому "потерянному поколению", подросткам 1990-х, которые испытывают растерянность и мечтают вырваться из провинции. Это социальное произведение. О том, как функционирует общество. Люди переходят из класса в класс и могут оказаться изолированными в другой среде. В то же время гимн молодости и беззаботности. Будни героев - вечные летние каникулы с вечеринками, алкоголем и жарой. Это близкая тема для парней и девушек во всем мире. А поколение тех, кому за тридцать, узнают собственный опыт, включая все экономические кризисы.

Бывшие металлурги на помощи для безработных, алкоголики, мигранты - каждому из них автор дает право иметь внутренний мир

Действие почти всех переведенных на украинский французских книг происходит в Париже. Со всеми этими кафе, багетами, Эйфелевой башней и другими красивыми вещами. Но в произведении Матье столица - это практически как вырий или утопия. Мир, который где-то существует, но никто там не был.

Это роман не о центре, а о периферии. Показывает откровенно и без экзотизации. Жители провинции - не какие-то дикие люди. Независимо от социального класса, имеют любовь, интересы и сомнения. Бывшие металлурги на помощи для безработных, алкоголики, мигранты - каждому из них автор дает право иметь внутренний мир. Это могло быть причиной успеха книги, которая в ноябре 2018-го получила Гонкуровскую премию - самую престижную награду во французской литературе.

Интересное стечение обстоятельств - в том же месяце появилось движение "желтых жилетов". По словам Матье, немало героев его романа в современных реалиях были бы среди протестующих. Потому что считают себя вечными жертвами глобализации, чувствуют себя забытыми и униженными. Но писатель одновременно ставит вроде как дистанцию. Говорит, что романист не должен комментировать горячую реальность настоящего. Зато ему важно посмотреть, чем живут люди.

Сумел превратить повествование о 1990-х с личного на историю страны и мира

За год до выхода книги президентом Франции выбрали Эммануэля Макрона. Его оппоненты говорят, что это наименее макроновский роман, который только можно представить. Советовали ему прочитать о жизни настоящих рабочих. В целом во Франции считается престижным читать. И если политики высказываются об актуальных романах - это не диковинка. Едва ли не о каждом гонкуровском лауреате можно найти отзывы чиновников.

Матье сумел превратить повествование о 1990-х с личного на историю страны и мира. Отходит от созерцания собственного опыта к чему-то более общему. В украинской литературе в прошлом году так же сделала Оксана Луцишина в романе "Иван и Феба". Где тоже меняется эпоха, и герои движутся вместе с ней. Это произведения о людях, а не о себе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: История любви в лагере смерти: автор мирового бестселлера примет участие в BookForum

"Дети их" - книга откровенна. Есть эротические сцены и ругань. Эта честность очень важна для того, чтобы читатели узнавали себя. Это не бижутерия и не хайп, потому что здесь речь не Бальзака, а подростков. Они так разговаривают.

Роман важно слушать, потому что в нем все время что-то звучит. Много голосов - одновременно. В любом предложении или абзаце в слова рассказчика вдруг может вмешаться еще чье-то слово - случайный выкрик из толпы, строка песни на радио. Поэтому в отдельных предложениях встречаются два абсолютно разных стиля. Может начинаться литературным французским, а заканчиваться подростковым сленгом. Так рассказчик впускает в свою литературную речь тех, кто имеет что сказать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина напоминает больного в коме - писатель

Некоторые французские критики также называют произведение детективом. Здесь нет распутывания преступления, но сюжет апеллирует к криминальным вещам - продаже наркотиков, кражам мотоциклов. Герои не является однозначно положительными или отрицательными. Изображено много морально-этических конфликтов.

Для Матье важна позиция наблюдателя. Который не судит и не определяет, кто прав, но дает возможность каждому высказаться, фиксирует эти слова. Говорит, что литератору нужно уметь идентифицироваться с каждым из своих персонажей".

Николя Матье станет гостем львовского BookForum. Пройдет 16-20 сентября в онлайн-формате.

"Подростки в романе "Дети их" любят и ненавидят на фоне безработицы и депрессии 1990-х. Ищут смысл. Едут на страшной скорости на мотоцикле через весь город и чувствуют себя бессмертными, - говорит писатель Мирослав Лаюк. - Политичность, по-моему, в том, что это произведение о современной Франции. Вроде о 1990-х, но на самом деле о нашем времени. По словам издательницы книги в США Джудит Гуревич, автор понимает нужду рабочего класса так, как большинство писателей и не могут осознать. Во время прочтения я чувствовал очень трепетную, странную психологическую близость того, как Матье пишет о своей стране. Мне казалось, что это напоминает украинские 1990-е. Но с одним уточнением, что касается не только деиндустриализированных районов".