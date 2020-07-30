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пятница, 31 июля 2020 04:45

История любви в лагере смерти: автор мирового бестселлера примет участие в BookForum

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Автор: facebook.com
  На нынешнем BookForum состоится онлайн-беседа с австралийской писательницей Хизер Моррис
На нынешнем BookForum состоится онлайн-беседа с австралийской писательницей Хизер Моррис

Австралийская писательница, автор мирового бестселлера "Татуировщик Аушвица" Хизер Моррис станет гостьей 27-го Львовского международного BookForum. Пройдет в формате онлайн 16-20 сентября.

"Татуировщик Аушвица" - дебютный роман литератора, который вышел в 2018 году. Книга создана на основе реальных событий. В 1942-м в концентрационном лагере "Аушвиц" встретились Лали Соколов и Гита Фурман. У Гиты стерлась татуировка с порядковым номером, а Лали Должен был набить новую. Они влюбились. Пережили испытания, разлуку и воссоединение, которое переросло в 56 лет супружеской жизни.

Историа любви записана со слов самого Лали Соколова, с которым писательница познакомилась в 2003 году. Мужчина 50 лет молчал о своей жизни во время Холокоста и решился поделиться подробностями об этом только в возрасте 87 лет. В течение трех лет Моррис наведывалась к Лали, а он рассказывал о том, что случилось с ним в концлагере. Сначала написала историю в форме сценария, а затем превратила в роман.

В мире было продано более 3 млн экземпляров книги. Произведение возглавило список бестселлеров по версии The New York Times.

На украинский "Татуировщик Аушвица" перевела Ольга Захарченко для издательства "Книголав" в 2018-м.

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К 27 BookForum "Книголав" издает новинку от Хизер Моррис - сиквел к предыдущей книге - роман "Путешествие Цильки".

"Это реальная история о Сесилии Кляйн, девочке, которую в 16 лет выслали в концлагерь Аушвиц. В нечеловеческих условиях ее красота и характер стали для нее спасением и одновременно обрекли на новые испытания. После освобождения из Аушвица девушку за так называемую коллаборацию с врагом высылают в Сибирь. Цильке придется преодолеть нелегкий путь, каждый раз находя в себе силы, о которых никогда не догадывалась", - говорится в аннотации.

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