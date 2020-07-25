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суббота, 25 июля 2020 15:08

Много алкоголя, наркотиков и секса - гостем BookForum станет звезда французской литературы

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Много алкоголя, наркотиков и секса - гостем BookForum станет звезда французской литературы
Французский писатель Николя Матье пообщается с украинскими читателями на BookForum. starylev.com.ua

В этом году впервые гостем BookForum станет французский писатель Николя Матье.

В 2018 году за роман "Дети их" получил Гонкуровскую премию - саму престижную награду франкоязычных прозаиков.

Критики определяют книгу как "настоящий гимн молодости и беззаботности".

Матье родился в 1978 году в Лотарингии. Это промышленный регион на востоке Франции.

В частично автобиографическом романе "Дети их" описывает провинциальный городок шахтеров и металлургов 1990-х. Безработица, бесперспективность заставляет местную молодежь мечтать как можно быстрее покинуть родной край.

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"Дети их" - это мир вечных летних каникул, - говорит о книге переводчица Ирина Славинская на сайте Издательства Старого Лева. - Внимательные читатели заметят, что сюжет разворачивается преимущественно летом. Хочешь - идешь на озеро поплавать, хочешь - тусиш с друзьями, хочешь - влюбляешься ... Думаю, этот мир очень близок для любых ребят во всем мире. В то же время, подростковая жизнь здесь не содержит сладкой ванили. Первые поцелуи, много алкоголя, наркотиков и секса, мотоциклы, но и семейное насилие. Родители главных героев когда-то работали на заводах, а теперь должны приспосабливаться к новым реалиям жизни. Из провинции хочется уехать, но ее очертания буквально врезались в кожу - как скелет металлургической промышленности в этом же пейзаже. Мне кажется, что история подростков индустриального востока Франции точно что-то напомнит украинской публике. Мне очень импонирует, что этот роман может стать книгой для семейного чтения - и родителей, и старших подростков. Так, в нем есть откровенные сцены и перченые словечки, но за этим слоем открывается очень интересная этическая дилемма и тема личного выбора, принадлежности к определенному пространству - в смысле географии и мировоззрения. Думаю, это бесценные темы для семейной разговора "

Во Франции продали почти 420 тыс. экземпляров романа "Дети их" Николя Матье. Права на перевод приобрели 20 стран.

27-й BookForum или "Форум издателей" во Львове пройдет в этом году 16-20 сентября в онлайн-режиме. Среди участников - авторы из Украины, 20 иностранных гостей из 15 стран из 4 континентов.

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