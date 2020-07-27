Украина напоминает больного в коме - писатель

Автор: facebook.com Эта эпоха определяющая. Рождается гражданское общество, которое является залогом существования Украины вообще. Продолжается война за то, будет ли это государство, или нет - Павел Матюша

В черновицком "Видавництві ХХІ" вышел роман Павла Матюши "Коклико". 2014 год. Молодой финансист с европейским образованием собирается уехать из Украины. Его возлюбленная в коме после автокатастрофы. Он не хочет ждать ее выздоровления или смерти рядом, получил предложение работы в Швейцарии. В день отлета друг детства предлагает ему высокую должность в Администрации Президента, по сюжету.

О книге пообщались с автором Павлом Матюшей.

С чего началось создание романа?

- Задумал написать литературную историю с кинематографической картинкой. О молодом человеке, который потерял возлюбленную. Но в воображении продолжает встречаться с ней, путешествовать по местам, где они когда-то бывали.

Далее идеи в то время это не развилось. С 2014-го, с началом войны, понял, что если буду писать, то так или иначе это будет связано с этой темой.

В то же время в Украине пришла новая власть. Сам я в течение 2005-2011 годов работал в Аппарате Верховной Рады. Занимался по своей специальности межпарламентской дипломатией. Наконец, пазлы для меня сложились: это будет история любви, но на фоне войны, которая начинается. Хотел показать первый год конфликта глазами людей, которые что-то решают в этой стране. Описать безразличие власть имущих к таким важным для государства вещам.

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И последнее - это политическая часть. Там повсеместно присутствует превалирование частных интересов над общественными. Именно поэтому в романе показываю тему войны как вторичную. Не потому, что я ее такой считаю. Повествование ведется от первого лица чиновника. Таким образом намекаю, что для определенного класса общества, независимо от их заявлений, это не главное. Не более значимое, чем их личные дела, которые опять же вмонтированы в государственные.

Почему выбрали именно такое название?

- Коклико по-французски означает цветок мака. Он такой же уязвимый и непродолжительный, как человеческая жизнь. Символ мгновений, которые быстро проходят, но оставляют в памяти яркий след. Как и важные, дорогие люди.

Красный мак - особенно в англосаксонской традиции - это символ памяти павших на полях Первой мировой, а затем и жертв всех вооруженных конфликтов. Ему уже более века. Вошел в историю благодаря стихотворению 1915 года "В полях Фландрии" Джона Мак-Крея о бельгийской земле, в которой остались лежать воины, и на их могилах вырос дикий мак.

Украина - это страна людей с невероятным креативным мышлением. Но все разбивается о стены бюрократии, коррупции, плохой законодательной и судебной систем

Я считаю, что вопрос памяти - значимый для Украины во многих контекстах. В том числе и памяти о том, кто мы и откуда. Где мы потеряли, и кто был виновником того, что мы потеряли цвет нации. Куда идем.

Друг главного героя Артур мечтает открыть булочную, которую хочет назвать "Коклико". Название пекарни - это такой французский флер. Но мы неотрывно чувствуем, что это, прежде всего, память о погибших. Артур идет на фронт и погибает, не реализовав мечту.

В память о друге сделать булочную решает главный герой. Так, наконец, проявляет он свою деятельную позицию. Ведь на самом деле большую часть романа он является инфантильной личностью, сосредоточенной исключительно на себе. Больше берет, чем отдает. Имеет прекрасное образование и перспективы, однако не может тем сполна воспользоваться из-за отсутствия цели. Имеет мечты, ради которых ничего не делает. По моему мнению, такая инертность свойственна значительному количеству наших сограждан.

В чем для вас заключается концепция украинской мечты?

- Мое видение очень коротко может концентрироваться в следующих двух словах - личная инициатива. Надо экстремально быстро перейти от формата "мне кто-то что-то дает", "я попадаю в условия, где у меня появляется какой-то поток" к концепту "я что-то создаю", "у меня есть какая-то идея, и я нахожу способы ее реализации".

Украина - это страна людей с невероятным креативным мышлением. Но все разбивается о стены бюрократии, коррупции, плохой законодательной и судебной систем. В конце концов это приводит к тому, что инициатива убивается, а люди эмигрируют. Я сам был тем, кто уехал на некоторое время. Вернулся в начале 2019-го в не совсем ту страну, которую я там себе намечтал. Правда, меня не было не так долго. Чуть больше, чем два с половиной года.

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Для меня концепция успешной Украины как раз заключается в частной инициативе. И в реальном действии социальных институтов. Они у нас где-то работают на уровне волонтерства, общественных организаций. Но проблема в том, что на уровне государства это симулякр. Это моя точка зрения при том, что я на эту государственную машину когда-то работал как ее маленькая частица.

Мы должны не забывать, кто мы, откуда вышли и какие у нас есть раны - но смотреть на прошлое как способ двигаться дальше, а не постоянно оплакивать. В этом главный посыл романа

Я беру в романе только один аспект - эту булочную - как одно из проявлений частной инициативы. Это не исчерпывающий перечень, конечно. Я не считаю, что экономика должна строиться исключительно на секторе общественного питания, но это и не означает, что должны развивать исключительно предприятия размером с коксохимический завод. Я совмещаю какую-то небольшую инициативу с составляющей памяти. Мы должны не забывать, кто мы, откуда вышли и какие у нас есть раны - но смотреть на прошлое как способ двигаться дальше, а не постоянно оплакивать. В этом главный посыл романа. Мой герой, который в начале является инертным и зацикленным на себе, переключается в этот формат мышления в память о своем друге.

То есть он фактически изменяется под влиянием внешних обстоятельств?

- Внешние обстоятельства - это предательство тех, кого он считал своими друзьями. Но это также и гибель Артура. Такие смерти не важны с точки зрения вот этих власть имущих. Но перед глазами личной драмы и невзгод герой принимает решение, что если не может изменить что-то большое, то лучше начинать с малого. Это гораздо ценнее и действеннее, чем грезить большими категориями, где все равно царят продажность и коррупция. Стоит сосредоточиться на том, что ты действительно можешь улучшить в этой стране, и начать с самого себя.

Я об этом все время говорю в романе, хотя и не настолько прямо, а в символических пластах. Например, возлюбленная главного героя Вероника, которую сбивает машина - находится в коме. Это образ Украины как таковой. Я искренне считаю, что у нас очень больное государство, которое нужно поднять. А мы - как его близкие. Ходим, носимся, часто его оплакиваем. У нас Украина в каких-то наших грезах. У кого в прозападных, у кого в пророссийских. Но успешный способ вылечить страну - это принять действительность и делать шаги для того, чтобы изменять своими действиями ситуацию здесь и сейчас.

Вы говорите, что у героя есть черты, от которых сами бы хотели избавиться и которые присущи многим украинцам. Это в частности инертность, которую вы упоминали. Какие еще? А также имеет ли ваш персонаж прототипов или это собирательный образ?

- Это собирательный образ украинца, который нечасто становится главным героем в современной литературе. Обеспеченный человек, у которого в жизни все прекрасно. Относится к так называемым элитам. Имеет связи, возможности и все, что к этому прилагается. Но это человек, который по большому счету мыслит в парадигме своей частной выгоды. Думает о том, какую корысть может извлечь из той или иной ситуации, ничего не давая взамен.

С моей точки зрения, это очень свойственная черта современного украинца. Одна активная часть выехала на заработки. А другая - стала волонтерами. И есть остальные, которые продолжают ходить на нелюбимые работы, получать маленькие зарплаты, но у них нет этой частной инициативы. Есть и объективные причины. Само государство способствует сохранению такого статуса-кво. Но я считаю это инфантилизмом.

Способность принимать на себя бремя, но и получать соответствующие возможности - это и есть свобода. Воспринять все это в совокупности - представляет собой взросление. Это, в конце концов, должно привести и к становлению государственности, суверенитета в полноценном смысле этого слова. Потому что сейчас есть игроки на международной политической арене - один особенно - которые хотели бы, чтобы Украина стала называться failed state. Государство, которое не состоялось. Чтобы предотвратить такое, сами должны повзрослеть, принять все особенности того, что значит быть независимой политической нацией.

Чтобы мы могли называться полноценно украинским народом - должны это имя заслужить, что-то для этого сделать

Называя героя собирательным украинцем я не имею в виду социальный класс, принадлежность к определенному слою. Речь идет скорее о чертах характера и вообще психологической зрелости. Присущий ему инфантилизм специально заложен для того, чтобы намекнуть на эту же черту у многих представителей нашего народа.

У главного героя нет имени. Это еще один символ и посыл - мы должны активно обрести себе имя. Потому что, если спросить у итальянца, южноафриканца или уругвайца, что такое Украина, другими словами - какие ее черты, то каков будет ответ? Кто-то вспомнит Чернобыль, Кличко или Шевченко. Но почти никто не назовет нашу музыку, живопись, самолет "Мрия". А еще и переспросят, а это случайно не часть ли России.

Чтобы мы могли называться полноценно украинским народом - должны это имя заслужить, что-то для этого сделать.

Вы не называете конкретное управление Администрации Президента, должность в котором получает герой.

- Он становится заместителем руководителя одного из управлений, которое занимается международной деятельностью. Я сознательно отошел от каких-то конкретных фактов, чтобы потом не началось выискивание параллелей с реальными людьми или событиями. Говорю об этом как бы по касательной. Суть в том, что по большому счету оно и не так важно, в каком ты там управлении. Если ты заходишь совершить определенное действие, то все остальное - это просто мишура. Будешь ли ты называться советником, или руководителем управления - это все лишь для отвода глаз. Так оно, к сожалению, много где делается. Я надеюсь, что с тех времен, когда я работал в этой системе, оно поменялось. Но есть у меня касательно этого сомнения.

Что вас больше всего удивляло в вашем окружении во время работы в Аппарате Верховной Рады?

- То, что люди, которые ссорятся на митингах или в сессионном зале - в частных беседах и отношениях являются дружно настроенными. Я этого никак не мог понять. Возможно, это нормально - иметь конструктивную позицию. Но когда это дружеские отношения, а в случае публичной плоскости едва не вражда - это вызывает когнитивный диссонанс. В любом случае я уже давно не участвую в очень близком общении с этими людьми. И не скучаю по этому поводу.

Для главного героя война где-то на фоне, далеко за кадром. Но больше связаны с ней персонажи совсем другого социального класса, далекие от власти. Его друг Артур, который идет на фронт. Подруга Ольга, которая начинает заниматься волонтерством. Это создает интересный контраст. Можно ли сказать, что именно такие люди больше претендуют на роль героев нашего времени, а не те, кто сидят в высоких кабинетах?

- Я это и хотел показать. Было бы хорошо, чтобы наши чиновники понимали, что их выбирают не для того, чтобы они только во время инаугурации или какого-то торжественного заседания отмечали о приоритетах. И занимались популяризацией себя. Я примерно понимаю, как работает система политического процесса, где говорить может быть даже важнее, чем собственно действовать. Потому что делать с одной стороны тяжелее, с другой - об этом могут не узнать. А рассказывать о себе и легче, и об этом точно станет известно.

У людей, у которых есть много возможностей - и зависимостей немало. Те, кто имеет власть и ресурсы - далеко не всегда пользуются ими максимально рациональным способом для достижения общественно важных целей

Политики должны понимать, что есть целый пласт так называемых простых людей, которые отдают гораздо большую жертву. Волонтеры, воины, которые рискуют своей жизнью, все неравнодушные. Потому что в конце концов это вопрос того, чем ты жертвуешь. Если у тебя есть миллион долларов, и отдаешь тысячу - ты пожертвовал тысячную долю. Если у тебя есть триста гривен, и ты отдал двести - то пожертвовал две трети.

Это также сигнал для будущих поколений элит, политиков. Надеюсь, что ими станут как раз выходцы из этого деятельного класса людей, которые пока еще не у власти. Смена политических классов - очень сложный процесс. И как мы видим, вот что бы ни делалось в стране - а оно чего-то не меняется. Кардинального изменения, на которое мы все надеялись - пока что не произошло.

Почему во власть приходят в основном такие люди, для которых частные интересы на первом месте?

- Мне кажется, что приход во власть сопровождается определенной системой фильтров. В начале отсекаются слишком принципиальные и несговорчивые люди. На следующем этапе - те, которые не готовы подставиться. На высшие ступени выходят те, кто устраивает определенные элиты. У которых на повестке дня - миллиардные частные заработки. И возможность делать так, как делали до того. Чтобы ничего не мешало их интересам.

Эта система фильтров оставляет слишком честных за пределами. А сговорчивые, которые идут на это соглашение - продолжают свой путь роста.

Исключения случаются - к власти приходят хорошие и добросовестные люди. С той большой разницей, что они в меньшинстве. И система их в конце концов выталкивает.

Почему ваши герои так много пьют, в частности на рабочем месте?

- Я решил из отрицательных черт выбрать эту и акцентировать на ней. Это такое на фоновом уровне общее определение отдачи себя каким-то недостаткам, которые становятся частью твоей жизни. Без того, что оно даже воспринимается как проблема. Это уже обычный modus operandi. Они это делают и все. Хотя на самом деле алкоголь - это лишь один из таких недостатков. Наркомания, азартные игры - оно все присутствует. У людей, у которых есть много возможностей - и зависимостей немало. Те, кто имеет власть и ресурсы - далеко не всегда пользуются ими максимально рациональным способом для достижения общественно важных целей.

Благодаря чему могут произойти изменения и приближение к Европе?

- Я стою на трех главных принципах. Считаю, что должны быть сильные культурные устои. Культуру труднее поменять, чем экономику. И именно экономика вырастает из культуры, а не наоборот.

Второе - это общественные институты. Украина является постколониальной страной, которая длительный период времени не имела опыта своего собственного государственного строительства и была зависимой частью другого целого. И стать самому этим целым - это большая задача, которая касается не какого-то одного лидера, а добросовестной работы нескольких поколений украинцев.

И третье - это свободы. Как во взглядах, так и в деятельности. Я верю в то, что должны их развивать. Для того, чтобы достичь успеха, в том числе по привлекательности для инвесторов и мигрантов и для возвращения наших работников. Не должно быть осуждения, стигматизации, ложных решений суда, коррупции.

Эти три столпа - культура, институты и свободы - являются для меня определяющими. Причем между ними всеми есть взаимосвязь. Например, не может быть свободы без институтов и наоборот.

Можно ли сказать, что ваш роман является попыткой проговорить и осмыслить новейшую эпоху нашей истории - после Революции достоинства и начала войны на Донбассе? Как бы вы охарактеризовали эту эпоху, если уже можно делать какие-то выводы о последних годах?

- Сейчас эпоха, когда рождается гражданское общество, которое является залогом существования Украины вообще. Именно поэтому, я думаю, от определенных понятных и известных сторон существует такое ожесточенное сопротивление, чтобы этого не случилось. Потому что тогда Украина - полноценно состоится.

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Сейчас происходят не только военные действия на Донбассе. Гораздо более далекоидущая война продолжается на территории всей Украины, и в ней участвует каждый из нас. В конце концов это позиция, которую мы займем. Или "какая разница", или откровенно есть прочная основа, к которой мы хотим быть причастными и которую стремимся развивать.

Поэтому эта эпоха определяющая. Ранее Украина была закапсулированная. С 1991 года и до начала 2010-х. С тех пор началась настоящая борьба. Война за то, будет ли это государство, или нет. В зависимости от результата через 20-30 лет наши дети или будут жить в собственном государстве, или Украины не будет вообще. По крайней мере как отдельного субъекта.

Среди своих литературных влияний вы называете авторов потерянного поколения, театр абсурда, Юрия Андруховича.

- Романы Хемингуэя, Фицджеральда и Ремарка сильно повлияли на мое переосмысление событий в Украине. Со времен Второй мировой войны наша страна не была задействована напрямую в вооруженных конфликтах на своей территории. И вот у нас это случилось. Есть люди, которые это пережили. Для меня это кажется одним из тектонических сдвигов для государства и граждан. Потому что этот запах крови, который просочился и стал частью многих жизней - он уже говорит.

Эстетическую установку я черпал в театре абсурда, где ситуации напоминают мне нашу действительность. Говорю прежде всего о Беккете и Йонеско. Их пьесы "В ожидании Годо", "Лысая певица", "Носорог" - о том, когда люди друг друга не слышат. Когда происходит какое-то иррациональное действие, которое ничем не обусловлено. Когда вроде как нет памяти. То есть кто-то кого-то ждет, а почему - непонятно. Это все легко проектировать на нашу украинскую ситуацию.

У нас есть уже наше потерянное поколение. Но мы же видим старую Европу, которая всегда на плаву. Надеюсь, что и мы все равно будем двигаться вперед - в направлении построения процветающего государства

Среди украинских писателей больше всего на меня повлиял Андрухович. Его первые романы "Рекреации" и "Московиада" - с их фестивальностью и бурлескностью - в свое время стали для меня откровением. Показали, какой еще может быть наша литература. Со всем уважением к Гончару и Загребельному. Потенциал - мощный, неисчерпанный, а может, и неисчерпаемый с тем, чтобы добавить игры. С восприятиями, временными пластами, точкой зрения, смешиванием событийности.

Это в конечном итоге напоминает нашу жизнь. И в плане иррациональности, и этой игровой составляющей, и где-то чувства утраты. Я надеюсь, что в нашем случае она будет не окончательная. Да, у нас есть уже наше потерянное поколение. Но мы же видим старую Европу, которая всегда на плаву. Надеюсь, что и мы все равно будем двигаться вперед - в направлении построения процветающего государства. Несмотря на тяжелые потери, поколения, которые имеют непреходящие шрамы, и пока что неизменно позорные идеалы наших руководителей.

Автор: facebook.com Я искренне считаю, что у нас очень больное государство, которое нужно поднять. Успешный способ вылечить страну - это принять действительность и делать шаги для того, чтобы изменять своими действиями ситуацию здесь и сейчас - Павел Матюша

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Павел Матюша - поэт, прозаик, переводчик и финансист. Кандидат филологических наук. Имеет степень МВА по бизнес-стратегии. Владеет 6 языками. Родился в 1983 году в городе Ровно. В 2005-м с отличием окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности "военный перевод". В 2008-м защитил кандидатскую диссертацию по переводоведению, в которой разработал понятие военных эргонимов. В течение шести лет работал в Аппарате Верховной Рады Украины, занимался вопросами межпарламентской дипломатии и прав человека. Имеет дипломатический ранг. В 2016-м переехал во Францию, где получил степень МВА в бизнес-школе HEC Paris со специализацией в стратегии и социальном бизнесе. После того некоторое время работал в консалтинге в Париже. В начале 2019 года вернулся жить в Киев, где занимается финансовыми и стратегическими проектами в международной компании. Один из четырех переводчиков "Антологии молодой поэзии США", вышедшей в издательстве "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" в 2016-м. Лауреат литературного конкурса "Смолоскип" 2018-го и 2019-го. Автор книги сказок "Вієчка" 2018-го и поэтического сборника "Париж. Сплин" 2019-го. "Коклико" - дебютный роман писателя.