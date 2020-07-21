"Украина смогла выжить, теперь наша главная задача - остаться украинцами" - Капранов

Виталий Капранов: Мы стоим на месте, где торговые пути простираются из России в Европу и с Севера на Юг по Днепру. Фото: Тарас Подолян

Сейчас события в Украине происходят по сценарию Руины.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит писатель и издатель Виталий Капранов.

"Хмельницкого побудили к соглашению с Московией. Он тоже маневрировал между политическими силами того времени. Когда-то даже взял в плен польского короля, но не срубил ему головы. Это было равносильно, как Зеленский пленил бы Путина и поклонился ему.

Мазепа может стать примером для политиков. Верно служил Петру І. Под конец жизни восстал, и за ним никто не пошел. Вчера ты людей притеснял, когда они кривое слово о российской власти говорили, а сейчас просишь их поддержки. Так не бывает. Нельзя в один день изменить убеждения на 180 градусов". - объясняет эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Сепарня нюхом чует, что сейчас можно поднять голову" - Капранов

По его словам, наша история всегда была в формате "шаг вперед и два назад".

"Надо взять конкретный курс и следовать ему. Однако многим нациям вообще не повезло выжить. То, что нас не вычеркнули из истории человечества, означает, что что-то делали правильно.

Мы стоим на месте, где торговые пути простираются из России в Европу и с Севера на Юг по Днепру. Если посмотрим на карту газопроводов, увидим, что они идут один в один как северная ветвь Шелкового пути. Он работает. Это - закономерность рельефа. Наше государство смогло выжить, находясь на такой лакомой территории. Восстановили целостность. Итак Бог имеет на нас план. Главная задача - остаться украинцами", - добавляет писатель.

Полное интервью с Виталием Капрановым читайте в журнале "Країна" от 16 июля.

Виталий Капранов вместе с братом Дмитрием ведет на Ютубе "Канал имени Т. Г. Шевченко" об украинской истории. Там уже более 250 000 подписчиков.