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пятница, 24 июля 2020 04:45

В 2021 году мы останемся без многих хороших книг. Их просто не напечатают - писательница

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В 2021 году мы останемся без многих хороших книг. Их просто не напечатают - писательница
Культура пронизывает общество и поддерживает его - Виктория Нарижная. Фото: facebook.com

Креативные индустрии чуть ли не больше всего пострадали от пандемии коронавируса.

Об этом рассказала писательница, переводчица и арт-директор книжного фестиваля Book Space Виктория Нарижная во время открытия мероприятия. Проходил в формате онлайн-марафона на YouTube.

"То, что произошло со сферой культуры в карантине, напоминает апокалипсис, - говорит Нарижная. - Многие отрасли пострадали от пандемии. Но креативные индустрии, пожалуй, больше всего. Ведь зависят от аудитории".

"Это касается не только художников, но и учреждений - музеев, киноархивов, типографий. Всего, что имеет большие штаты людей и должно работать постоянно. Все это тянет существенные ресурсы, - говорит куратор издательской программы и ярмарки Алла Рыбицкая. - На Западе поддержка культуры вообще была вторым пунктом после выделения средств на борьбу с COVID-19. Меня больше всего поразила позиция Германии и Австрии, которые выплачивали суммы месячного содержания, в том числе и художникам-фрилансерам. Это свидетельствует об уровне понимания государственными управленцами того, что делает репутацию стране".

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"А еще показывает, что государство осознает: культура пронизывает общество и поддерживает его, - добавляет Виктория Нарижная. - Мы все являемся потребителями культурного продукта. Особенно в карантине.

Германия выделила 50 млрд евро - это фантастическая сумма. Сразу вспоминаю нашу картинку с секвестром бюджета и эти жалкие миллионы гривен, которые снимали с финансирования крупных важных учреждений, как Украинский культурный фонд, Довженко-Центр, Институт книги. У нас вроде бедная страна и денег нет, но нашлись дополнительные 200 млн на содержание полиции. Это речь идет об уровне развития культуры власти.

Украинская ассоциация издателей и книгораспространителей в конце мая делала опрос участников рынка. Результаты неутешительные. Почти 60 процентов респондентов назвали свое падение продаж катастрофическим. Объемы непоступлений за проданные книги в среднем составляли 65 процентов.

Надо понимать, что издатели в Украине живут на очень малых оборотных средствах. Фактически это такой непрерывный процесс, где деньги заходят, проекты делаются и продаются, деньги выходят. У них нет запасов. Недополученное сейчас огромное количество доходов означает, что мы с вами на 2021 год остаемся без многих хороших книжных проектов. Их просто не напечатают.

Наш фестиваль позиционирует себя как инновационный. Хотим создать условия для содействия развитию книгоиздания, потому что наше отстает от европейского. В частности, не хватает аудиокниг. А этот рынок из всех форматов на Западе развивается быстрее. Даже электронные нам пока кажутся новым форматом, хотя на самом деле это уже седая древность".

Полную версию материала читайте в журнале "Країна" от 23 июля.

16 событий состоялись на третьем Международном книжном фестивале Book Space. Длился 4-5 июля. Состоял из двух непрерывных восьмичасовых эфиров на YouTube-канале Book Space Fest. Студию расположили в митцивне "Модуль" в городе Днепр. Гости мероприятия участвовали в дискуссиях и лекциях через видеосвязь. Фокусная тема нынешнего фестиваля - "Будущее: (анти)утопии".

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