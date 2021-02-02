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вторник, 02 февраля 2021 17:03

"Черная пантера" станет сериалом

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&quot;Черная пантера&quot; станет сериалом
Черная Пантера вернется во второй части полнометражного фильма и сериале. Исполнитель главной роли пока неизвестен. Фото: Pinterest

По супергеройской ленте Marvel "Черная пантера" снимут сериал. Этим займется режиссер оригинального фильма Райан Куглер.

Действие происходит в вымышленной африканской стране Ваканда. Ее жители намеренно изолировались, чтобы развить технологии. Главный герой - король Ваканды Т'Чала.
Корпорация Disney продлила договор с режиссером фильма "Черная пантера" еще на 5 лет.

Пока что Райан Куглер занимается продолжением "Черной пантеры", премьеру которой запланировали на лето 2022 года. Съемки должны начаться в этом году. Сначала производство 2-й части было отсрочено из-за внезапной смерти исполнителя главной роли Чедвика Боузмана.

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Netflix выпустит аниме-сериалы по мотивам "Лары Крофт" и "Кинг Конга".

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02
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