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вторник, 08 мая 2018 15:07

Были срывы и хотел отказаться - Данилко о судействе на "Х-факторе"

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7-й сезон вокального проекта "Х-фактор" оказался для судьи шоу Андрея Данилко настолько сложным морально и физически, что артист подумывал оставить место за судейским столом.

"Первый с моим участием - седьмой сезон - был сложным. Даже хотел отказаться тогда - сидел в этой гримерной. Это из-за общего состояния: устаешь, не спишь, плохо себя чувствуешь, поэтому ты плохо выглядишь. У меня уже были срывы, хотел отказаться", - вспомнил Динилко, передает "Обозреватель".

Только возвращение в судейское кресло свело его с группой Mountain Breeze.

"Как-то овладел собой, сел в это кресло и вышли Mountain Breeze. Благодаря тому, что я вернулся, они сейчас не в Полтаве, а в Киеве, остались со мной. Вчера вот вышел их новый альбом, и я вижу, насколько они счастливы и благодарны. Очень приятно, что я смог свой опыт передать им, а они многому учат меня. Кажется, что я даже как-то изменился", - добавил артист.

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В мае 2018 года телеканал СТБ начал съемки 9-го сезона шоу "Х-Фактор". Места жюри займет уже знакомая зрителю четверка - композитор, шоумен и продюсер Андрей Данилко, поп-дива Настя Каменских, а также певцы Дмитрий Шуров (Pianoбой) и Олег Винник.

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