"А что, секса не будет?": художница показала искусство связывания

Фото: Валерий Шмаков

Во Львове, в галерее паба Kerouac art pub, открылась выставка иллюстративных работ художницы Марты Яцишин (творческий псевдоним Skinnysticks) "Rope touch", освещающая тему эстетики и чувственности шибари - японского искусства связывания людей.

- Интересно, можно получить оргазм во время шибари?, - спрашивает девушка перед началом мероприятия, спускаясь с другими посетителями в небольшую комнату по металлической винтовой лестнице.

Марта встречает гостей в черном платье с большим вырезом на ноге. Хотя посетителей не много, помещение галереи их едва вмещает. На стенах из кирпича висят 22 иллюстративные работы, подсвеченные приглушенным светом.

"С помощью лайнеров и маркеров, черным по белому, художница воспевает естественную красоту обнаженных тел, пишет поэзию утонченности человеческих душ, передает палитру неземных ощущений .. четкостью линий, гибкостью кривых, сдержанностью композиции. Выставка освещает тему эстетики и чувственности шибари. Это рассказ о том, как с помощью ограничения движений тела человека веревками, мастерством и ответственностью риггера (мастера, который связывает, - Gazeta.ua), доверием и покорностью модели, открываются неизведанные грани души и самопознания ", - говорится в анонсе мероприятия, котоый авторка рассылала в соцсетях накануне.

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Это пятая выставка Марты Skinnysticks. Продлится три недели. Все иллюстрации можно приобрести. Забрать приобретенные себе можно будет только после окончания выставки.

"Все кто меня фолловит, знают, что я занимаюсь художественной росписью одежды и эти иллюстрации также наношу на одежду, - говорит Марта, - Сегодня хочу показать вам шибари перфоманс, чтобы вы сами почувствовали энергетическую часть и прониклись этим. В вашей голове возникают разные картинки и представление о том, что такое шибари. Это одна из практик БДСМ, но не только. Для меня это искусство, изучаю его более года. На моих предыдущих выставках тоже присутствовало шибари. Но это была статика, немного лайтово. Сегодня хочу показать подвес . Это все серьезно".

Автор: Валерий Шмаков Веревки для шибари и авторские стикеры Марты Skinnysticks

Перед началом действа просит всех присутствующих поставить мобильные телефоны на беззвучный режим и не говорить громко, поскольку это отвлекает.

"Можете задавать любые вопросы, которые интересуют. Все, что боялись или стеснялись спросить. Здесь нет ничего зазорного. Хочу, чтобы у нас был диалог. Единственное, что не спрашивать у меня - так это" А что, секса после этого не будет ?" За такое выгоню отсюда", - отмечает художница.

"Многие считают, что шибари только для секса. Они не понимают, что во время сессии настолько сильные эмоции, что мы как бы в оболочке находимся, где перестает существовать все вокруг, существуем только мы. Ассоциирую это с состоянием медитации, когда тебе хорошо и забываешь обо всех проблемах. Думаю, сегодня у вас будет возможность понять. Шибари - это танец двух людей и зрителей, ежели таковые есть. Зрители - это третья сторона перфоманса, которая тоже находится в этом состоянии. и вы это почувствуете. Конечно, это интимная вещь, но хочу донести людям, что ничего страшного и похабного в этом нет. Учусь этому год и буду учиться дальше. Я вдохновляюсь, придумываю что-то новое, импровизирую", - додает она.

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Вместе с девушкой-моделью становятся на коврик посреди комнаты под деревянными кольцами, что прикреплены веревками к потолку. Рядом на столе лежат розовые жгутовые веревки, а также стикеры авторского дизайна с изображением веревок, наручников, ошейников и кляпов.

Под медленную музыку Sevdaliza "Human" обнимает модель, тогда сажает ее перед собой и становится позади. Медленно снимает с модели черный шелковый халат и та остается в одном белье. Тогда обвивает веревками вокруг торса и связывает за спиной руки. Присутствующие молча наблюдают и снимают на телефоны. Модель и риггера входят в своеобразный транс.

Автор: Валерий Шмаков Шибари-перфоманс во время выставки “Rope touch”

Марта обвивает веревку вокруг таза и ног модели и подвешивает ее к деревянным кольцам. Сначала горизонтально а потом на короткое время вниз головой. Тогда снимает, кладет на коврик и медленно развязывает, затем обнимает и гладит по спине. Девушку-модель при этом слегка трясет. Зрители взрываются аплодисментами.

- Надеюсь вы почувствовали то, что мы ожидали и насладились. Потому что мы да, - говорит Марта Skinnysticks.

- Мы видели! - улыбаясь отвечает одна из зрительниц.

- Поделитесь потом впечатлениями и мыслями со мной лично, я жду. А сейчас нам надо немножко эмоционально отойти. Вы с нами можете говорить, но отвечать сможем видимо не сразу, несколько заторможены сейчас. Бар за ваш счет, я не выставляю, - добавляет организатор выставки.

Модель встает и держась руками за кольца делает сальто. Мужчина из числа зрителей просит ее повторить трюк и делает селфи на ее фоне.

Одна из зрительниц пришла с корсетом сделанным из цветных веревок под курткой. Спрашивает не больно ли быть в таком подвесе.

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"Немножко есть. Есть более болезненные типы подвесов, есть менее. Когда рассказала подруге о своем увлечении она не знала что это. Спросила почему этим занимаюсь. Она подумала, что стараюсь этим вызвать боль. Я объяснила, что кто-то действительно приходит в это потому что хочет почувствовать боль. Для меня это один из методов избавиться от контроля. Я очень контролирую все в жизни - события, свою деятельность. Для меня это способ довериться человеку. Конечно, доверие не приходит сразу. кто-то может довериться с первого раза, а кто-то за долгое время. У меня тоже было свое время. С момента, когда меня впервые подвесили (я бываю и моделью тоже) прошло полтора года пока я поняла что такое шибари. Ранее занималась пол-дэнсом и думала что надо напрячь все мышцы. Но нет, это другое, здесь речь о том, чтобы отпустить себя, довериться человеку. Ты не можешь ничего, полностью отдаешься мастеру, который ответственен за тебя. Конечно, технику безопасности нужно знать. Где можно обвязывать а где нет, где узел может пережать нервы или сосуды. Если модель имела какую-то травму это тоже надо учитывать", - объясняет художница.

Автор: Валерий Шмаков Шибари-перфоманс во время выставки “Rope touch”

- А откуда возникло шибари ?, - спрашивает девушка в черном костюме и с длинными черными волосами.

- Из Индии, - говорит один из зрителей.

- Нет, в средневековой Японии было боевое искусство обездвиживать пленных противников веревкой. У них в те времена велись внутренние войны. Японцы очень традиционные и веревкой там например бамбук скрепляли, из которого строили дома. А еще была традиция пленных разных социальных статусов связывать по разному. По связке можно было понять кем является арестованный. Впоследствии начали использовать это искусство для связывать женщин, - говорит Марта Skinnysticks.

Львовская художница-иллюстратор Марта Skinnysticks начала заниматься художественной росписью одежды 6 лет назад. Художественную деятельность начала в Шанхае. Создала более 1000 единиц одежды расписанных вручную, провела 4 иллюстративные выставки в Киеве и во Львове, читала лекции на украинских неделях моды.