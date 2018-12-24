Наслаждение через боль: фотограф снимает японок, которые занимаются шибари

Фото: arakinobuyoshi.com

Скандальный японский фотограф Нобуёси Араки снимает женщин, которые занимаются шибари (эротическим искусством эстетического бандажа. - Gazeta.ua).

Он один из самых знаменитых и эпатажных мастеров фотографии в Японии и в мире. За всю карьеру опубликовал более 400 фотосборников. Самая известная серия "Сентиментальное путешествие" состояла из интимных снимков, сделанных за время медового месяца Араки с женой, пишет cameralabs.org.

Откровенные фотографии Нобуёси Араки часто расцениваются как порнография, что провоцирует конфликты с властью Японии и стран Запада. Наибольшую известность ему принесли эротические и бандаж-фотографии, в которых некоторые критики находят продолжение классической японской традиции сюнга (искусство о сексуальных отношениях. - Gazeta.ua).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дали премию за наихудшее описание секса

Фотограф признался в одном интервью, что занимался сексом со всеми моделями.

"Я не собирался никого шокировать. Это было "естественное побуждение". Только художники без таланта пытаются шокировать людей, - говорит Араки. - Это оказалось сенсационным, так как показ наготы был под запретом. Что касается моего медового месяца, то я начал фотографировать сразу, как только началась наша поездка, когда мы сели в поезд и занялись сексом. Это то, что все делают в медовый месяц, так что здесь нет ничего особенного. Когда "Сентиментальное путешествие" было опубликовано, моя жена Йоко принесла книгу в офис, где работала. Она продавала ее своим коллегам и даже боссу. Мне повезло с женщинами".

Секс женщинам полезнее, чем мужчинам. Во время него усиливается выработка гормонов, необходимых для слаженной работы организма. Об этом рассказала Ульяна Кравец, кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог гинекологического отделения Львовской областной клинической больницы и МЦ "Берегиня".