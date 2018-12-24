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вторник, 25 декабря 2018 02:24

Наслаждение через боль: фотограф снимает японок, которые занимаются шибари
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Нобуёси Араки снимает женщин, которые занимаются шибари
Фото: arakinobuyoshi.com
Нобуёси Араки снимает женщин, которые занимаются шибари
Нобуёси Араки снимает женщин, которые занимаются шибари
Нобуёси Араки снимает женщин, которые занимаются шибари
Нобуёси Араки снимает женщин, которые занимаются шибари

Скандальный японский фотограф Нобуёси Араки снимает женщин, которые занимаются шибари (эротическим искусством эстетического бандажа. - Gazeta.ua).

Он один из самых знаменитых и эпатажных мастеров фотографии в Японии и в мире. За всю карьеру опубликовал более 400 фотосборников. Самая известная серия "Сентиментальное путешествие" состояла из интимных снимков, сделанных за время медового месяца Араки с женой, пишет cameralabs.org.

Откровенные фотографии Нобуёси Араки часто расцениваются как порнография, что провоцирует конфликты с властью Японии и стран Запада. Наибольшую известность ему принесли эротические и бандаж-фотографии, в которых некоторые критики находят продолжение классической японской традиции сюнга (искусство о сексуальных отношениях. - Gazeta.ua).

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Фотограф признался в одном интервью, что занимался сексом со всеми моделями.

"Я не собирался никого шокировать. Это было "естественное побуждение". Только художники без таланта пытаются шокировать людей, - говорит Араки. - Это оказалось сенсационным, так как показ наготы был под запретом. Что касается моего медового месяца, то я начал фотографировать сразу, как только началась наша поездка, когда мы сели в поезд и занялись сексом. Это то, что все делают в медовый месяц, так что здесь нет ничего особенного. Когда "Сентиментальное путешествие" было опубликовано, моя жена Йоко принесла книгу в офис, где работала. Она продавала ее своим коллегам и даже боссу. Мне повезло с женщинами".

Секс женщинам полезнее, чем мужчинам. Во время него усиливается выработка гормонов, необходимых для слаженной работы организма. Об этом рассказала Ульяна Кравец, кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог гинекологического отделения Львовской областной клинической больницы и МЦ "Берегиня".

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