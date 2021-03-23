Люди реже занимаются сексом - исследование

Специалисты рекомендуют для увеличения сексуальной активности проявить свою гибкость. Фото: pixabay

Люди стали реже заниматься сексом, в частности в Канаде.

Причиной могут быть проблемы с психикой, много времени вместе, или в одиночестве у тех, кто не имеет пары, свидетельствуют данные национального опроса исследователей из Университета Британской Колумбии, Канада.

Эта тенденция является негативной, потому что люди сейчас нуждаются такого типа активности, который приносит удовольствие и снижает стресс. Исследование последовательно показало, что более частые интимные сексуальные контакты связаны с большим благополучием.

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Специалисты рекомендуют для увеличения сексуальной активности проявить свою гибкость.

"Сексуальный сценарий подобный сексуальному меню. Когда вы идете на взаимодействие у вас есть множество опций, из которых можно выбирать. Вместе со своим партнером вы должны выяснить, какие части этого меню вам нравятся, и проявить гибкость", - рассказывает Стефани Говен, докторант психологии Королевского университета.

Иногда супруги жалуются на сексуальную рутину. На самом деле постоянный партнер имеет множество преимуществ, кроме того, что он всегда рядом. Одним из них является то, что секс с таким партнером можно улучшить благодаря импровизации. Можно на уровне подсознания знать о движениях друг друга и подстраиваться. В таких парах есть понимание с одного прикосновения.