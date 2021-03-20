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Близость с мужчиной имеет преимущества

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Близость с мужчиной имеет преимущества
С постоянным партнером можно не стесняться своего тела, он принимает женщину такой, какая она есть. Фото: pixabay

Иногда супруги жалуются на сексуальную рутину.

На самом деле постоянный партнер имеет множество преимуществ, кроме того, что он всегда рядом, пишет Cosmo.

Одной из них является то, что секс с таким партнером можно улучшить благодаря импровизации. Можно на уровне подсознания знать о движениях друг друга и подстраиваться. В таких парах есть понимание с одного прикосновения.

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Даже в ситуации, когда секс был неудачным это не страшно, потому что партнер всегда рядом и все можно наверстать. Такой человек хочет обеспечить своей женщине оргазм, ему нравится, когда благодаря этому у нее будет хорошее настроение.

Также в постоянных отношениях есть понимание, когда один из партнеров не хочет секса и нет осуждения за это. Такие пары еще и любят эксперименты для разнообразия. У людей, которые меняют партнеров, нет такого стимула, как необходимость не дать партнеру заскучать.

С постоянным партнером можно не стесняться своего тела, он принимает женщину такой, какая она есть. Также в таких уже есть согласованные позиции и желания. В женатых пар гораздо больше секса, чем думает большинство людей.

Также мужчина в длительных отношениях будет с пониманием относиться к критическим дням.

Несколько советов для тех, кто хочет держаться в постели дольше. В одном из последних больших исследований идет речь о том, что продолжительность секса у разных пар (от проникновения до оргазма у мужчины) зависит минимум от трех факторов и составляет от 30 секунд до 45 минут.

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