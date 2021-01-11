Как увеличить продолжительность секса

Несколько советов для тех, кто хочет держаться в постели дольше. Фото: 365 дней

Несколько советов для тех, кто хочет держаться в постели дольше.

В одном из последних больших исследований идет речь о том, что продолжительность секса у разных пар (от проникновения до оргазма у мужчины) зависит минимум от трех факторов и составляет от 30 секунд до 45 минут.

Среди факторов можно выделить следующие пункты:

• Сколько времен у мужчины не было полового контакта.

• Состояние здоровья.

• Напряженно или легко прошел день.

Известно, что мужчины, у которых долго не было интимных связей, могут финишировать за несколько десятков секунд. И наоборот – если это третий половой акт за сутки, то мужчина может продержаться дольше. Однако, назвать "норму" продолжительности секса однозначно невозможно.

Как держаться дольше

Если же вам кажется, что вы держитесь в постели недостаточно долго, то советуем воспользоваться продуктами из секс-шопа. Первая вещь, которая поможет продлить половой акт, – спрей, салфетки или лубрикант с компонентами, притупляющими чувствительность. В состав таких средств может входить бензокаин или же экстракты растений: имбиря, мяты, женшеня и другие.

Спреи и лубриканты с пролонгирующим действием – идеальный вариант для дома. Салфетки удобно брать с собой на свидания или в путешествия. И здесь отметим то, что если определенное средство не слишком помогло вам, то стоит попробовать другое, в составе которого есть более сильные компоненты.

Второй способ продолжить эрекцию – воспользоваться эрекционным кольцом. Это специальные кольца из мягкого силикона, который хорошо тянется. Кольцо надевается у основы пениса и немножко пережимает его. От этого отлив крови от головки пениса прекращается и эрекция длится дольше.

Более того, в секс-шопе можно найти такие кольца с пупырышками для стимуляции клитора и виброрежимами. То есть, такая игрушка не только продолжит половой акт, но и доставит дополнительное удовольствие партнерше.

Также продлить секс можно и регулярными тренировками. Пенис мужчины можно "накачать" практически так же, как и мышцы. Одно из самых популярных упражнений нужно делать следующим образом. Приведите пенис в возбужденное состояние и повесьте на него небольшое полотенце для рук. Попробуйте поднимать и опускать полотенце половым органом. Если это удается с легкостью, то полотенце нужно смочить. Такие упражнения помогут не только тренировать выдержку, но и улучшат мужское здоровье.