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вторник, 27 августа 2019 02:24

Женщина рисует невероятные картины обнаженной грудью
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Художница из Беларуси Надежда Матиевська рисует картины обнаженной грудью
Фото: lux.fm
Художница из Беларуси Надежда Матиевська рисует картины обнаженной грудью
Художница из Беларуси Надежда Матиевська рисует картины обнаженной грудью
Художница из Беларуси Надежда Матиевська рисует картины обнаженной грудью
Художница из Беларуси Надежда Матиевська рисует картины обнаженной грудью

Художница из Беларуси Надежда Матиевська создает невероятные картины собственными обнаженной грудью.

Женщина не планировала становиться художницей, занималась музыкой. Потом пошла на курсы актерского мастерства, которые раскрыли ее сокровенные желания и научили не быть такой скованной, пишет medialeaks.

"Там ты понимаешь для себя что-то новое. И была задача - нарисуй картину грудью и продай. У меня получилось", - говорит Матиевська.

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После первого успеха Надежда не стала останавливаться, а еще усерднее начала учиться художественному мастерству. Теперь собственный проект "Картины от чистого сердца" и зарабатывает на этом неплохие деньги.

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Теперь можно увидеть наш совместный проект с @janev_photo Видео сделано для Ajax Systems-это компания, которая занимается разработкой и созданием охранных систем На картине изображён один из их продуктов Начала писать картины я после курса (на который вы можете прийти в это воскресенье 09.06.2019) и даже спустя полтора года Я могу сказать, что это не просто Делать что-то самому Без направления и плана Без единого понимания как это должно быть и что это такое С планкой, которую ставишь себе ты, а не мама, папа или твой начальник Со своими идеями и переживаниями, которые ТВОИ Которые так трудно открывать, рассматривать, воплощать и показывать другим людям Которых ты так боишься и всячески закапываешь в себе Но от себя не убежишь Поэтому сколько не догоняйся это надо выкладывать на холст и показывать другим людям Что я и учусь делать

Публикация от Картины От Сердца❤️ (@shelma0905)

Сесилия Паредес смешивает фотографии, живопись и перформанс, чтобы создать уникальную форму искусства. Она - главный герой ее собственных щедро украшенных картин, на которых ее фигура эстетически исчезает. Ее работы оставляют зрителей очарованными.

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