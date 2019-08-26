Женщина рисует невероятные картины обнаженной грудью

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Художница из Беларуси Надежда Матиевська создает невероятные картины собственными обнаженной грудью.

Женщина не планировала становиться художницей, занималась музыкой. Потом пошла на курсы актерского мастерства, которые раскрыли ее сокровенные желания и научили не быть такой скованной, пишет medialeaks.

"Там ты понимаешь для себя что-то новое. И была задача - нарисуй картину грудью и продай. У меня получилось", - говорит Матиевська.

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После первого успеха Надежда не стала останавливаться, а еще усерднее начала учиться художественному мастерству. Теперь собственный проект "Картины от чистого сердца" и зарабатывает на этом неплохие деньги.

Сесилия Паредес смешивает фотографии, живопись и перформанс, чтобы создать уникальную форму искусства. Она - главный герой ее собственных щедро украшенных картин, на которых ее фигура эстетически исчезает. Ее работы оставляют зрителей очарованными.