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вторник, 18 декабря 2018 02:24

Мастер маскировки: художница невероятно перевоплотила свое тело
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Сесилия Паредес смешивает фотографии, живопись и перформанс
Фото: facebook.com/ceciliaparedesart/
Сесилия Паредес смешивает фотографии, живопись и перформанс
Сесилия Паредес смешивает фотографии, живопись и перформанс
Сесилия Паредес смешивает фотографии, живопись и перформанс
Сесилия Паредес смешивает фотографии, живопись и перформанс

Сесилия Паредес смешивает фотографии, живопись и перформанс, чтобы создать уникальную форму искусства.

Она - главный герой ее собственных щедро украшенных картин, на которых ее фигура эстетически исчезает. Ее работы оставляют зрителей очарованными, рассказывает boredpanda.com.

Вместо того, чтобы использовать холст, Паредес рисует прямо на своей коже. Она использует краски и одежду и сливается с цветочным фоном, как хамелеон. Иногда она оставляет свои волосы открытыми, делая ее присутствие видимым для зрителя.

Паредес живёт в Филадельфии. Родилась в Перу.

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"Я обертываю, покрываю или рисую свое тело с тем же рисунком материала и представляю себя как часть этой картины", - говорит она. "С помощью этого акта я работаю над темой построения моей собственной идентификации с окружением или частью мира, где я живу или где я могу позвонить домой. Моя биография была описана как кочевая, поэтому, возможно, это также необходимо для решения проблемы постоянного переселения".

Китайский художник 34-летний Лю Болинь создает 3 D-изображение амурского тигра на спинах трех моделей.

- Амурский тигр – самая большая кошка в мире, записанная в Международную Красную книгу, - говорит Лю. - Во всем мире их осталось всего 600, половина живут в зоопарках. Своей работой хочу привлечь внимание к защите таких редчайших животных.

Моделей художник одел в белые льняные комбинезоны.

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Дата
18
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