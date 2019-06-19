600 экспонатов в 23 выставочных залах: Павел Гудимов презентовал проект "Ангелы"

Фото: Анна-Лилия КОКОРА

Во Львове презентовали масштабный художественный выставочный проект года "Ангелы".

Организаторы проекта Арт-центр Павла Гудимова "Я Галерея" и Львовская галерея искусств имени Бориса Возницкого.

"40 институций в Украине присоединились к проекту "Ангелы". Из них - 30 музеев, предоставивших свои экспонаты и 5 частных коллекционеров. Под проект закуплено около 100 экспонатов за рубежом. Их поиски продолжались 3 года. Экспозиция - это 23 тематические залы во Львовской национальной галереи искусств и во Львовском музее Пинзеля. В целом мы собрали 450 экспонатов здесь, и еще 150 на медийных носителях, которые могут увидеть посетители, - рассказывает куратор выставки Павел Гудимов. - Это все произведения выдающихся художников прошлого и современности. Дюрера, Рембранд, Буше, Врубеля, Новакивского, Кабакова и Сильваши. Мы также уделили внимание образа ангела в кино, комиксах, фэнтези, манге и даже бытовых артефактах. Специально для проекта "Ангелы", музыку написал композитор Святослав Лунев. А экспонат "Архангелы и иерархии" подготовила художница Альбина Ялоза".

"Выставка не только знаковая для Львова. Этот проект знаковый для всей Украины, - рассказывает исполнительный директор Украинского культурного фонда Юлия Федив. - Надеюсь, что после трех месяцев экспозиции выставка сможет путешествовать нашей страной, а потом и за рубежом. Наш фонд будет поддерживать этот и подобные проекты в культурном пространстве, и надеемся, наше искусство выйдет на международный уровень".

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Куратор выставки отметил, что проект реализовали при финансовой поддержке Фонда Семьи Загорий и Украинского культурного фонда. Вместе они выделили 3 млн грн.

"В целом на проект потратили более 6 миллионов гривен. Часть из этих денег пошла на закупку экспонатов, на их страхование и транспортировку во Львов. На оформление зала, на изготовление каталога, на создание мультимедийного продукта. Но эти деньги - копейки на проект такого масштаба. За рубежом страхование одного художественного произведения может стоить столько же. Но это первые шаги в становлении украинской выставочной индустрии", - добавил Гудимов.

Проект "Ангелы" стартует во Львове 20 июня и продлится до 22 сентября 2019 года. Кроме экспозиции в рамках проекта будут проходить мастер-классы по истории искусства, лектории, авторские кураторские экскурсии, презентация выставочного каталога, встречи с мастерами.

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