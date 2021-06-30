Зеленский купил книгу о революции в России

С 23 по 27 июня в Киеве прошел 10-й Международный фестиваль Книжный арсенал. На нем состоялась 261 событие: презентации, лекции, чтения. Билеты стоили 100 грн, для школьников и студентов - 50.

- Для пенсионеров с 24 июня вход бесплатный, - в Арсенал с двумя полотняными сумками заходит 64-летняя Татьяна Кулик. - Ежегодно приезжаю на фестиваль из Днипра. Такой атмосферы больше нигде нет.

Жара. Посетители едят мороженое, пьют напитки. Президент Литвы в 2009-2019-х 65-летняя Даля Грибаускайте приехала на презентацию украинского перевода книги о себе.

- Когда в 2014-м Россия напала на Украину, первым желанием было броситься вам на помощь, - говорит. - Литва предложила амуницию. На Западе на меня смотрели большими глазами. Я сознательно принимала огонь на себя. Защита Украины был защитой Литвы и всей Европы. У меня есть самый дорогой подарок от ветеранов российско-украинской войны - каска с фронта.

Между рядами книг две женщины везут фиолетовый чемодан на колесах.

- Это наша гениальная идея, - говорит Жанна Битюкова, 38 лет. - Приобрели еще не все, что запланировали.

На стендах иностранных представительств экспонаты не продают, только демонстрируют.

- Я заплачу втрое больше - только продайте, - умоляет работниц израильского посольства высокая блондинка. - Ребенку хочу купить, в Киеве не найдешь книг на иврите.

На входе собирается толпа. Достают камеры.

- Тю, думала, какой-то писатель, а это Зеленский, - говорит женщина в длинном платье.

Президент с супругой Еленой подходит к издателям. Рядом статные охранники носят пакеты с купленными книгами.

- Нравится "Империя должна умереть. История русских революций в лицах. 1900-1917 гг." Михаила Зигаря, - говорит Владимир Зеленский, 43 года. - История же повторяется.

- Каждая женщина имеет свою книгу, - добавляет 43-летняя Елена Зеленская. - Для кого-то это Государственные строительные нормы, Библия или биография Мишель Обамы. Я не могу назвать любимую. В разные периоды жизни разные книги становились знаковыми.

Покупает "Думай и действуй, как кот" француза Стефана Гарнье. С мужем берут еще "Дело Василия Стуса. Сборник документов из архива бывшего КГБ УССР", "Украина. Еда и история", "Бурная волна" американского сенатора Джона Маккейна.

Больше всего посетителей толпятся возле раскладок издательств "Старый Лев", "Виват" и "Наш формат".

- Часто Стуса спрашивают и бестселлер американца Джона Стрелеки "Кафе на краю света", - говорит продавец из издательства "Виват" 29-летняя Алина Чворун. - Эта книга вдохновила миллионы людей на большие изменения. Легкая и мотивирующая.

Харьковское издательство Александра Савчука создает книги по истории культуры, искусствоведения, этнографии.

- Думал, будет мало людей, - говорит Александр Савчук. - Но читатели следят за новинками, знают, что хотят купить. Трудно быстро рассказать о книгах на стенде. Часто это забытые авторы. Больше всего интересовались новинками. Брали второй том воспоминаний языковеда Юрия Шевелева и хрестоматии, посвященные творчеству украинского художника-архитектора Василия Кричевского. Последние лет пять наши работы в магазинах не продаем - все онлайн. Это было отработано раньше, нам не пришлось перестраивать работу во время пандемии.

Волонтеры следят, чтобы внутри Арсенала посетители были в масках. Стенды издательств расположены на определенном расстоянии друг от друга. Много раскладок установили на улице.

На сцене "Кафе Европа" собралась более сотни людей на лекцию Оксаны Забужко, 60 лет, об оптимизме украинской истории.

- По всем рейтингам Украина - среди наций, которые считают себя несчастными, - говорит писательница. - Украинцы - глубоко травмированная нация, пережившая геноцид. Эта черная дыра высасывает из нас энергию, а надо ее перевернуть в свою пользу.

Сохранность украинской истории с XIX века можно назвать украинским чудом. 145 лет тому назад Александр II подписал документ "особого совещания для пресечения украинофильской пропаганды". Это - Эмский указ. Такие технологии использовала сталинская империя, потом КГБ при Андропове и сегодня - путинская Россия.

Годы независимости можно считать нашим "золотым веком". Ведь это единственное время, когда в Украине было 30 лет относительного мира.

Почему понадобился Эмский указ после валуевского циркуляра (тайное распоряжение министра внутренних дел Российской империи Петра Валуева территориальным цензурным комитетам. Приказывал приостановить издание на украинском языке религиозных, учебных и образовательных книг. Однако позволял публикации художественной литературы. - ГПУ) - потому что наши в Санкт-Петербурге подкупили главного цензора. Благодаря коррупции мы выживали под чужими государствами. Меня воспитывали в формате "власть их - страна наша". Можно найти своих людей в разных структурах и договориться.

Посетители собираются вокруг уличной сцены на литературную дискотеку поэтов Сергея Жадана, Юрия Издрика и Григория Семенчука.