Запрет российских книг способствует развитию украинских комиксов

- Война - это не только передовая, но и тыл. Всегда проходит по семье и является исправлением ошибок общества, - говорит киевский сценарист и художник Александр Комьяхов, 42 года. Работает над графическим романом "Папа" о Революции достоинства и войне на Донбассе.

В конце 2013 года отец 14-летней Марины становится активистом Майдана. Мать работает в большом рекламном агентстве, не поддерживает этот выбор. Разочаровалась после оранжевой революции, пытается заниматься карьерой и склоняет к этому мужа. Марина наблюдает за конфликтом в семье и в городе. А во сне к девушке приходит Металлическая Ведьма, которая показывает ей будущее - войну, по сюжету.

- Изображает общество через историю девушки-подростка, которая повзрослела после Майдана, как и большинство украинцев, - продолжает Комьяхов.

- После Революции достоинства отец Марины идет на Донбасс добровольцем. Металлическая Ведьма в произведении - мистический персонаж, персонифицированная война, которая пробуждается. Появляясь во сне ребенка, вроде как подает знаки, какие-то намеки. В каждом сновидении говорится, что будет чуть позже. Девушка начинает понимать войну, насколько может на расстоянии представить все те ужасы - через образы. Так же и мы, не принимая участия в военных действиях, представляем их через образы.

Когда начали работать над книгой?

- Взялся за работу над романом еще до Майдана. Произведение должно было быть совсем другим - темный фэнтези как раз об этой Металлической Ведьме. Под впечатлением от революции я захотел сделать более документальную, реалистичную историю. Сюжет с Ведьмой уже был прописан, и этот образ было жалко выбрасывать. Поэтому я применил ее в снах - как лейтмотив.

На страницу может идти три-четыре дня. Но на практике все сложнее - выходит дольше. Потому что в процессе происходят перестановки, уточняются сюжетные ходы. После каждой встречи с моими консультантами что-то меняю, выбрасываю, добавляю. Будто занимаюсь монтажом фильма.

Комиксами называют периодические издания в мягкой обложке преимущественно на 20 страниц. А европейский формат - в твердой обложке, издают по 60-80 страниц, называется графический роман. Или рисованная история, "мальопис". В Украине еще неустоявшаяся терминология, поэтому рисованными историями можно называть все виды.

Произведение будет черно-белым. Я склонен к монохромной графике, потому что хочу таким образом подчеркнуть, что это издание для взрослых. Возможно, местами добавлю красный как акцент.

Применяю смешанную технику рисования. И вручную - тушью, кистью, и на компьютере - в фотошопе.

Ваши герои имеют прототипов?

- Визуальные источники - это мой фотоархив (в 2013 году Александр Комьяхов в первые дни революции присоединился к митингующим, фотографировал и рисовал участников Майдана. - ГПУ). К собственным наблюдениям добавляю общение с участниками событий. В частности, с военными. Знакомлюсь, опрашиваю, стараюсь вынести послание, что они и перекликаются с моими мыслями. И вкладываю это в уста персонажей.

Марина и ее родители - обобщенные, собирательные образы. Я описываю коллективный опыт - типичную историю участников Майдана и войны.

Насколько заметно развитие украинской комикс-культуры в последние годы?

- Комикс-культура развивается. Большой толчок для самосознания дали фестивали популярной культуры - комик-коны. Аудитория присоединялась, продажи росли, после 2014-го стало появляться все больше переводов. Этому способствовало эмбарго на российскую книгу. Наши издатели смогли получать лицензии на территории Украины, что нельзя было делать до войны. Западные правообладатели расценивали нас как территорию России: поскольку здесь читают на русском, то не будем давать им права отдельно.

Назвать это индустрией - скорее шутка. Она предусматривает массовое производство, работу над рисованными историями цехами. У нас почти никто не зарабатывает на жизнь комиксами. Те, кто зарабатывает, живут за рубежом.

На самом деле культура комиксов у нас есть еще с начала XX века. Тогда стали появляться издания с последовательными сюжетными иллюстрациями. В период Второй мировой диаспоры начали создавать комиксы об УПА и сечевых стрельцах. А в 1960-е были "мальописы" Анатолия Василенко, в частности в журнале "Перец". Сейчас художнику 80 лет, но он до сих пор создает карикатуры, работает в периодике.

В сознании современного читателя все это не соединено с тем, что происходит сейчас. У него такое впечатление, что все пришло с Запада и началось только с 2000-х. А на самом деле основы были заложены давно. А теперь комиксы активизировались, вышли на широкую общественность.