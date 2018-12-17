"Все трюки делаем без каскадеров"

— Прошел почти век, а мы и до сих пор наступаем на те же грабли, — говорит режиссер Тарас Ткаченко, 43 года. Снимает историческую драму "Черный Ворон" по мотивам романа Василия Шкляра.

10 ноября одну из сцен ленты снимали на территории заброшенного ликеро-водочного завода в Киеве.

1922-й. Бывший старшина армии Украинской Народной Республики Иван с позывным Черный Ворон возглавляет отряд повстанцев на Черкасчине, борется с большевиками, по сюжету.

Во дворе завода настраивают свет. Ждут, пока стемнеет. Сцена с вооруженным восстанием атаманов — ночная. На фасаде здания висят транспаранты с большевистскими лозунгами. Реквизиторы заносят рядна с сеном вовнутрь. На кирпичных стенах старого цеха облупливается синяя краска. Это будет помещение Лукьяновской тюрьмы.

— Здесь снимаем сцену, в которой пленных украинских атаманов вынуждают покаяться перед советской властью, — объясняет Ткаченко. — Черный Ворон приезжает в тюрьму, чтобы освободить побратимов. Между повстанцами и красноармейцами завязывается бой. Эпизод — кульминация ленты. Фильм показывает, что с врагом компромисс невозможен. Есть такая поговорка: если пойдешь на позор во избежание войны, получишь и позор, и войну. События столетней давности перекликаются с тем, что имеем сейчас. Это и российская оккупация, и попытка работать обманом, и методика чекистов сеять среди украинцев недоверие, взаимное подозрение, внедрять двойные стандарты, дискредитировать борьбу.

Большинство героев фильма и книжки имеют реальные прототипы. Их фотографий не осталось. Поэтому актеров подбирал по типажу, характеру, а не портретному сходству. Повстанцев с позывным Черный Ворон было пятеро. Наш списан с атамана Ивана Черноусова. Информации о нем сохранилось буквально на несколько строк.

Актеры репетируют в верхней одежде. Помещение не отапливается, температура опустилась до -1 градуса.

— Напоминаю: говорить кратко, — говорит повстанцам один из чекистов. — Никаких изменений по тексту. Раскаиваемся, потом куплет "Интернационала" и уходим со сцены.

— Снимаем утепление с актеров, — говорит режиссер в громкоговоритель перед началом съемок. Те остаются в одних рубашках.

Исполнитель роли Черного Ворона 28-летний Тарас Цимбалюк в перерыве между дублями ест бутерброд с сыром. Одет в полотняную рубашку, длинный синий жупан петлюровца.

— Сегодня и фехтуем, и деремся, — рассказывает Цимбалюк. — Трюки исполняем сами, без каскадеров. Дольше всего снимали сцену, когда после месяца разлуки Иван встречает жену Тину. Она все это время не знала, жив ли ее муж. Эпизод отснят почти без реплик. Эмоции переданы взглядом. С актрисой Ксенией Даниловой такого взаимодействия пытались достичь в течение 6 часов.

О наших героях стоит писать книжки, снимать фильмы. Тем более, что освещение периода истории освободительных соревнований 1920-х годов длительное время было под запретом. Мой отец — историк и филолог по образованию. С детства учил меня интересоваться прошлым. После того, как утвердили на роль, выдал мне кучу книжек, чтобы лучше подготовился.

Актер Алексей Тритенко, 37 лет, курит в очереди к гримерной. Одет в кожаную куртку, красное галифе и офицерскую фуражку со звездой. Играет врага Черного Ворона — чекиста Птицына.

— На главную роль даже не пробовался, — сознается Тритенко. — Играть отрицательных персонажей интереснее. Положительный ограничен рамками морали. Плохой может делать что угодно, быть любым. И оправдание тому — что он зараза.

Одного из атаманов Ивана Деркача играет актер Остап Дзядек, 29 лет.

— Без таких людей, как мой герой, может, я бы и не жил сейчас, — говорит Дзядек. — Приблизительно в те же годы, когда происходят события фильма, убили моего прадеда. Бабка рассказывала, что он пошел в соседнее село и не вернулся. Его тело так и не нашли. Все понимали, что с ним произошло. Считал себя настоящим украинцем. А такие были самыми страшными врагами для советской власти.

Съемочный процесс длится с 15:00 до 2:00.

До Киева съемки "Черного Ворона" проходили в Тальном на Черкасчине, в Переяславе-Хмельницком и селе Великая Бугаевка на Киевщине.

Дату выхода ленты в прокат в кинотеатрах Украины пока не называют.