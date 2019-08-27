В новом фильме Квентина Тарантино снялись Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт

Пять человек в собственном доме в американском Лос-Анджелесе убили члены секты маньяка Чарльза Мэнсона. Среди жертв - жена польско-французского режиссера Романа Полански - актриса и модель 26-летняя Шэрон Тейт на девятом месяце беременности. Считается, что это преступление в ночь на 9 августа 1969-го положило конец золотой эпохе Голливуда.

На фоне этих событий разворачивается действие девятого фильма американского режиссера 56-летнего Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". Бывшая звезда ковбойских сериалов Рик Далтон никак не достигнет успеха в кинобизнесе. Получает лишь второстепенные роли плохишей. Ему предлагают сняться в итальянском фильме - спагетти-вестерне. По соседству с домом Рика поселяется одна из самых модных богемных пар Голливуда - Полански и Шарон Тейт, по сюжету.

В фильме вымышленные персонажи сочетаются с реальными людьми из американской теле- и киноиндустрии. Среди них - актер и мастер боевых искусств Брюс Ли, актер и автогонщик Стив Макквин.

- Тарантино не умеет снимать ниже определенного уровня. И в новой работе мастерство очевидно, - говорит журналист Владислав Недогибченко, 30 лет. - Для режиссера это шаг вперед. Он взрослый. Погружается внутрь эпохи и каждой сцены. Сдержан, старается не торопить развитие сюжета. Кураж и юмор есть, но уже далеко не в каждой сцене.

Эта лента - жест уважения ко всему, что любит Тарантино. Старому кино и Голливуду. Собственным методам - ретроспективам, появлениям в кадре большого количества звезд, цитирования других режиссеров и себя самого, музыкальных хит-парадов.

Тарантино родился в 1963-м. Он почти не жил в изображаемой эпохе. Узнал ее из кино. "Однажды в Голливуде" - для него возможность выразить свои эмоции и создать собственную версию того времени. Граница между кино и реальностью стирается в буквальном смысле слова - вымышленные персонажи вмешиваются в ход реальных событий и меняют ход истории.

Центральную роль исполнил американский актер 44-летний Леонардо Ди Каприо. Это его первое за четыре года появление на большом экране после получения премии "Оскар" за фильм "Легенда Хью Гласса". Дублера и лучшего друга главного героя, ветерана Второй мировой Клиффа Бута сыграл Брэд Питт, 55 лет.

Бюджет картины - 2,2 млрд грн. Мировые кассовые сборы превысили 4,5 млрд грн. "Однажды в Голливуде" идет в украинском прокате с 15 августа.