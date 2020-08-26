"В фильме нет шокирующего финала"

Гран-при фестиваля "Открытая ночь-Дубль 23" и денежную награду — 100 тыс. грн разделили между собой фильмы "Шпили-Вили" режиссера Ивана Шоха, 23 года, и "Злоумышленник" Валерия Шевченко, 42 года.

В конкурсе принимали участие 11 студенческих лент.

— Изначально было понятно, что эти две работы самые лучшие, — говорит член жюри, режиссер-аниматор Никита Лысков, 37 лет. В прошлом году получил гран-при "Открытой ночи" за мультфильм "Любовь". - Вызвали нарастающую тревогу, напряжение. Для меня это главное в кино.

При просмотре "Шпили-Вили" нахлынули воспоминания о школьных тусовках. Попадаешь внутрь фильма, волнуешься за персонажей. Много смешных моментов. Зритель ожидает одного развития ситуации, а происходит совсем другое. Режиссер имеет комедийный талант, а нашему кино не хватает фильмов этого жанра.

Главный герой ленты "Злоумышленник", снятого по мотивам рассказа Антона Чехова, — безработный крестьянин. Его задерживает полиция на краже проводов с электрических опор, по сюжету.

— Фильм захватывает с первых кадров и вызывает кучу мыслей, — продолжает Лысков. - Сочувствуешь герою, потому что такое ощущение, что ты его знаешь. Понимаешь — в такой ситуации может оказаться любой.

Герой признается во всем: "Да, я украл, потому что мне не хватает на жизнь". Нет какого-то шокирующего, эффектного финала. Старик никуда не убегает. Просто рассказывает, его сажают за решетку — конец.

Приз зрительских симпатий получила драма "Пасха" режиссера 19-летнего Валерия Гриши из города Тетиев Киевской области. По сюжету, из-за эпидемии коронавируса женщина не может поехать на Пасху к детям и внукам. Они работают и учатся в другом городе. Празднует дома, с родными общается онлайн.

- В кадре одна актриса. Все действие происходит в квартире. Собеседников героини видим лишь на экране ее мобильного телефона. Украинское кино начинает говорить о современности. Лента рассказывает о социальной изоляции в условиях карантина. О том, как вынуждены налаживать дистанционную связь.

Лучшей анимацией назвали Фамилию в кармане" лауреата Берлинского кинофестиваля и Шевченковской премии Степана Коваля, 55 лет. Основана на реальных событиях во время Голодомора. Женщина преодолевает долгий путь в другую деревню, чтобы посадить ребенка на поезд до города.

— Особенность фестиваля в том, что собирает только отечественное кино, — говорит Никита Лысков. — Можно увидеть все — и плохие, и хорошие работы. И смешные, и грустные. Также это площадка для начинающих. Присылают преимущественно первые фильмы.

Снимаю кино с 9 лет

- На "Открытую ночь" присылаю картины пять лет подряд, — рассказывает 23-летний Иван Шоха.

— В 2017-м победил с фильмом "Фингермен" — о приключениях в киевском метро рук, переодетых в сказочных персонажей. Снимаю с 9 лет. Начал с камеры на мобильном телефоне. Точно не скажу, сколько лент у меня. Делаю кино о том, что пережил сам или мои друзья. В университете Карпенко-Карого мне говорили, что режиссер — профессия для взрослых. Должен быть опыт. Но я никогда не брался снимать на сложные темы, как война, потому что сам через это не прошел. "Шпили-Вили" — мой дипломный проект о подростках. Парень на школьной вечеринке встречает девушку. А она говорит, что у него воняют носки. Главные роли сыграли мои друзья из университета. Показываю, как одну и ту же историю видит герой, а потом героиня. Зритель может оценить обоих. Эту быль мне рассказал за пивом друг. Стараюсь интересные и смешные рассказы записывать, чтобы впоследствии использовать.

Работаю над проектом "Папа — это капец". Об отце, который превратился в ребенка. С сыном пытается найти волшебный медальон и снова стать взрослым. За это время безответственный и невнимательный к сыну мужчина действительно взрослеет.

Марина НЕПИЙВОДА