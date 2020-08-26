"В фильме нет шокирующего финала"

 
Ексклюзивы
1/5
"Лукашенко не гибкий. Он будет стоять до конца" - Игорь Козловский
"Лукашенко не гибкий. Он будет стоять до конца" - Игорь Козловский
Просмотров: 531
История России - это пшик без Киева и Киево-Печерской лавры
История России - это пшик без Киева и Киево-Печерской лавры
Просмотров: 1341
Увольнение Холодницкого связали с делом Привата и Ермаком
Увольнение Холодницкого связали с делом Привата и Ермаком
Просмотров: 2664
Зеленский 20 лет в политике, он не новое лицо
Зеленский 20 лет в политике, он не новое лицо
2 Просмотров: 1854
Зеленский не меняет системы. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
Зеленский не меняет системы. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
Просмотров: 315
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 459
Мне глубоко безразлично, что с Навальным - автор "Рагу.лі"
Мне глубоко безразлично, что с Навальным - автор "Рагу.лі"
Просмотров: 2007
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 666
Независимость – это возможность выбирать свою судьбу, не подчиняясь никому
Независимость – это возможность выбирать свою судьбу, не подчиняясь никому
1 Просмотров: 117
Независимость - это значит, что страна имеет собственный выбор пути и развития
Независимость - это значит, что страна имеет собственный выбор пути и развития
Просмотров: 153
Фото
Все фото
2
3
5
2
2
Большинство фильмов рассказывают женские истории
Большинство фильмов рассказывают женские истории
Съемки фильма &quot;Кобзар у степах Казахстану&quot; длились три года
Съемки фильма "Кобзар у степах Казахстану" длились три года
Киевлянка Анна Фесак слыла самой стильной актрисой Голливуда
Киевлянка Анна Фесак слыла самой стильной актрисой Голливуда
В Одессе в восьмой раз открылся Международный кинофестиваль
В Одессе в восьмой раз открылся Международный кинофестиваль
Художники рисовали то, что нравилось крестьянам
Художники рисовали то, что нравилось крестьянам
Интервью
1/5
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 459
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 666
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 5355
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3213
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
2 Просмотров: 6741
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
23 августа 2020
Просмотров: 1197
Прославився
Відколи нардеп Віктор Медведчук судиться з істориком Вахтангом Кіпіані, книжку останнього "Справа Василя Стуса" важко дістати. В інтернет-магазинах ...
четверг, 27 августа 2020 05:46

"В фильме нет шокирующего финала"

  Комментировать
 

Гран-при фестиваля "Открытая ночь-Дубль 23" и денежную награду — 100 тыс. грн разделили между собой фильмы "Шпили-Вили" режиссера Ивана Шоха, 23 года, и "Злоумышленник" Валерия Шевченко, 42 года.

В конкурсе принимали участие 11 студенческих лент.

— Изначально было понятно, что эти две работы самые лучшие, — говорит член жюри, режиссер-аниматор Никита Лысков, 37 лет. В прошлом году получил гран-при "Открытой ночи" за мультфильм "Любовь". - Вызвали нарастающую тревогу, напряжение. Для меня это главное в кино.

При просмотре "Шпили-Вили" нахлынули воспоминания о школьных тусовках. Попадаешь внутрь фильма, волнуешься за персонажей. Много смешных моментов. Зритель ожидает одного развития ситуации, а происходит совсем другое. Режиссер имеет комедийный талант, а нашему кино не хватает фильмов этого жанра.

Главный герой ленты "Злоумышленник", снятого по мотивам рассказа Антона Чехова, — безработный крестьянин. Его задерживает полиция на краже проводов с электрических опор, по сюжету.

— Фильм захватывает с первых кадров и вызывает кучу мыслей, — продолжает Лысков. - Сочувствуешь герою, потому что такое ощущение, что ты его знаешь. Понимаешь — в такой ситуации может оказаться любой.

Герой признается во всем: "Да, я украл, потому что мне не хватает на жизнь". Нет какого-то шокирующего, эффектного финала. Старик никуда не убегает. Просто рассказывает, его сажают за решетку — конец.

Приз зрительских симпатий получила драма "Пасха" режиссера 19-летнего Валерия Гриши из города Тетиев Киевской области. По сюжету, из-за эпидемии коронавируса женщина не может поехать на Пасху к детям и внукам. Они работают и учатся в другом городе. Празднует дома, с родными общается онлайн.

- В кадре одна актриса. Все действие происходит в квартире. Собеседников героини видим лишь на экране ее мобильного телефона. Украинское кино начинает говорить о современности. Лента рассказывает о социальной изоляции в условиях карантина. О том, как вынуждены налаживать дистанционную связь.

Лучшей анимацией назвали Фамилию в кармане" лауреата Берлинского кинофестиваля и Шевченковской премии Степана Коваля, 55 лет. Основана на реальных событиях во время Голодомора. Женщина преодолевает долгий путь в другую деревню, чтобы посадить ребенка на поезд до города.

— Особенность фестиваля в том, что собирает только отечественное кино, — говорит Никита Лысков. — Можно увидеть все — и плохие, и хорошие работы. И смешные, и грустные. Также это площадка для начинающих. Присылают преимущественно первые фильмы.

Снимаю кино с 9 лет

- На "Открытую ночь" присылаю картины пять лет подряд, — рассказывает 23-летний Иван Шоха.

— В 2017-м победил с фильмом "Фингермен" — о приключениях в киевском метро рук, переодетых в сказочных персонажей. Снимаю с 9 лет. Начал с камеры на мобильном телефоне. Точно не скажу, сколько лент у меня. Делаю кино о том, что пережил сам или мои друзья. В университете Карпенко-Карого мне говорили, что режиссер — профессия для взрослых. Должен быть опыт. Но я никогда не брался снимать на сложные темы, как война, потому что сам через это не прошел. "Шпили-Вили" — мой дипломный проект о подростках. Парень на школьной вечеринке встречает девушку. А она говорит, что у него воняют носки. Главные роли сыграли мои друзья из университета. Показываю, как одну и ту же историю видит герой, а потом героиня. Зритель может оценить обоих. Эту быль мне рассказал за пивом друг. Стараюсь интересные и смешные рассказы записывать, чтобы впоследствии использовать.

Работаю над проектом "Папа — это капец". Об отце, который превратился в ребенка. С сыном пытается найти волшебный медальон и снова стать взрослым. За это время безответственный и невнимательный к сыну мужчина действительно взрослеет.

Марина НЕПИЙВОДА

Автор: Илья ПРОКОПЕНКО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"В фильме нет шокирующего финала"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Кравчук назвал условие возвращения воды в Крым
Кравчук назвал условие возвращения воды в Крым Просмотров: 15948
За какие номерные знаки будут штрафовать: объяснение полиции
За какие номерные знаки будут штрафовать: объяснение полиции Просмотров: 15174
Крикнул &quot;Аллах Акбар&quot; – и прогремел взрыв: подробности трагедии в общежитии на полигоне &quot;Десна&quot;
Крикнул "Аллах Акбар" – и прогремел взрыв: подробности трагедии в общежитии на полигоне "Десна"
 Просмотров: 13455
В Киеве иностранец убил проститутку. Женщина была матерью 5 детей
В Киеве иностранец убил проститутку. Женщина была матерью 5 детей Просмотров: 10782
Мужчина умер в очереди на границе
Мужчина умер в очереди на границе Просмотров: 10665
Культура
Вышел сборник исторических свидетельств очевидцев
Вышел сборник исторических свидетельств очевидцев
Украинская лента об освобожденном Донбассе будет претендовать на " европейский Оскар"
Украинская лента об освобожденном Донбассе будет претендовать на " европейский Оскар"
Форум издателей пройдет в интернете
Форум издателей пройдет в интернете Просмотров: 18
"Понимала, что остается ждать смерти"
"Понимала, что остается ждать смерти" Просмотров: 3177
Довженко - гений в кино, но не как художник
Довженко - гений в кино, но не как художник Просмотров: 18
Больше всего комментируют
5
Зеленский представил кандидатом в мэры "оппоблоковца"
4
В случае победы на выборах Байден пообещал предоставить Украине летальное оружие
3
Зеленский планирует завершить войну на Донбассе в этом году
3
Убийство Шеремета: СБУ изъяла ключевое видео с пидрывательницей
3
Чего хочет Зеленский после завершения президентского срока
Голосов: 3272
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua