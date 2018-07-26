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пятница, 27 июля 2018 05:25

В Европарламенте учили противостоять российской пропаганде

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Главный редактор телеканала "ВИККА" Юлия Кропива вернулась из Брюсселя. Посещение столицы Европейского Союза — часть второго этапа проекта "Точное отображение Соглашения об ассоциации Украина-ЕС в украинских медиа". Реализуется за средства Агентства США по международному развитию (USAID) и программы "Поддержка демократии" министерства иностранных дел Республики Польша.

— На телеканале "ВИККА" выходят две программы — "Евроцензор" и "Европейское пространство", — рассказывает Юлия Кропива. — Для качественного освещения преимуществ Соглашения об ассоциации Украина-ЕС мы много путешествовали по нашей стране. Журналистка Елена Фесенко недавно вернулась из Мариуполя. Другие посещали Винницу, Львов, Черновцы, Одессу. Снимаем репортажи о позитивном опыте на пути к настоящим европейским реформам. Также имеем возможность регулярно встречаться с высшим руководством государства, чтобы услышать о преимуществах Соглашения об ассоциации из первых уст. Уже провели несколько встреч с вице-премьером Иванной Климпуш-Цинцадзе.

Также журналисты региональных средств массовой информации ездили на учебу в страны ЕС.

— В первую волну заграничной программы представители региональных масс-медиа побывали в Бельгии, Польше, Литве. Запланирована поездка в Эстонию, — продолжает Юлия Кропива. — В начале июня этого года повторно посетили Бельгию. В Брюсселе расположены руководящие органы Евросоюза. Ежедневно имели по две-три насыщенные учебные встречи с руководством Европарламента, постоянных комиссий, с депутатами из группы поддержки Украины. Учились, как противостоять проявлениям коррупции и бороться с российской пропагандой. В посольстве Украины встретились с председателем миссии Украина-НАТО Вадимом Пристайко и Владимиром Точицким — Чрезвычайным и Полномочным послом, представителем Украины при ЕС.

Общались с Ребеккой Хармс — главой комиссии Парламентской Ассамблеи, которая занимается развитием отношений со странами Восточной Европы. Отдельно встретились с Питером Вагнером — руководителем группы поддержки Украины. Он призвал нас активнее бороться за европейские реформы. Рассказал, что Россия выделяет огромные средства на пропаганду, попытки компрометировать нашу страну.

Региональные украинские журналисты провели в Брюсселе неделю.

— Мы жили в исторической части бельгийской столицы. Осмотрели ее выдающиеся места. Были на площади Гран-плас, во дворце Стокле. Видели базилику Святого Сердца, шедевры фламандского барокко и брабантской готики — городскую ратушу и бывшие дома купцов. Поразила особенная атмосфера Брюсселя. Два официальных языка — французский и фламандский мирно объединились с культурами всех стран мира. На улицах можно увидеть выходцев из Африки, арабского мира, Индии, Америки, чуть ли не всех стран Европы.

Автор: Юрий СТРИГУН
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