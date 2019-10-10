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пятница, 11 октября 2019 00:40

"В артистической стоит очередь за нотами"

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13 городов примут концерты проекта "Возвращение украинской классики".

- Уже побывали во Львове, Тернополе, Хмельницком, Виннице, Ровно, Житомире. На очереди Киев - здесь презентация состоится 15 октября в Малом зале Национальной музыкальной академии, - рассказывает дирижер и композитор Иван Остапович, 31 год. Он - один из основателей проекта.

- Публика реагирует очень хорошо. И профессионалы, и любители музыки. В артистической всегда стоит очередь из музыкантов, которые хотели бы получить ноты для собственного исполнения. Многие расспрашивают о композиторах. Люди удивляются, что до сих пор не слышали такой музыки. Наш проект - это рассказ о времени, мифах и страсти.

Мы выбрали произведения, которые обычно остаются в стороне от общественного мнения и программ концертных залов. Знакомим с галицкими композиторами первой половины ХХ века. Это период многочисленных творческих поисков, развития новых жанров и стилей в украинской музыке.

Какие мифы развеиваете?

- Что наши композиторы того времени принципиально второстепенные. Сложился в советское время. Василий Барвинский, Борис Кудрик оказались в мордовских лагерях. Неудобными идеологически для коммунистов фигурами были Зиновий Лыська, который эмигрировал в США, и Нестор Нижанкивский. Этот стереотип второстепенности украинской музыки до сих пор укоренен в сознании музыкантов-исполнителей.

Сложно воплощать такие проекты?

- Нам помогает Украинский культурный фонд. Впервые со времен независимости кто-то занимается нашей культурой серьезно, профессионально и систематически. При правильном маркетинговом подходе со временем такие проекты могут быть вполне успешными даже финансово. Подобные ситуации с национальной музыкой переживали все страны в период становления собственных композиторских школ. Например, Камиль Сен-Санс писал в середине XIX века: "Как сделать так, чтобы на концерт никто не пришел - это составить программу из произведений исключительно французских композиторов, а еще желательно живых, и тогда публика будет сломя голову бежать от афиш". Поэтому мы должны пройти этот этап также.

Каких композиторов проекта хотели бы выделить?

- Для нашей команды каждый имеет особое значение. Каждое произведение - это определенный исторический этап развития украинской музыки. Наряду с известными классиками, такими как Станислав Людкевич и Барвинский, я бы выделил Лешека Мазепу. Прежде всего известен как музыковед. Ему принадлежат фундаментальные труды по истории музыкальной жизни Львова. В то же время был композитором. Мы исполняем его "Элегический эскиз" для трио. Это очень светлая, тихая и медитативная музыка. Произведение, кстати, исполняется впервые. Ноты нам любезно предоставила его дочь - Тереза Мазепа.

Нестор Нижанкивский - сын известного в Галичине композитора и священника Остапа Нижанкивского. Выделяется из всех фигур того времени яркими экспериментами с формой и сочетаниями национальных мелодических зерен с экспрессионистическими поисками в гармонии.

Борис Кудрик сидел в соседнем с Барвинским лагере. Именно Барвинский спас часть нот Кудрика. Это очень светлый композитор, его произведения виртуозные и одновременно доступные для восприятия.

Следующий после Киева концерт проекта "Возвращение украинской классики" состоится 18 октября в Харькове.

Автор: Олеся НАЙДЮК
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