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четверг, 13 августа 2020 05:10

Украинский фильм покажут на Венецианском кинофестивале

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Украинская драма "Плохие дороги" попала в конкурсную программу "Неделя критики" 77-го Венецианского международного кинофестиваля. Пройдет 2-12 сентября на итальянском острове Лидо.

В фильме показывают пять историй о жителях Донбасса и украинских военных. Журналистка влюбилась в киборга, ездит на фронт. Но у того жена, любовницы - на каждом блокпосту. Другая везет растерзанное тело любимого, которое отдали для похорон. Еще одна попадает в плен к террористу.

"Плохие дороги" - режиссерский дебют драматурга 45-летней Натальи Ворожбит. Экранизировала собственную пьесу. Основана на реальных историях, записанных в прифронтовой зоне на Донбассе. Там автор собирала материалы для сценария фильма "Киборги".

- Общалась с военными и гражданскими, - говорит Наталья Ворожбит. - Узнала много личных драм. Все материалы не вошли в фильм об обороне Донецкого аэропорта. Осталось много впечатлений, которые не давали покоя. Узнав о моем опыте, лондонский театр "Роял Корт" заказал пьесу на свободную тему. Могла писать обо всем, что переживала. Так родились "Плохие дороги".

Получила предложение дебютировать со сценарием в режиссуре. Никогда не снимала кино, но всегда хотелось попробовать.

Актеров искали в Украине.

- Это малоизвестные исполнители, но были и непрофессиональные, - продолжает Наталья Ворожбит. - В частности, две девушки из спортивного интерната. Несколько актеров не согласились прийти на пробы, когда увидели сценарий.

В новелле о киевской журналистке в плену у боевика много сцен насилия. Мы ее сначала не хотели снимать - слишком тяжело морально. Особенно отказывались мужчины, которым надо было делать в кадре ужасные вещи.

Снимали осенью 2019-го, преимущественно в Киеве и области.

- Был также один съемочный день в 5-7 километрах от линии разграничения. Не все из съемочной группы понимали, что это - Донбасс. Думали, Днепропетровская область. Но когда услышали взрывы, которые мешали записи звука, были возмущены. Говорю: "Извините, мы на это никак влиять не можем".

Фильм "Плохие дороги" выйдет в украинский прокат в следующем году.

Лента заинтересовала американцев

- Венецианский - вместе с Берлинским и Каннским - один из трех самых крутых фестивалей, куда мечтают попасть кинематографисты, - говорит продюсер фильма "Плохие дороги" Юрий Минзянов, 64 года. - Не ожидал, что нас отберут на конкурсе. Казалось, что о нашей войне Европа забыла. Мир сегодня занят другими проблемами. Тем более в прошлом году в Венеции победила "Атлантида" режиссера Валентина Васяновича. (Ленту назвали лучшей во второй по престижности программе "Горизонты". Действие картины происходит в 2025 году на освобожденном от оккупантов Донбассе. - ГПУ). Думал, что не захотят во второй раз брать подобную тему.

Искали актеров, которые не появляются в сериалах и даже не снимались в прокатном кино. Чтобы лица не отождествлялись с другими образами. Среди исполнителей ролей - Марина Климова из Одесского театра имени Василько, у которой была сцена с обнажением. Многие актрисы отказываются сниматься, если в сценарии есть такие эпизоды. Также поразила Оксана Черкашина из столичного Театра на левом берегу, исполнившая роль военного врача. И Юрий Кулинич, который сыграл боевика.

У нас большие перспективы на международном рынке. Есть договоренность с испанским кинопрокатчиком. Также нами заинтересовались в США.

Автор: Илья ПРОКОПЕНКО
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