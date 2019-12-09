Украинцы только сейчас поняли музыку "Дахи Брахи"

Аншлаг в столичном Дворце спорта собрала этногруппа "Даха Браха". В октябре вернулись с 18-х гастролей в США и Канаде. Концертом в Киеве отметили 15-летие.

- Группа давно прошла этап признания на Западе. На родине долго оставалась заметной узкому кругу, - говорит Игорь Панасов, 41 год, музыкальный критик. - Пока не выступила в 2018 году на стадионе "Олимпийский" перед концертом "Океана Эльзы" и не собрала свой первый дворец "Украина".

Пришествие "Дахи Брахи" в столичный Дворец спорта - не просто еще одно выступление украинского исполнителя на важной площадке. Это событие, являющееся вехой.

Продюсером и отцом "Дахи Брахи" является Влад Троицкий. Человек с очень редким в Украине сочетанием стратегического мышления и обнаженным эстетическим нервом. Пока государство неуклюже переодевает шаровары на что-то более модерновое, Троицкий талантом и энергией команды построил целый культуропровод из Украины к миру.

Соул, блюз, академический авангард, классический рок-н-ролл, хип-хоп, инди-поп "Даха Браха" бросает в одну корзину с песнями разных регионов Украины. И каждый раз открывает новые комбинации всего со всем. На сцене это попадает в химическую реакцию с артистическим талантом каждого из этой четверки, их тонким чувством юмора, харизматичной пластикой и визуальным торжеством.

Марко Галаневич, Елена Цибульская, Ирина Коваленко и Нина Гаренецкая понятны во многих странах мира не только потому, что у них прикольные шапки и одежда. А потому, что они говорят на десятках международных музыкальных языков. С обязательным украинским акцентом, что делает их уникальным брендом.

В Украине только сейчас подросла аудитория, которая понимает все эти иностранные музыкальные языки и способна оценить их микс с украинским песенным сокровищем.

"Даха Браха" - первая в истории Украины современная группа, которая становится большим явлением внутри страны благодаря успеху не у северо-восточных соседей, а в западном цивилизационном и эстетическом измерении.