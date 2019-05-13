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вторник, 14 мая 2019 05:36

Тема секс-туризма проблемная для Украины

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Два украинских фильма примут участие в конкурсе 72-го Каннского кинофестиваля. Состоится 14-25 мая на юге Франции.

После аннексии Крыма двое сыновей крымского татарина Мустафы поехали в Киев. Старший сын Назим погибает на Донбассе. Отец отправляется в столицу, чтобы вернуть младшего сына Алима домой. Вместе везут тело старшего в Крым, чтобы похоронить по мусульманским традициям, по сюжету фильма "Домой".

- Сценарий писал вместе с Марысей Никитюк. Хотя идея принадлежит моему коллеге Новрузу Хикмету из Азербайджана, - рассказывает режиссер ленты Нариман Алиев, 26 лет.

Это его первая полнометражная картина. В 2016-м номинировался на Хрустального медведя Берлинского международного кинофестиваля за короткометражный фильм "Без Тебя".

- Главную роль сыграл Ахтем Сеитаблаев, - говорит Нариман Алиев. - Младшего сына воплотил мой двоюродный брат Ремзи Билялов. Уже снимался в моих картинах. Матери в сюжете нет. Лишь раз проскакивает в разговорах "сын будет похоронен с матерью дома".

Снимали в Николаевской и Херсонской областях. Только границу - КПП Чонгар - строили под Киевом.

Мы долго работали, чтобы история была универсальна, доступна зрителям во всех уголках мира. Но одновременно такая, которая основана на крымскотатарской культуре, быте, взаимоотношениях между родителями и детьми. То есть публика видит историю, которую понимает, но при этом в обстоятельствах, которые ей не были известны до сих пор.

Характеры героев - это сборные проекции крымскотатарского народа. Старшее поколение родилось в депортации, в Средней Азии. Они выросли за пределами родины и сделали все, чтобы вернуться сюда, хотя никогда не видели Крыма. А молодое поколение - это то, которое родилось уже в независимой Украине и не знало, что такое тоталитарный Советский Союз. Имеет более космополитичное видение как своего, так и общего будущего.

У каждого из этих видений есть свои плюсы и минусы. В картине есть конфликт. Но это не борьба светлого и темного. Это дискуссия о будущем крымских татар и нашего настоящего места на карте мира, Украины, в жизни Крыма. Попытка понять важность корней.

Короткометражку "Анна" совместного производства Украины, Израиля и Великобритании снял израильский режиссер Декель Беренсон, 40 лет.

Главная героиня - мать-одиночка среднего возраста. Работает на мясоперерабатывающем комбинате. Живет в старой заброшенной квартире. Хочет изменений, мечтает о лучшей жизни для себя и 16-летней дочери. По радио слышит рекламу вечеринки, которую устраивают для иностранцев, путешествующих в поисках любви. Решает посетить мероприятие.

Главную роль сыграла 53-летняя Светлана Барандич. Актриса работает в столичном Музее театрального, музыкального и киноискусства Украины.

- Наша лента с определенной долей иронии. Несмотря на то, что тема секс-туризма серьезная и проблемная для Украины, - говорит Виталий Шереметьев, 45 лет, продюсер фильма "Анна".

Последний раз украинский фильм попадал на конкурс короткометражек Каннского кинофестиваля восемь лет назад. В 2005-м "Путники" режиссера Игоря Стрембицкого и в 2011-м картина "Кросс" Марины Вроды получили главную премию - "Золотую пальмовую ветвь".

Автор: Илья ПРОКОПЕНКО
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Дата
14
мая

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