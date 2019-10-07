"Именно такие спектакли возвращают театру достоинство", - пишет театровед Ирина ЧУЖИНОВА в рецензии на спектакль "Гарантия 2 года". Премьера постановки по пьесе современной финской драматургини Сиркку Пелтола состоялась в Киевском театре на Левом берегу.

Пожилой продавец импортных пылесосов Райне после развода редко видит родных. Живет с другом. В доме сына ему не рады. Внучка говорит, как с чужим. Невестка не замечает.

Товарищ подталкивает Райне наладить отношения в семье. Предлагает надеть костюм Святого Николая и поехать к сыну на Рождество, по сюжету.

- Театр не хочет утешать, развлекать и поучать. Просто исследует мир и человека. И грустит о нашей общей судьбе: мы постоянно ищем сложные ответы на легкие вопросы, а потом забываем их запомнить, - продолжает Чужинова.

- Режиссер спектакля Тамара Трунова не пытается внушить надежду, что все будет хорошо. Потому что не будет. С начала и до конца спектакля мигает рекламный щит, прописывая сценарий нашей жизни: купи пылесос, заведи кота, не забудь отдохнуть где-то на шезлонге с коктейлем в руке.

Время от времени тот же билборд высвечивает - "и будешь сильным, и не будешь бояться". Только точной даты, когда же это произойдет, не пишет. Поэтому Райне никак не может стать сильным и перестать бояться.

Следующий показ спектакля "Гарантия 2 года" в Киевском театре на Левом берегу состоится 9 октября.