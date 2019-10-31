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пятница, 01 ноября 2019 00:20

Шварценеггер снова сыграл Терминатора

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28 лет назад американская актриса 63-летняя Линда Гамильтон снялась в фантастическом боевике "Терминатор 2: Судный день". Сыграла роль Сары Коннор - матери лидера сопротивления в войне людей с искусственным интеллектом.

31 октября в украинский прокат вышел фильм "Терминатор: Фатум". Это шестая часть киносерии. Также в ленте снялся 72-летний Арнольд Шварценеггер. Воплотил боевого робота T-800 из будущего.

"Терминатор: Рок" продолжает сюжет второй части и не связан с другими лентами. По сюжету, в 1998 году Терминатор T-800 убил 13-летнего Джона Коннора, будущего лидера людей в борьбе против умных машин. Выполнив запрограммированную искусственным интеллектом миссию, живет среди людей под именем Карл, заводит семью. Тайно посылает Саре Коннор сообщение с координатами и временем появления других терминаторов, чтобы она их уничтожала. В 2020-м Сара и Карл пытаются защитить от роботов 18-летнюю мексиканку Дени Рамос. В будущем девушка должна возглавить движение сопротивления.

Главную героиню сыграла 32-летняя колумбийка Наталья Рейес. Фильм снял американский режиссер Тим Миллер, 49 лет. Постановщик первых двух "Терминаторов" канадец Джеймс Кэмерон, 65 лет - соавтор сюжета. Бюджет ленты составляет 4,6 млрд грн.

Новую версию Терминатора в исполнении Шварценеггера Кэмерон считает самой интересной из трех, что он придумал.

- В фильме мы видели Т-800, запрограммированного быть плохим. Во втором - добрым, защитником. Но в обоих случаях он не имел свободы, - говорит Кэмерон. - В этой картине Терминатор становится человечнее, потому что оценивает нравственные последствия своих действий. Развивает сознание и совесть.

- Каждое продолжение киносаги - повод еще раз пересмотреть "Терминатор 2", - говорит кинокритик Андрей Алферов, 42 года. - Такое желание возникнет и сейчас. Следующие попытки снять умную фантастику нисколько не приблизились к большому мифу Кэмерона о парне и роботе. Все, что снимают дальше - вымученное, пустое, неживое.

"Терминатор 2" - культовый блокбастер. Заложенные смыслы и использованные технологии не устарели за почти три десятилетия. Выдержали проверку временем.

Самое важное для фильма - кто стоит за камерой. Кэмерон - большой художник, решивший донести миру гуманистическую историю. Если в финале робот понимает ценность жизни - возможно, и люди, в конце концов, ее осознают.

Кэмерон стал певцом надежд для всех, кто в детстве недополучил любви и внимания. Его миф до сих пор заставляет уже взрослых зрителей плакать. Для миллионов Арнольд Шварценеггер в образе Терминатора стал иконой, заменил родителей или близкого друга.

За неделю до проката фильма "Терминатор: Рок" в кинотеатрах показывали "Судный день" 1991 года в формате 3D.

Автор: Илья ПРОКОПЕНКО
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