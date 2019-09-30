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вторник, 01 октября 2019 05:21

Снимают продолжение приключений Петрика Пяточкина

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30 тыс. человек посетили фестиваль комикс культуры "Комик Кон". Состоялся 21-22 сентября на киевском арт-заводе "Платформа".

Организаторы проводят командный конкурс костюмов. Участники выходят на сцену в образах героев комиксов, мультфильмов, фантастических фильмов. Каждая команда разыгрывает небольшое представление. В костюмах блуждают и те посетители, которые не участвуют в конкурсе. Самый популярный образ - повелительница драконов, принцесса Дайнерис Таргариен из сериала "Игра престолов".

Девушка с фиолетовым лицом и такого же цвета щупальцами осьминога вместо рук позирует для фотографа.

— У меня образ Зои из видеоигры "Монстер пром" о свидание с чудовищами. Она — древнее божество, которое решило стать обычной 12-летней школьницей. Костюм делала сама. Дороже всего стоит латекс, из которого клеила щупальца — 500 гривен за банку. Пошло две, — говорит 27-летняя Эльвира работает в компании, производящей компьютерные программы.

У главной сцены собрались люди, ожидающие появления звезды фестиваля - голливудского актера Кристофера Лойда, 80 лет. Он играл изобретателя машины времени в фильме "Назад в будущее".

— Моей любимой стала третья часть ленты, — рассказывает актер фанатам. — Действие происходит на Диком Западе. Приходилось кататься на лошадях, работать с паровыми машинами. У моего героя появилась любовь, которой не хватало. После окончания съемок я взял ковбойскую рубашку на память. Но она не нравится жене, поэтому держу ее в шкафу. Если бы я мог путешествовать во времени, то посмотрел бы на нашу планету через 50 лет.

Возле платформы 9 и 3/4 из вселенной Гарри Поттера сидит бородатый мужчина в очках с картонным стаканом кофе. Вглядывается в толпу.

— Дочка захотела сюда прийти, — говорит 36-летний Павел Паничев. Ей 11. Надела костюм компьютерного героя — маленькой девочки, которая убивает чудовищ. Раньше я и сам играл в разные виртуальные игры, теперь вот получил. Ушла куда-то с подругами. Беспокойно, но отпускаю.

Комикс "Хрущевка" предлагают купить с подпиской. За 250 грн можно получить сертификат, по которому пришлют новый выпуск. Над идеей работают семь художников. Вместе учатся в Днепровском театрально-художественном колледже.

- На территории Украины произошла климатическая катастрофа, по сюжету, - рассказывает о комиксе художница Мария Беднина, 18 лет. Аномальные циклоны охватили Днипро, Киев, часть Донецка и Винницы. Третий год эти города изолированы от внешнего мира. Все герои принадлежат к разным социальным слоям, но должны помочь друг другу выжить.

34 человека выстроились в очередь, чтобы взять автограф и сфотографироваться с голливудским актером 75-летним Дени Трехо. За это заплатили по 800 грн. Играл отрицательных персонажей в фильмах "Мачете", "Отчаянный", "Дети шпионов" и "От заката до рассвета".

— В одном из фильмов нужно было выбить дверь, взять в руки дробовик и ограбить банк, по сценарию, — рассказывает Дени Трехо. — Так я и сделал. Здесь меня режиссер останавливает и спрашивает, где я всему этому научился. Говорю: "Было у меня несколько банков". Шесть раз отбывал наказание в тюрьмах Калифорнии. Последний срок — пять лет.

В конце выступления Трехо показывает свои тюремные татуировки на груди — женщина в сомбреро.

Большая розовая капля раздает наклейки с сердечком и надписью "Пяточкин". Полнометражный 3D мультфильм "23 образа Петрика Пяточкина" собираются выпустить в 2021 году по одноименной книге Натальи Гузеевой. Оригинальный мультфильм о рыжем непоседливом дошкольнике сняли в 1984-ом.

— Это будет новая история, — говорит ассистент продюсера Мария Гамуля, 22 года.

— Петя уже учится в школе. Попал в больницу со сломанной рукой и разозлился на одноклассников. Решил стереть их имена из письма, что ему написали. Каждому вспомнил обиду. После дети исчезли из реального мира и оказались в волшебной стране. Правит ею злой Барон Примадонна. Пяточкину нужно узнать его тайну, чтобы вызволить одноклассников. Ему будет помогать Зиня. Это девочка, которая тоже на всех обиделась, поэтому ее превратили в стирательную резинку.

Билеты на фестиваль "Комик Кон" стоили от 500 до 1000 грн.

Автор: Екатерина ЛУКЬЯШКО
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