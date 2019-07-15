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вторник, 16 июля 2019 00:35

Снимают фильм о лучших хоккеистах мира украинского происхождения

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300 тыс. грн не хватает для завершения фильма "Юки". Документалка рассказывает о звездах североамериканской Национальной хоккейной лиги украинского происхождения.

— За эти средства нужно выкупить у НХЛ архивное видео, — рассказывает режиссер ленты Владимир Мула, 29 лет.

— Лига защищает авторские права. За показ в интернете, на телевидении, в кинотеатрах своих матчей берут отдельную плату. Все сразу и навсегда стоит дорого.

На эти деньги хотим выкупить видео для кинотеатров на два года. Планируем за полученные в прокате средства выкупить права полностью. В картине каждый герой рассказывает о своих эмоциях от победы в Кубке Стэнли. И не подкреплять это хроникой неправильно.

Название фильма "Юки"происходит от прозвища украинской звена клуба "Бостон Брюинз". В конце 1950-х на протяжении четырех сезонов за команду блестяще выступало трио этнических украинцев — Виктор Стасюк, Бронко Хорват, Джонни Буцик.

— Мы записали уникальных людей. Ранее на тему украинства они не говорили, хотя имеют наши корни, — продолжает Мула. — В интернете есть много информации об их происхождении — украинское, польское, белорусское. Мы приезжали к нашим героям, которым уже более 80 лет. Они сами все подтверждали. Понимают украинский язык, хотя говорят плохо. Общались на нем еще в детстве. Для них украинский был первый. Побывали более, чем в 10 городах США и Канады. Однажды ехали два с половиной дня на автомобиле из Нью-Йорка в штат Колорадо. А потом возвращались обратно, чтобы успеть на самолет. К отцу лучшего бомбардира за всю историю НХЛ Уэйна Грецки мы вообще сразу приехали домой. По-другому никак не удавалось на него выйти. Два номера телефонов, которые я достал, не отвечали. И мы застали его дома только за третьим разом.

Впервые были перед Рождеством. Елка перед домом горит, а дома никого нет. Поговорил с соседями, которые подтвердили, что он здесь живет.

Когда мы приехали в третий раз, то он как раз садился в машину. Мне буквально пришлось вытащить его из авто и рассказать, кто мы и чего хотим. Он такой: "Вау, Украина!" Уолтер Грецки — отзывчивый человек и проникся нашей историей. Отменил планы и пустил нас в дом. Перед рождественскими праздниками он ездил по детским домам с подарками и сувенирами.

На самого Уэйна Грецки не удалось выйти. Даже отец на него не может повлиять. У них отсутствует коммуникация, ведь сын-звезда постоянно меняет номера и сам звонит. Его можно понять, ведь Уэйн Грецки— это как Пеле в футболе.

Владимир Мула уже снимал документальные ленты "Американская мечта" и "В поисках правды" об украинских эмигрантах в США.

Предварительно премьера фильма "Юки" запланирована на зиму 2020 года.

Автор: Денис ГУСАК
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