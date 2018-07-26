Шевченко постоянно напоминал, что россиянам нельзя доверять

 
Ексклюзивы
1/5
Америка хочет расставить точки над "и" в крымском вопросе - эксперт
Америка хочет расставить точки над "и" в крымском вопросе - эксперт
1 Просмотров: 1125
Креветки, кукуруза и медузы в воде - как украинцы отдыхают на Азовском море
Креветки, кукуруза и медузы в воде - как украинцы отдыхают на Азовском море
Просмотров: 7317
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
3 Просмотров: 4158
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
2 Просмотров: 1629
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Просмотров: 3096
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Просмотров: 594
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
27 Просмотров: 6948
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
Просмотров: 720
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Просмотров: 1035
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Просмотров: 3195
Фото
Все фото
2
3
5
2
2
Большинство фильмов рассказывают женские истории
Большинство фильмов рассказывают женские истории
Съемки фильма &quot;Кобзар у степах Казахстану&quot; длились три года
Съемки фильма "Кобзар у степах Казахстану" длились три года
Киевлянка Анна Фесак слыла самой стильной актрисой Голливуда
Киевлянка Анна Фесак слыла самой стильной актрисой Голливуда
В Одессе в восьмой раз открылся Международный кинофестиваль
В Одессе в восьмой раз открылся Международный кинофестиваль
Художники рисовали то, что нравилось крестьянам
Художники рисовали то, что нравилось крестьянам
Интервью
1/5
"Заповит" Шевченко исказили
"Заповит" Шевченко исказили
Просмотров: 999
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
1 Просмотров: 4689
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 999
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 4761
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3744
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
26 июля 2018
1 Просмотров: 432
Дівчина на полустанку
Недавно їхав яготинською електричкою на Київ. Стояв пізній вечір, хоч іще не темно. На початку шляху, десь під Березанню, була зупинка, про яку не ...
пятница, 27 июля 2018 00:30

Шевченко постоянно напоминал, что россиянам нельзя доверять

  Комментировать
 

На катафалке в гробу добрался в российский город Хасавьюрт главный герой романа "Самотній вовк".

Он украинец, боец Французского иностранного легиона. Должен вывезти из Чечни дочь местного генерала, за которой охотятся российские спецслужбы.

— Из всех моих произведений "Самотній вовк" — самое динамичное и самое остросюжетное, — рассказывает писатель Василий Шкляр, 67 лет. Презентует роман на фестивале "Ше.Фест".

18–19 августа мероприятие в пятый раз состоится в селе Моринцы Звенигородского района на Черкасчине.

— Книжка впервые вышла в 2001 году под названием "Елементал", — продолжает Шкляр. — Тогда получила гран-при литературного конкурса "Коронация слова". Однако не имела большого резонанса. Мы с издателем подумали, что, возможно, кое-кого отпугивает название. "Елементал" — тяжелое и не понятное. Читатели думают, это что-то о религии. Поэтому при переиздании решили назвать прозрачнее.

В основе сюжета — реальные события спасения жены первого президента Чечни Аллы Дудаевой. С ней Василий Шкляр знаком лично.

— В 1996-м, во время российско-чеченской войны Аллу Дудаеву задержала ФСБ. Как раз после гибели мужа Джохара Дудаева. Схватили ее в аэропорту Нальчика, когда пыталась вылететь в Турцию. Закрыли в особняке под Москвой. Не знали, как с ней поступить. У президента России Бориса Ельцина на носу были выборы, думал как-то ее использовать. Из заключения пленницу освободили украинцы. Когда российские спецслужбы разыскивали Аллу Дудаеву, я пил с ней кофе в Карпатах. Моя книжка — не точный пересказ событий. В романе наши легионер спасает не Аллу Дудаеву. Имеет свое отдельное задание.

Действие "Самотнього вовка" разворачивается в Украине, Франции, России и Чечне.

— В начале 2000-х было определенное предчувствие российско-украинской войны. И мой главный герой вступает в поединок с московскими спецслужбами. Роман хотел экранизировать еще Александр Роднянский. Было начало 2002 года. Он меня позвал и сказал: "Давайте сделаем четырехсерийную ленту в пику "Брат-2". А потом продюсер поехал в Москву, так все и утихло. Сейчас права на экранизацию приобрела одна кинокампания. В следующем году должен выйти фильм.

Василий Шкляр ежегодно презентует свои книги на "Ше.Фесте".

— Самая главная ценность этого фестиваля, что проходит в шевченкових краях. Там, где действительно ступала Тарасова нога. Все участники и гости чувствуют энергетику и дух Кобзаря. Фестиваль нужно развивать, пока Моринцы станут местом паломничества украинцев из всего мира. Призвание "Ше.Феста" — привлечь молодежь. Обычно на патриотических мероприятиях молодых людей не очень густо. Но такие праздники, как этот и "Фестиваль непокоренной нации" в селе Грушковка на Черкасчине, направлены как раз на юных украинцев.

"Ше.Фест" дает понимание Шевченко как модерной личности. На Кобзаре еще осталось много архаичных наслоений и в школьных программах, и в понимании его фигуры народом. Кое-кто любит говорить, что он был простым человеком, таким, как все мы. Он как раз таким, как мы, он не был. Потому что иначе мы жили бы в другом государстве.

Тарас Шевченко видел, чем отличается его нация — что это люди другого менталитета и духа. "Москалі — чужі люде, роблять лихо з вами" — известные строки из поэмы "Катерина". В "Невольнике" поэт писал, что "москалі і світ божий в путо закували". Сейчас убеждаемся в правильности этих слов.

Во времена Шевченко Украину называли Малороссией, а ее жителей — хохлами. Поэт называл родину Украиной. Об украинцах говорил, что они — потомки казаков. В своем творчестве заложил программу украинской самостоятельности. "У своїй хаті своя правда, і сила, і воля", — писал в поэме "І мертвим, і живим". Часто право Украины на независимость скрывал в метафорах, но их значение четко прочитывается.

Шевченков "Кобзарь" — это книга на все времена. Дает украинцам советы, как вести себя в любых ситуациях. "У всякого своя доля. І свій шлях широкий", "Хто матір забуває, того Бог карає", "І чужому научайтесь, й свого не цурайтесь", — эти слова звучат так, будто написаны сегодня.

В "Кобзаре" можно найти немало пророчеств. Шевченко писал: "Повіє новий огонь з Холодного Яру". А потом во время Украинской революции в 1917-м именно в Холодном Яру проснулась повстанческая борьба против московской оккупации.

Шевченко среди украинцев стал легендарным при жизни. Крестьяне знали его стихотворения наизусть. Как народное творчество передавали их из уст в уста.

Украинцы называют Шевченко просто Тарасом. Как и к Богу, обращаются к нему на "ты". В других культурах такого не видел. Скажем, россияне на Пушкина не "тыкают" и Сашкой не называют.

Сакральность фигуры Шевченко настолько вошла в сознание народа, что запретить его творчество не осмеливались даже большевики. Хотя пытались по-своему трактовать идеи поэта, называли его революционером-демократом.

Так сложилось, что у украинцев есть постоянный запрос на идейного лидера. В настоящий момент в обществе чувствуется разочарование в нынешней власти, разочарование через социальную несправедливость. Ожидают появления политика, который бы построил новую систему общественных взаимоотношений. Строки об этом есть в одном из Шевченковых стихотворений: "Коли ми діждемося Вашингтона з новим і праведним законом? А діждемось-таки колись".

Фестиваль "Ше.Фест" — благотворительный. На нем собирают пожертвования для украинских бойцов на Донбассе.

Автор: Юлия БЛИЗНЮК, Екатерина ЛУКЬЯШКО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Шевченко постоянно напоминал, что россиянам нельзя доверять». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Звезда на грани банкротства обнажила для папарацци прелести
Звезда на грани банкротства обнажила для папарацци прелести
18
 3 Просмотров: 187111
Депутат Залищук вышла замуж: появились первые подробности
Депутат Залищук вышла замуж: появились первые подробности
6
 Просмотров: 49352
Дженнифер Лопес отметила 49-й день рождения в бикини
Дженнифер Лопес отметила 49-й день рождения в бикини
20
 Просмотров: 45935
Мокрые и счастливые: фотограф передал эмоции украинцев, которые радуются дождю
Мокрые и счастливые: фотограф передал эмоции украинцев, которые радуются дождю
15
 Просмотров: 33611
Появился еще один претендент на президентское кресло
Появился еще один претендент на президентское кресло 2 Просмотров: 22262
Культура
Снимут фильм о молодости Скрябина
Снимут фильм о молодости Скрябина
"Щедрик" привез в Италию современную украинскую музыку
"Щедрик" привез в Италию современную украинскую музыку Просмотров: 18
Моцарт писал обработки украинских народных песен
Моцарт писал обработки украинских народных песен Просмотров: 81
Чувствует себя счастливым только в страдании
Чувствует себя счастливым только в страдании Просмотров: 27
Россияне ссылались на наш фестиваль как на предысторию своего
Россияне ссылались на наш фестиваль как на предысторию своего Просмотров: 162
Больше всего комментируют
69
"Империя распадется. Отделятся татары, башкиры, Сибирь. Кубань - мы заберем": журнал "Країна"
17
Германия начала строительство "Северного потока-2"
8
Волкер посоветовал продолжить действие закона об особом статусе Донбасса
7
Будущее связывает не с Украиной: дочь Гройсмана обустраивается за рубежом
3
Звезда на грани банкротства обнажила для папарацци прелести
Голосов: 1735
Голосование Какой из этих боёв с участием украинских боксёров вам запомнился больше всего?
  • 1) Александр Усик - Мурат Гассиев
  • 2) Виталий Кличко - Леннокс Льюис
  • 3) Владимир Кличко - Александр Поветкин
  • 4) Владимир Кличко - Энтони Джошуа
  • 5) Василий Ломаченко - Хорхе Линарес
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua