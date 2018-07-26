Шевченко постоянно напоминал, что россиянам нельзя доверять

На катафалке в гробу добрался в российский город Хасавьюрт главный герой романа "Самотній вовк".

Он украинец, боец Французского иностранного легиона. Должен вывезти из Чечни дочь местного генерала, за которой охотятся российские спецслужбы.

— Из всех моих произведений "Самотній вовк" — самое динамичное и самое остросюжетное, — рассказывает писатель Василий Шкляр, 67 лет. Презентует роман на фестивале "Ше.Фест".

18–19 августа мероприятие в пятый раз состоится в селе Моринцы Звенигородского района на Черкасчине.

— Книжка впервые вышла в 2001 году под названием "Елементал", — продолжает Шкляр. — Тогда получила гран-при литературного конкурса "Коронация слова". Однако не имела большого резонанса. Мы с издателем подумали, что, возможно, кое-кого отпугивает название. "Елементал" — тяжелое и не понятное. Читатели думают, это что-то о религии. Поэтому при переиздании решили назвать прозрачнее.

В основе сюжета — реальные события спасения жены первого президента Чечни Аллы Дудаевой. С ней Василий Шкляр знаком лично.

— В 1996-м, во время российско-чеченской войны Аллу Дудаеву задержала ФСБ. Как раз после гибели мужа Джохара Дудаева. Схватили ее в аэропорту Нальчика, когда пыталась вылететь в Турцию. Закрыли в особняке под Москвой. Не знали, как с ней поступить. У президента России Бориса Ельцина на носу были выборы, думал как-то ее использовать. Из заключения пленницу освободили украинцы. Когда российские спецслужбы разыскивали Аллу Дудаеву, я пил с ней кофе в Карпатах. Моя книжка — не точный пересказ событий. В романе наши легионер спасает не Аллу Дудаеву. Имеет свое отдельное задание.

Действие "Самотнього вовка" разворачивается в Украине, Франции, России и Чечне.

— В начале 2000-х было определенное предчувствие российско-украинской войны. И мой главный герой вступает в поединок с московскими спецслужбами. Роман хотел экранизировать еще Александр Роднянский. Было начало 2002 года. Он меня позвал и сказал: "Давайте сделаем четырехсерийную ленту в пику "Брат-2". А потом продюсер поехал в Москву, так все и утихло. Сейчас права на экранизацию приобрела одна кинокампания. В следующем году должен выйти фильм.

Василий Шкляр ежегодно презентует свои книги на "Ше.Фесте".

— Самая главная ценность этого фестиваля, что проходит в шевченкових краях. Там, где действительно ступала Тарасова нога. Все участники и гости чувствуют энергетику и дух Кобзаря. Фестиваль нужно развивать, пока Моринцы станут местом паломничества украинцев из всего мира. Призвание "Ше.Феста" — привлечь молодежь. Обычно на патриотических мероприятиях молодых людей не очень густо. Но такие праздники, как этот и "Фестиваль непокоренной нации" в селе Грушковка на Черкасчине, направлены как раз на юных украинцев.

"Ше.Фест" дает понимание Шевченко как модерной личности. На Кобзаре еще осталось много архаичных наслоений и в школьных программах, и в понимании его фигуры народом. Кое-кто любит говорить, что он был простым человеком, таким, как все мы. Он как раз таким, как мы, он не был. Потому что иначе мы жили бы в другом государстве.

Тарас Шевченко видел, чем отличается его нация — что это люди другого менталитета и духа. "Москалі — чужі люде, роблять лихо з вами" — известные строки из поэмы "Катерина". В "Невольнике" поэт писал, что "москалі і світ божий в путо закували". Сейчас убеждаемся в правильности этих слов.

Во времена Шевченко Украину называли Малороссией, а ее жителей — хохлами. Поэт называл родину Украиной. Об украинцах говорил, что они — потомки казаков. В своем творчестве заложил программу украинской самостоятельности. "У своїй хаті своя правда, і сила, і воля", — писал в поэме "І мертвим, і живим". Часто право Украины на независимость скрывал в метафорах, но их значение четко прочитывается.

Шевченков "Кобзарь" — это книга на все времена. Дает украинцам советы, как вести себя в любых ситуациях. "У всякого своя доля. І свій шлях широкий", "Хто матір забуває, того Бог карає", "І чужому научайтесь, й свого не цурайтесь", — эти слова звучат так, будто написаны сегодня.

В "Кобзаре" можно найти немало пророчеств. Шевченко писал: "Повіє новий огонь з Холодного Яру". А потом во время Украинской революции в 1917-м именно в Холодном Яру проснулась повстанческая борьба против московской оккупации.

Шевченко среди украинцев стал легендарным при жизни. Крестьяне знали его стихотворения наизусть. Как народное творчество передавали их из уст в уста.

Украинцы называют Шевченко просто Тарасом. Как и к Богу, обращаются к нему на "ты". В других культурах такого не видел. Скажем, россияне на Пушкина не "тыкают" и Сашкой не называют.

Сакральность фигуры Шевченко настолько вошла в сознание народа, что запретить его творчество не осмеливались даже большевики. Хотя пытались по-своему трактовать идеи поэта, называли его революционером-демократом.

Так сложилось, что у украинцев есть постоянный запрос на идейного лидера. В настоящий момент в обществе чувствуется разочарование в нынешней власти, разочарование через социальную несправедливость. Ожидают появления политика, который бы построил новую систему общественных взаимоотношений. Строки об этом есть в одном из Шевченковых стихотворений: "Коли ми діждемося Вашингтона з новим і праведним законом? А діждемось-таки колись".

Фестиваль "Ше.Фест" — благотворительный. На нем собирают пожертвования для украинских бойцов на Донбассе.