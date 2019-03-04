Серую толпу Жанна д'Арк превратила в народ

В третий раз поставил рок-оперу "Белая ворона" режиссер Максим Голенко, 40 лет. Премьера состоялась в столичной оперетте. До этого были спектакли в театрах Ровно и Николаева.

В начале XV в. между Англией и Францией продолжается столетняя война. Среди французов ходит легенда, что страну освободит от врага целомудренная девушка. 17-летняя Жанна собирается выйти замуж. Во сне слышит голоса, она избранная. Идет к королю, чтобы возглавить французское войско. Побеждает англичан. Монарх боится, чтобы девушка не отобрала у него власть. Жанну д'Арк обвинили в колдовстве и сожгли на костре, по сюжету.

- Киевская постановка мощная, - говорит Максим Голенко. - Остались те же слова, а за музыкальными аранжировками и визуально - совсем другая. Мне неинтересно делать дубли. В Киеве предложил поставить "Белую ворону" директор оперетты Богдан Струтинский. Был под впечатлением от николаевского спектакля. До этого мы старались максимально актуализировать постановку. Провести параллели с Майданом и войной на Донбассе. Но поняли, что она и так задевает. Пьеса о разочаровании в героях.

В наше время украинец неожиданно может узнать, что его сосед-компьютерщик пошел в армию. И командует на фронте лучше, чем профессиональные военные. Откуда берутся эти герои, мы не знаем. Но украинцы также склонны придумывать кумиров и в них разочаровываться. Поднимать, идеализировать и затем растаптывать. Иная сторона этой истории - как после героя приходят другие люди. Пользуются успехами, плодами побед. И уничтожают его самого.

Либретто рок-оперы "Белая ворона" в 1986-м написал Юрий Рыбчинский.

- В стране, в которой живут и руководят посредственности, личность всегда будет белой вороной, - говорит 73-летний Юрий Рыбчинский. - Серую толпу, которой были французы в Средневековье, Жанна д'Арк превратила в народ. Но те, кого она повела за собой, снова стали толпой и сожгли ее. Сделали это не англичане, а свои, французы.

Жанна д'Арк в истории - вторая по популярности фигура после Христа в произведениях искусства. О ней писали французы Вольтер и Жан Ануй, ирландец Джордж Шоу, немец Фридрих Шиллер, американец Марк Твен и другие.

Первый вариант "Белой вороны" вышел в Москве на русском языке на пластинке фирмы "Мелодия". Главную партию пела Тамара Гвердцители. В 1991 году рок-оперу поставили на украинском в киевском театре имени Ивана Франко. Премьера состоялась в тот день, когда Верховная Рада объявила результаты голосования за независимость Украины. Наталья Сумская в роли Жанны пела арию "Свобода". Многим казалось, что это мы специально написали под эти события. Но в 1986-м нам даже не снилось, что Украина станет независимой.

Музыку к рок-опере "Белая ворона" написал Геннадий Татарченко. В театре оперетты хореографию спектакля создал Максим Булгаков.

Следующий показ состоится 23 марта.