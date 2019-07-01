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вторник, 02 июля 2019 00:30

Село заслуживает памяти и помощи, а не разрушения и забвения

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Четыре фильма покажут на фестивале "Неделя швейцарского кино" в кинотеатре "Октябрь" 4-7 июля.

Главная премьера - драма "Счастливый Лазарь" итальянского режиссера 37-летней Аличе Рорвахер. Действие происходит в вымышленном поселке Инвиолата. Его жители не знают, что крепостничество давно отменили, работают на табачной плантации, принадлежащей маркизе.

- Главный герой странный, но чистый и искренний крестьянин Лазарь, - говорит кинокритик Карина Сечина, 25 лет. - Помогает другим, даже если это вредит ему.

Лента показывает, что село заслуживает памяти и помощи, а не разрушения и забвения.

- "Счастливый Лазарь" получил приз за лучший сценарий на 71-м Каннском кинофестивале, - говорит основатель и руководитель кинокомпании "Артхаус Трафик" Денис Иванов, 40 лет. - Это один из тех фильмов, которые остаются в истории.

Лента совместного производства Швейцарии, Италии, Франции и Германии.

Кроме "Лазаря", в программу мероприятия отобрали драму "По ветру" - о молодой паре, которая переезжает из города в горы.

Фильм "Невинный" рассказывает о женщине, которая встречает бывшего любовника, что выходит из тюрьмы.

В мелодраме "Мечта Катрины" главная героиня влюбляется в лучшего друга своего парня. По сюжету, оба мужчины попадают в автокатастрофу. Один теряет голову, другой - тело. Благодаря трансплантации становятся одним человеком и возвращаются к женщине.

Фестиваль швейцарского кино в Украине проводят ежегодно с 2017 года.

Кинотеатр закрыли

В этом году "Неделю швейцарского кино" перенесли из кинотеатра "Киев". Это главный кинофестивальный центр столицы. Фильмы будут демонстрировать в кинотеатре "Октябрь". 20 лет "Киевом" управляла компания "Культурный центр". Городская власть изменила арендатора и закрыла здание на инвентаризацию. Новый арендатор - компания "Синема-Центр".

Представители горадминистрации зашли в здание с помощью муниципальной охраны, остановили работу кинотеатра и закрыли вход. В "Культурном центре" заявили, что произошел рейдерский захват.

Нынешний арендатор не участвовал в конкурсе на управление кинотеатром, результатов не признал и подал на КГГА в суд. Настаивает, что по условиям договора имел первоочередное право продлить срок его действия.

Говорят, новый арендатор поднимет цены на билеты и изменит репертуарную политику.

- Есть и другие опасения, - говорит организатор Киевского международного фестиваля короткометражных фильмов Кирилл Марикуца, 28 лет. - Прежде всего, что "Киев" перестанет быть центром фестивальной жизни, даже если это прописано в договоре. Некоммерческое кино могут показывать в утренние и дневные сеансы или в малых залах.

Это последний несетевой кинотеатр в центре города. Может, "Синема-Сити" все сделает круто. А может, "Киев" исчезнет, как кинотеатр "Звездный" и "Кинопанорама".

Автор: Илья ПРОКОПЕНКО
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