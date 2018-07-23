Россияне ссылались на наш фестиваль как на предысторию своего

— Мы проводим "Джаз Коктебель". Хотим напомнить, что Крым — Украина, — говорит президент и основатель джазового фестиваля 58-летняя Лилия Млинарич. С 2014-го мероприятие организуют на Одесчине. В этом году будет принимать город Черноморск.

— В 2003 году мы хотели помочь возобновлению и реконструкции Музея поэта и художника Максимилиана Волошина в крымском Коктебеле, — рассказывает Лилия Млинарич историю фестиваля. — И это удалось. После успеха решили сделать большое мероприятие для развития событийного туризма в Крыму вне курортного сезона. Сроки проведения джазового фестиваля перенесли на середину сентября. Тогда в Коктебеле уже не было отдыхающих. В 2013-м в сентябре повторили июльский пик посещения полуострова туристами. В первый год "Джаз Коктебеля" в трехтысячном городе было три гостиницы. В течение десятилетия построили 224. Местные предприниматели понимали потребности фестиваля. Проблему стихийных рынков или парковки автотранспорта решали в нашу пользу.

После аннексии Крыма "Джаз Коктебель" переехал в курортный поселок Затока Белгород-Днестровского района на Одесчине.

Как вас встретили на новом месте?

— Пытались сохранить украинский фестиваль. Его репутацию и имя. Хотели, чтобы был в Аккерманский крепости в Белгороде-Днестровском. Стремились и дальше привлекать туристов и поддерживать музеи. Но нам не удалось получить необходимые разрешения и поддержку. Искали место рядом с развитой инфраструктурой для гостей. Выбрали Затоку Лиманскую. Здесь удивительной красоты песчаные пляжи. Сезон там заканчивается 2 сентября, а фестиваль должен был начаться 11-го. Приехало много посетителей. В это местные вообще не верили. В 2015-м нас пригласили в Затоку Центральную. Тогда там эстонский инвестор имел амбициозные планы развития курорта. Он хотел быть партнером нашего мероприятия. Фестиваль длился восемь дней. Дополнил свою программу художественными акциями, образовательными и экологическими программами.

Почему переехали в Черноморск?

— В 2016-м новая власть в Затоке не предоставила разрешения в установленный срок. Откровенно заявили, что без фестиваля им лучше — все понятно и идет своим ходом. А мы были непредсказуемы. В Черноморске в этом году фестиваль пройдет в третий раз.

Сейчас в Крыму Россия проводит свой фестиваль — "Коктебель Джаз пати". Его организатор — телеведущий Дмитрий Киселев.

— Это своего рода гибридная война. Первые три года аннексии Крыма команда Киселева ожидала, когда появятся наши даты. И только после этого делали объявление о своем мероприятии в те же сроки. Ссылались на наш фестиваль как на предысторию своего. Но за "Джаз Коктебелем" осталась его торговая марка. Мы так же работаем с выдающимися джазменами из всего мира. До сих пор действуют ограничения на посещение российского фестиваля американскими музыкантами. Немецкая группа "Де фаз" отказалась от выступлений в Крыму. Кубинскому трубачу Артуро Сандавалу россияне сделали выгодное коммерческое предложение. Но он вместо выступления в оккупированном Коктебеле осуществил концертный тур по Украине.

16-й "Джаз Коктебель" состоится 16–19 августа на базе отдыха "Чайка" в Черноморске. Первый день будет украинским. Выступят "Дах Дотерс", Онука и Олег Скрипка. Среди звезд фестиваля — британская певица Мартина Топли-Берд, ямайский квинтет "Иннер серкл" и норвежский гитарист Фроде Барт.