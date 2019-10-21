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вторник, 22 октября 2019 06:40

"Репетиции проводили в парках, иногда в музее"

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- За несколько дней до спектакля пришлось искать замену. Трудно играть женщину, которая ест ребенка, - говорит Людмила Витенко, 44 года, участница аматорского театра "Малафея" из Полтавы. На сцене торгово-развлекательного центра "Киев" показали пьесу "Дракула". Это помещение - бывший Дом культуры турбомеханического завода.

"Малафее" два года. Людмила Витенко - научный сотрудник музея Владимира Короленко. Для любительского театра пишет сценарии, играет.

- Вдохновляюсь любимыми произведениями. Если бы знала, что такими сложными будут эти два месяца репетиций "Дракулы" - в жизни бы не коснулась, - продолжает. - Нашего актера Алексея Керусова увидели на фотосессии в необычном образе. Положительный и солнечный в жизни человек вышел на снимке как олицетворение зла. Тогда пришло в голову создать спектакль о знаменитом вампире. Выбрали формат шоу. Задействовали весь коллектив - 30 человек. Некоторые перешли в шоу-балет. Использовали музыку к фильмам ужасов.

Место премьеры до последнего держали в секрете. Сообщили ценителям частными сообщениями в соцсетях и попросили не рассказывать посторонним.

В 19:00 вестибюль заполнен. Появляется Людмила в образе вампира - черная одежда, выбеленное лицо, кровавый грим. С помощником сверяют со списками имена гостей, по одному пропускают за высокие двери. Билетов в театре не продают. Зрители складывают в прозрачную папку деньги. Сумма - по своему усмотрению. Пришли почти 200 человек.

Из зала слышен грохот, стоны, вопли. Из освещенного вестибюля зрители попадают в короткий темный коридор. Что-то белеет в темноте, напоминает оскал черепа. Пятно движется, гогочет - это человек в черном. Открывает двери в зрительный зал.

Там темно, что-то красное тускло светится на сцене. К лицу прилипает бутафорская паутина. Темнота вокруг кричит и воет, движутся тени, кто-то касается волос и хватает за ноги.

На сцене мало декораций. Изображают одновременно палату в сумасшедшем доме, замок Дракулы, кабинет врача и старое кладбище.

Трансильванский граф-вампир Дракула хочет приобрести недвижимость в Лондоне. Прибывает в Великобританию, влюбляется в невесту своего юриста. Превращает ее подругу в вампира. Аристократа-кровопийцу преследует знаток древних ритуалов против нечистой силы профессор Ван Гельсинг. Дракула убегает из Англии, по сюжету.

- Пришел в театр недавно, и сразу предложили сыграть сумасшедшего, - говорит психолог Дмитрий Медведев, 33 года. - Роль позволила высвободить то сокровенное, что сидело глубоко внутри. Благодаря профессии, от меня - эмоциональная поддержка партнеров. Кого-то похвалить, поддержать, сказать доброе слово.

"Дракулу" сыграли дважды. Коллектив "Малафеи" взял творческую паузу. Собственного помещения не имеют. Репетиции летом проводили в парках, иногда - в музее Короленко. Театр специализируется на спектаклях в необычных местах. "Лесную песню" по драме Леси Украинки два лета подряд показывали на берегу пруда в Полтавском дендропарке. "Утопленницу" по повести Николая Гоголя "Майская ночь" - при лунном свете на пляже у реки Ворскла.

Автор: Ольга СТЕНЬКО
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