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вторник, 19 ноября 2019 05:00

"Пытать украинскими фильмами никого не нужно"

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— Как заставить человека смотреть украинское кино? Подчеркиваю, что задаю вопросы в таком виде, как они поступали через опрос в интернете, — говорит телеведущий 62-летний Андрей Куликов. Обращается к генеральному продюсеру Одесского международного кинофестиваля Юлии Синькевич, 36 лет. Она победила в конкурсе на должность председателя Государственного агентства Украины по вопросам кино. Представила свою программу развития киноиндустрии.

— Это абсолютно понятный вопрос. Кредит доверия зрителя к национальным фильмам на низком уровне, - отвечает Синькевич. — Мы все работаем над этой проблемой, потому что хотим, чтобы больше зрителей ходили на украинские премьеры. Ждали, уважали, восхищались, знали актеров в лицо, имели своих звезд. Пытать украинским кино никого не нужно. Оно должно находить отклик в сердцах зрителей. Для этого надо снимать качественные ленты, популяризировать идею их просмотра в кинотеатре. Создать бренд украинского кино, которое должно быть модное, интересное, престижное.

Как будете выдерживать баланс между финансированием авторского и зрительского кино?

- Должны провести основательное исследование рынка. Это даст понимание, как строить стратегию развития индустрии. Сколько и каких фильмов нам нужно по каждому направлению.

Когда говорите "нам", кого имеете в виду?

— Страну, киноиндустрию и зрителя, который может — хоть и не люблю так говорить — "потреблять продукт".

Как бороться с тем, что в Госкино на получение поддержки подают существенно завышенные бюджеты проектов?

— Во-первых, должна быть верхняя граница бюджетов. Во-вторых, нужно пересмотреть подход к процедуре получения денег от государства. Установить более четкие критерии к кинопроектам, чтобы лучше анализировать их.

Расскажите о международном векторе работы Госкино.

- Важно присоединиться к Европейскому фонду поддержки кино "Эвримаж". Процесс продолжается с 2002-го, но что-то постоянно идет не так. Сейчас мы близко подошли к этому моменту. Участие в фонде открывает новые рынки распространения кино. Даже такие далекие, но важные, как Китай и США.

Вы заявили о предоставлении субсидий на восстановление малых кинотеатров в городах с населением от 200 тысяч.

— Я хотела бы выяснить, каким образом может заработать эта норма закона. Поскольку она номинально закреплена, однако по факту пока не работает.

Что вы думаете о концепции "патриотического кино"?

— Слово "патриотический" всегда манипулятивное. Используют в различных контекстах. Фильм "Домой" Наримана Алиева патриотический? Как по мне, да. В этом смысле надо определиться с понятием. Нужны ли отдельные конкурсы, посвященные определенной тематике — например, героям Украины или какой-то исторической дате? Наверное, нет. Такие картины могут участвовать в конкурсе наравне с другими.

Насколько вы планируете отдельные программы для поддержки производства детского кино?

— Это чрезвычайно важно. Нам почти нечего показывать детям. Они все смотрят в интернете иностранные ленты.

По каким критериям может строиться рейтинг продюсеров? И каким должно быть максимальное количество проектов, которые каждый подает на различные конкурсы?

— По критериям опыта, успешности проектов, призов на международных фестивалях. Были ли сданы все проекты в Госкино, завершены ли они. Не скажу конкретную цифру, но не может быть такого, чтобы у продюсера было по 10-20 проектов на один год.

Вы говорите, что в Украине недостаточно кинозалов. Сколько их есть и сколько вы хотели бы, чтобы было?

- Сейчас у нас примерно 500 залов. Это мало для такой большой страны. Должно быть по крайней мере втрое больше. В Германии только в одном крупном городе может быть более 1000 залов.

Что, если объем финансирования кэшрибейтов приблизится ко всему бюджету, который будет иметь Госкино?

— Кешрибейт (возврат государством до 25% стоимости фильмов иностранным кинематографистам, которые снимают в Украине. — ГПУ) открывает много возможностей. Благодаря этому не будет больше вопросов, почему американцы сериал "Чернобыль" не в Украине снимали. Но должна быть четко определена граница. Знаю опыт Грузии, где летом снимали американский боевик "Форсаж 9". Этот блокбастер забрал почти весь бюджет, который был предусмотрен на кешрибейт. Поэтому другие проекты были просто заморожены. Это вопрос регулирования квот в рамках имеющегося бюджета.

13 кандидатов подавались на конкурс на должность руководителя Госкино, который проводило Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы. Проходил в три этапа — тестирование по английскому языку, на знание законодательства и ситуационные задачи. По результатам третьего тура, достаточное количество баллов набрала Юлия Синькевич. Утверждение на должность должно состояться после собеседования в Кабинете министров.

Автор: Илья ПРОКОПЕНКО
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